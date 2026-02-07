ભારતે જીત્યો U19 વર્લ્ડ કપ, છતાં ICC એ ઈનામની રકમ ન આપી! જાણો કેમ
U19 World Cup: ICC દરેક ICC ટુર્નામેન્ટ જીત્યા પછી વિજેતા ટીમને ઈનામની રકમ આપે છે. જોકે, 2026માં અંડર-19 વર્લ્ડ કપ જીતનાર ટીમ ઈન્ડિયાને કોઈ ઈનામી રકમ મળી ન હતી. ચાલો આ પાછળનું કારણ જાણીએ.
U19 World Cup: ICC વિશે શું? નાની અને મોટી દરેક ટુર્નામેન્ટ જીત્યા પછી, વિજેતા ટીમ અને હારનાર ટીમને કેટલીક ઈનામી રકમ મળે છે. ICC ક્રિકેટને પ્રોત્સાહન આપવા માટે દર વર્ષે તેની ઈનામી રકમમાં વધારો પણ કરે છે. જો કે, 2026માં અંડર-19 વર્લ્ડ કપ જીતનાર આયુષ મ્હાત્રેની આગેવાની હેઠળની ટીમ ઈન્ડિયાને ICC તરફથી કોઈ ઈનામી રકમ મળી ન હતી. આ પાછળનું કારણ શું છે?
ભારતે 6 ફેબ્રુઆરીએ ઈંગ્લેન્ડને હરાવીને અંડર-19 વર્લ્ડ કપ જીત્યો હતો. આ ટીમ ઈન્ડિયાની છઠ્ઠી અંડર-19 વર્લ્ડ કપ ટ્રોફી છે. ભારતની જીતનો હીરો વૈભવ સૂર્યવંશી હતો, જેણે 175 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ રમીને ઈંગ્લિશ બોલરોને હરાવ્યા હતા. તેને આ ઇનિંગ માટે પ્લેયર ઓફ ધ મેચ અને પ્લેયર ઓફ ધ સિરીઝનો એવોર્ડ પણ આપવામાં આવ્યો હતો.
ICCએ ટીમ ઈન્ડિયાની U19 ટીમને ઈનામી રકમ કેમ ન આપી?
ICC અંડર-19 વર્લ્ડ કપને એક વિકાસલક્ષી ટુર્નામેન્ટ માને છે, જેનો હેતુ યુવા પ્રતિભાને ઉછેરવાનો છે, વ્યાપારી સ્પર્ધા નહીં. આ માળખા હેઠળ, ટીમોને પહેલાથી જ ICC દ્વારા રકમ મળે છે, અને સંચાલક મંડળ ટુર્નામેન્ટમાં સ્થાન મેળવવા માટે અલગ ઈનામી રકમ આપતું નથી.
ઈનામી રકમની જાહેરાત કરી શકે છે BCCI
જો કે, આનો અર્થ એ નથી કે ભારતીય ટીમને કોઈ ઈનામ મળશે નહીં. ઐતિહાસિક રીતે, ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) એ તેની જુનિયર ટીમોની સફળતાને ઓળખવા માટે પગલાં લીધા છે. જ્યારે ભારતે છેલ્લે 2022માં યશ ધુલની કેપ્ટનશીપ હેઠળ U19 વર્લ્ડ કપ જીત્યો હતો, ત્યારે દરેક ખેલાડીને 40 લાખ રૂપિયા આપવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે સપોર્ટ સ્ટાફ સભ્યોને 25 લાખ રૂપિયા મળ્યા હતા. તેવી જ રીતે, 2023 અને 2025ના ટાઇટલ જીતનાર ભારતીય મહિલા U19 ટીમોને BCCI દ્વારા સંયુક્ત 5 કરોડ રૂપિયા આપવામાં આવ્યા હતા.
આ ઉદાહરણને ધ્યાનમાં રાખીને, અપેક્ષાઓ વધારે છે કે વર્તમાન U19 ચેમ્પિયનને BCCI તરફથી નાણાકીય ઈનામ મળશે. હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી નથી, પરંતુ એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે કે બોર્ડ ટૂંક સમયમાં ખેલાડીઓ અને સ્ટાફ માટે તેમની ઐતિહાસિક વર્લ્ડ કપ જીતને માન્યતા આપવા માટે પ્રોત્સાહનોની પુષ્ટિ કરશે.
