વર્લ્ડ કપ પહેલા આ ભારતીય ઓલરાઉન્ડરે લીધો સન્યાસ, બધા ફોર્મેટને કહ્યું અલવિદા, જાણો

Retirement News: ટુંક સમયમાં ભારતીય ટીમ ન્યુઝીલેન્ડ સામે ટી20 અને ઓડિઆઈ સીરીઝ રમવા જઈ રહી છે, જે બાદ વર્લ્ડ કપ અને IPL 2026 આવી રહી છે, ત્યારે અચાનક આ ભારતીય ક્રિકેટની નિવૃતિની જાહેરાતથી ક્રિકેટ ચાહકોમાં નિરાશા જોવા મળી છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Dec 22, 2025, 07:03 PM IST

Retirement News: ભારતીય ક્રિકેટે એક અનુભવી ઓલરાઉન્ડર ગુમાવ્યો છે. આ પ્લેયરે સત્તાવાર રીતે તમામ ફોર્મેટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી. 37 વર્ષીય ખેલાડીએ 21 ડિસેમ્બરે કર્ણાટક સ્ટેટ ક્રિકેટ એસોસિએશન (KSCA)ના મીડિયા લાઉન્જમાં આયોજિત એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન આ જાહેરાત કરી.

આંતરરાષ્ટ્રીય કારકિર્દી: ફક્ત એક મેચ, યાદગાર વિકેટ

કૃષ્ણપ્પા ગૌથમની આંતરરાષ્ટ્રીય કારકિર્દી ભલે ટૂંકી રહી હોય, પરંતુ તે સમાચારમાં રહી. તેણે 23 જુલાઈ, 2021 ના ​​રોજ શ્રીલંકા સામે ભારત માટે તેની એકમાત્ર ODI રમી હતી. આ મેચમાં, તેણે મિનોદ ભાનુકાની વિકેટ લીધી, જે તેની આંતરરાષ્ટ્રીય કારકિર્દીની એકમાત્ર વિકેટ હતી.

IPLમાં એક ખાસ રેકોર્ડ બનાવ્યો

ગૌતમે ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL)માં પોતાને ઉપયોગી ઓલરાઉન્ડર તરીકે સ્થાપિત કર્યા. જ્યારે ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સે તેને 2021 IPL હરાજીમાં ₹9.25 કરોડમાં ખરીદ્યો, ત્યારે તે તે સમયે સૌથી મોંઘો અનકેપ્ડ ભારતીય ખેલાડી બન્યો. આ રેકોર્ડ બાદમાં અવેશ ખાન દ્વારા અને પછી કાર્તિક શર્મા અને પ્રશાંત વીરે 2026ના મીની ઓક્શનમાં તોડ્યો હતો.

પાંચ ફ્રેન્ચાઇઝી માટે IPL રમ્યા

તેમની IPL કારકિર્દીમાં, કૃષ્ણપ્પા ગૌથમે કુલ પાંચ ટીમોનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું - મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ, રાજસ્થાન રોયલ્સ, પંજાબ કિંગ્સ, ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ અને લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ. તેમની છેલ્લી IPL મેચ મે 2024માં સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ સામે લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ માટે હતી.

IPL આંકડા: ખતરનાક નીચલા ક્રમનો બેટ્સમેન

ગૌથમે IPLમાં કુલ 36 મેચ રમી, 247 રન (સ્ટ્રાઇક રેટ: 166.90) અને 21 વિકેટો (રનરેટ: 8.24) લીધી. નીચે ક્રમમાં તેમની વિસ્ફોટક બેટિંગ ઘણીવાર ટીમ માટે ગેમ-ચેન્જર સાબિત થઈ છે.

ઘરેલુ ક્રિકેટમાં ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન

ઘરેલુ ક્રિકેટમાં કૃષ્ણપ્પા ગૌથમનો રેકોર્ડ ખૂબ સારો

  • ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટ: 32 મેચ, 737 રન, 116 વિકેટ
  • લિસ્ટ-એ ક્રિકેટ: 32 મેચ, 400 રન, 51 વિકેટ
  • ઘરેલુ T20 ક્રિકેટ: 49 મેચ, 454 રન, 32 વિકેટ

2019 KPLમાં ઐતિહાસિક ઓલરાઉન્ડ પ્રદર્શન

કૃષ્ણપ્પા ગૌથમનું સૌથી યાદગાર પ્રદર્શન 2019 કર્ણાટક પ્રીમિયર લીગ (KPL)માં આવ્યું જ્યારે, બેલેરી ટસ્કર્સ માટે રમતા, તેણે માત્ર 56 બોલમાં 134 રન બનાવ્યા, 39 બોલમાં તેની સદી પૂરી કરી અને 15 રનમાં 8 વિકેટ લીધી. આ પ્રદર્શન હજુ પણ ઘરેલુ T20 ક્રિકેટમાં સૌથી ઐતિહાસિક ઓલરાઉન્ડ પ્રદર્શનમાંનું એક માનવામાં આવે છે.

તેને અસંખ્ય તકો મળી, પરંતુ તેની આંતરરાષ્ટ્રીય કારકિર્દી મર્યાદિત રહી

ગૌતમે ભારત A ટીમ માટે ઘણી મેચ રમી હતી અને ટેસ્ટ અને T20 ટીમોમાં પસંદગીની નજીક પહોંચી હતી, પરંતુ આખરે તેની આંતરરાષ્ટ્રીય કારકિર્દી ફક્ત એક ODI સુધી મર્યાદિત રહી. કૃષ્ણપ્પા ગૌથમની નિવૃત્તિ ભારતીય સ્થાનિક ક્રિકેટમાં વિશ્વસનીય ઓલરાઉન્ડરોના યુગનો અંત દર્શાવે છે.
 

