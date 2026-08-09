/શ્રીલંકા સામેની મેચ જીત્યા બાદ પણ ભારતીય બેટ્સમેનો કરી રહ્યા હતા બેટિંગ, જાણો શું હતું કારણ

India vs Sri Lanka : ભારતીય ટીમે રવિવારે ત્રણ દિવસીય પ્રેક્ટિસ મેચમાં શ્રીલંકા XIને છ વિકેટથી હરાવ્યું. શ્રીલંકાએ ત્રીજા દિવસે જીત માટે 207 રનનો ટાર્ગેટ આપ્યો હતો, જેને ભારતે ફક્ત 44.3 ઓવરમાં જ પૂર્ણ કરી લીધો. જોકે, મેચ જીત્યા પછી પણ ભારતીય બેટ્સમેનોએ બેટિંગ ચાલુ રાખી. જે બંને ટીમોને પ્રેક્ટિસ માટે ફાળવવામાં આવેલી ઓવરોને કારણે હતું.
ભારતીય કેપ્ટન શુભમન ગિલ પણ બીજા દાવ દરમિયાન બેટિંગ કરવા માટે ઉતર્યો. ગિલ અને યશસ્વી જયસ્વાલ વચ્ચે સદીની ભાગીદારી અને મોહમ્મદ સિરાજની ધમાકેદાર ઇનિંગને કારણે ભારતે જીત મેળવી. ભારત અને શ્રીલંકાની ટીમો હવે 15 ઓગસ્ટથી એકબીજાનો સામનો કરવા માટે તૈયાર છે.
જીત બાદ પણ સિરાજ અને સારાંશે બેટિંગ ચાલુ રાખી
ભારતીય ટીમે માત્ર 44.3 ઓવરમાં 207 રનનો ટાર્ગેટ હાંસલ કરી લીધો હતો. જોકે, બેટ્સમેનોએ રમવાનું ચાલુ રાખ્યું કારણ કે બંને ટીમોને મેચના ત્રીજા દિવસે પ્રેક્ટિસ માટે 45-45 ઓવર ફાળવવામાં આવી હતી. ભારતે જીત મેળવી તે પછી પણ ત્રણ બોલ બાકી હોવાથી ભારતીય બેટ્સમેનોએ રમત ચાલુ રાખી અને અંતિમ ત્રણ બોલમાં પાંચ રન બનાવ્યા. મોહમ્મદ સિરાજે છેલ્લી ઓવરમાં સતત ત્રણ છગ્ગા ફટકાર્યા, જેનાથી ભારતને સરળ જીત મળી. ભારતે 45 ઓવરમાં 4 વિકેટે 214 રન બનાવ્યા. સિરાજે માત્ર 15 બોલમાં અણનમ 32 રન બનાવ્યા, જેમાં સતત ત્રણ છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે.
શુભમન ગિલે પણ બેટિંગ કરી
પ્રથમ ઇનિંગમાં શૂન્ય રને આઉટ થયેલા જયસ્વાલે બીજી ઇનિંગમાં જોરદાર વાપસી કરી. તેણે માત્ર 46 બોલમાં 61 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ રમી. ટાર્ગેટનો પીછો કરતા જયસ્વાલ અને ગિલે પ્રથમ વિકેટ માટે આક્રમક 105 રનની ભાગીદારી કરીને ભારતને શાનદાર શરૂઆત અપાવી. જયસ્વાલ પોતાની અડધી સદી પૂર્ણ કર્યા પછી રિટાયર્ટ થયો જેથી ટીમના અન્ય બેટ્સમેનોને પૂરતો પ્રેક્ટિસ સમય મળી શકે.
ધ્રુવ જુરેલે 17 રનનું યોગદાન આપ્યું, જ્યારે રિષભ પંતે 28 રનની ધીરજવાન ઇનિંગ રમી. એક સમયે ભારતનો સ્કોર ત્રણ વિકેટે 155 રન હતો. નીચલા ક્રમના બેટ્સમેનોએ અંતિમ સેશનમાં જીતની ઔપચારિકતાઓ પૂર્ણ કરી, છેલ્લી ઓવરમાં સિરાજે ફટકારેલા સતત ત્રણ છગ્ગાથી ભારતીય શિબિરમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળ્યો.