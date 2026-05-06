/IPLમાં 3,495 બોલ ફેંક્યા છતાં ક્યારેય નથી ફેંક્યો નો-બોલ, આ ભારતીય બોલરના નામે અનોખો રેકોર્ડ

IPL History : IPL જેવી ટુર્નામેન્ટમાં દબાણ હેઠળ પોતાની લાઇન અને લેન્થ જાળવી રાખવી એ એક અસાધારણ બોલરની ઓળખ છે. પોતાની શિસ્તબદ્ધ બોલિંગ દ્વારા એક ભારતીય બોલરે IPLમાં એક અનોખો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે, તેણે અત્યાર સુધી તેની કારકિર્દી દરમિયાન એક પણ નો-બોલ ફેંક્યો નથી.
IPL History : IPLના ઇતિહાસમાં એકથી એક ચડિયાતા દિગ્ગજ બોલરો જોવા મળ્યા છે, જેમણે પોતાની ઘાતક બોલિંગથી અનેક વિકેટો લીધી છે અને બેટ્સમેનોના મનમાં ડર પેદા કર્યો છે. જોકે, IPL જેવી ટુર્નામેન્ટમાં આ ખતરનાક બોલરોએ પણ કોઈક સમયે 'નો-બોલ' ફેંક્યો છે. છતાં એક ભારતીય બોલર છે જેણે આજ સુધીની તેની સમગ્ર IPL કારકિર્દી દરમિયાન, એક પણ નો-બોલ ફેંક્યો નથી. 3,000થી વધુ બોલ ફેંક્યા હોવા છતાં અને 100થી વધુ વિકેટો લીધી હોવા છતાં તેણે ક્યારેય નો-બોલ ફેંક્યો નથી.
આ ભારતીય બોલરે અત્યાર સુધી એક પણ નો-બોલ ફેંક્યો નથી
આ નોંધપાત્ર સિદ્ધિ બીજા કોઈએ નહીં પણ ભારતીય સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર અક્ષર પટેલે હાંસલ કરી છે. એક એવો ખેલાડી જેની જાદુઈ સ્પિન બોલિંગે વિશ્વભરના બેટ્સમેનોને હંફાવ્યા છે. અક્ષર હાલમાં IPL 2026માં તેની 13મી સીઝન રમી રહ્યો છે. છતાં તેની સમગ્ર IPL કારકિર્દી દરમિયાન, તેણે એક પણ નો-બોલ ફેંક્યો નથી.
2014માં IPLમાં એન્ટ્રી કર્યા પછી અક્ષરે અત્યાર સુધીમાં કુલ 3,495 બોલ ફેંક્યા છે અને તેની સ્પિન બોલિંગ દ્વારા 137 વિકેટ લીધી છે. તેણે હજુ સુધી એક પણ નો-બોલ ફેંક્યો નથી તે હકીકત પોતાનામાં એક મોટો રેકોર્ડ છે. તેના સિવાય IPLના ઇતિહાસમાં અન્ય કોઈ બોલર આ અસાધારણ સિદ્ધિ હાંસલ કરી શક્યો નથી. હાલમાં અક્ષર દિલ્હી કેપિટલ્સની કેપ્ટનશીપ કરી રહ્યો છે. તેના નેતૃત્વ હેઠળ દિલ્હીની ટીમે આ સિઝનમાં અત્યાર સુધી રમાયેલી 10 મેચોમાંથી 4 જીતી છે. તે હાલમાં પોઈન્ટ ટેબલ પર 7મા સ્થાને છે.
સૌથી વધુ નો-બોલ ફેંકવાનો રેકોર્ડ બુમરાહના નામે
તમે જાણીને ચોંકી જશો કે IPLના ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ નો-બોલ ફેંકવાનો રેકોર્ડ જસપ્રીત બુમરાહનો છે. અત્યાર સુધીની IPL કારકિર્દી દરમિયાન બુમરાહ કુલ 39 નો-બોલ ફેંકી ચૂક્યો છે, જે કોઈપણ બોલર દ્વારા સૌથી વધુ છે. આ યાદીમાં બીજા સ્થાને રહેનાર ઉમેશ યાદવ બુમરાહથી નોંધપાત્ર માર્જિનથી પાછળ છે.
ઉમેશે તેની IPL કારકિર્દીમાં કુલ 24 નો-બોલ ફેંક્યા છે. તેના પછી એસ. શ્રીસંત અને ઇશાંત શર્મા સંયુક્ત રીતે યાદીમાં ત્રીજા સ્થાને છે. આ બંને બોલરોએ IPLમાં કુલ 23-23નો-બોલ ફેંક્યા છે.
IPL ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ નો-બોલ ફેંકનાર બોલરો
જસપ્રીત બુમરાહ - 39
ઉમેશ યાદવ - 24
એસ. શ્રીસંત - 23
ઇશાંત શર્મા - 23
અમિત મિશ્રા - 21
હર્ષલ પટેલ - 21
લસિથ મલિંગા - 18