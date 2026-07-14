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ટીમ ઈન્ડિયાના કોચનો ચોંકાવનારો નિર્ણય... ઈંગ્લેન્ડ પ્રવાસ બાદ પદ છોડવાની કરી જાહેરાત !

Indian Cricket Team Coach : ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના સહાયક કોચ રાયન ટેન ડોશેટે વ્યક્તિગત કારણોસર પદ છોડવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી છે. ત્યારે આ મામલાની સંપૂર્ણ વિગતો શું છે અને ગૌતમ ગંભીરના સમર્થનમાં પૂર્વ મુખ્ય પસંદગીકાર એમએસકે પ્રસાદે શું કહ્યું છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 14, 2026, 06:37 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 06:37 PM IST
ટીમ ઈન્ડિયાના કોચનો ચોંકાવનારો નિર્ણય... ઈંગ્લેન્ડ પ્રવાસ બાદ પદ છોડવાની કરી જાહેરાત !

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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