Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

આ ભારતીય ક્રિકેટરના ઘરે ગુંજી કિલકારી, પત્નીએ આપ્યો પુત્રને જન્મ

હાલમાં ટીમ ઈન્ડિયાની બહાર રહેલા એક ખેલાડીના ઘરે કિલકારી ગુંજી છે. તે પહેલીવાર પિતા બન્યો છે. આ એ જ ખેલાડી છે જે IPL 2026માં મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ તરફથી રમશે. ઘરેલુ ક્રિકેટમાં તે મુંબઈ ટીમ તરફથી રમે છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Dec 22, 2025, 11:42 AM IST

Trending Photos

આ ભારતીય ક્રિકેટરના ઘરે ગુંજી કિલકારી, પત્નીએ આપ્યો પુત્રને જન્મ

Shardul Thakur became Father : ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના ઓલરાઉન્ડર શાર્દુલ ઠાકુરના ઘરમાં ખુશીનો માહોલ છે. શાર્દુલ પહેલીવાર પિતા બન્યો છે. તેની પત્ની મિતાલી પારુલકરે પુત્રને જન્મ આપ્યો છે. શાર્દુલએ ઇન્સ્ટાગ્રામ દ્વારા તેના ચાહકો સાથે આ ખુશખબર શેર કરી. શાર્દુલ કે તેની પત્નીએ ગર્ભાવસ્થા વિશે કોઈ જાહેર પોસ્ટ કરી નહોતી, તેથી આ સમાચાર તેના ચાહકો માટે આશ્ચર્યજનક હતા.

પોતાના પુત્રના જન્મ વિશે એક ખાસ પોસ્ટ શેર કરતા શાર્દુલે લખ્યું, "મૌન, વિશ્વાસ અને અપાર પ્રેમમાં છુપાયેલું અમારું નાનું રહસ્ય આખરે ખુલી ગયું છે. સ્વાગત છે, અમારા પ્રિય પુત્ર. એ સપનું જે 9 મહિનાઓથી અમારા દિલમાં હતું." શાર્દુલની પોસ્ટ ચાહકો દ્વારા ખૂબ પસંદ કરવામાં આવી છે અને તેને ક્રિકેટ જગત તરફથી અભિનંદન મળી રહ્યા છે.

Add Zee News as a Preferred Source

શાર્દુલ ઠાકુર છેલ્લા પાંચ મહિનાથી ટીમ ઈન્ડિયાની બહાર છે. તેણે છેલ્લે જુલાઈ 2025માં ઈંગ્લેન્ડ પ્રવાસ દરમિયાન ટેસ્ટ મેચ રમી હતી. ત્યારથી તેને કોઈપણ ફોર્મેટમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો નથી. ટીમ ઈન્ડિયામાંથી ગેરહાજરી પછી શાર્દુલ રણજી ટ્રોફી અને સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફીમાં મુંબઈ માટે સ્થાનિક ક્રિકેટમાં પોતાનું કૌશલ્ય બતાવ્યું છે. તે હવે વિજય હજારે ટ્રોફી 2025-26માં મુંબઈ ટીમનું નેતૃત્વ કરશે. તેને કેપ્ટનશીપ સોંપવામાં આવી છે. રોહિત શર્મા પણ તેની કેપ્ટનશીપ હેઠળ રમતો જોવા મળશે.

શાર્દુલ પાસે વાપસી કરવાની સારી તક 

IPL 2026 પહેલા મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ દ્વારા શાર્દુલ ઠાકુરને સાઇન કરવામાં આવ્યો હતો. તેને લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ તરફથી ટ્રેડ કરવામાં આવ્યો છે. આ પહેલીવાર હશે જ્યારે શાર્દુલ ઠાકુર મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ જર્સીમાં IPLમાં રમતો જોવા મળશે. શાર્દુલ બેટ અને બોલ બંનેથી પોતાની પ્રતિભા માટે જાણીતો છે. IPL 2026 તેની કારકિર્દીમાં એક વળાંક સાબિત થઈ શકે છે. 19મી સીઝનમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરીને ટીમ ઈન્ડિયામાં વાપસી કરવાની તેની પાસે એક સારી તક હશે.

શાર્દુલ ઠાકુરની આંતરરાષ્ટ્રીય કારકિર્દી કેવી છે ?

આ ઓલરાઉન્ડરની કારકિર્દી પર નજર કરીએ તો, શાર્દુલે 2017માં ભારત માટે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. તેણે 13 ટેસ્ટ, 47 ODI અને 25 T20I રમી છે. ત્રણેય ફોર્મેટમાં તેણે 775 રન બનાવ્યા છે અને 131 વિકેટ લીધી છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

...और पढ़ें
Shardul ThakurShardul Thakur became fatherTeam India

Trending news