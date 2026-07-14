/ટીમ ઈન્ડિયાના કોચનો ચોંકાવનારો નિર્ણય... ઈંગ્લેન્ડ પ્રવાસ બાદ પદ છોડવાની કરી જાહેરાત !

Indian Cricket Team Coach : ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ હાલમાં ઈંગ્લેન્ડના પ્રવાસે છે અને આ દરમિયાન એક મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. ટીમ ઇન્ડિયાના સહાયક કોચ રાયન ટેન ડોશેટ, તેમના પદ પરથી રાજીનામું આપવા માંગે છે. જો ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) અને હેડ કોચ ગૌતમ ગંભીર પરવાનગી આપે છે, તો આ તેમનો ટીમ સાથેનો છેલ્લો પ્રવાસ હોઈ શકે છે. ઇંગ્લેન્ડ સામેની છેલ્લી ODI મેચ સાથે તેમનો ટીમ ઈન્ડિયા સાથેની સફરનો અંત આવી શકે છે. પૂર્વ ડચ ક્રિકેટરે BCCIને તેમના રાજીનામું લેવાની ઇચ્છા વિશે જાણ કરી હોવાના અહેવાલ છે, તેમનો નિર્ણય નોકરી પ્રત્યેના કોઈ અસંતોષથી પ્રેરિત નથી.
ક્રિકબઝના અહેવાલ મુજબ, રાયન ટેન ડોશેટ પદ છોડવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી છે. ડોશેટ બરાબર બે વર્ષ પહેલાં ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના કોચિંગ સ્ટાફમાં જોડાયા હતા અને એવું માનવામાં આવે છે કે તેમણે BCCI સાથેનો તેમનો પ્રારંભિક કરાર પૂર્ણ કર્યો છે. અહેવાલો સૂચવે છે કે તેમનો કાર્યકાળ 12-14 જુલાઈની આસપાસ પૂર્ણ થવાનો હતો. જો કે, બધા પક્ષોના કરારને આધીન ઇંગ્લેન્ડ સામે ચાલી રહેલી ODI શ્રેણીના સમાપન પછી તેમનો કાર્યકાળ પૂર્ણ થવાની અપેક્ષા છે.
તેઓ શા માટે પદ છોડવા માંગે છે ?
અહેવાલો અનુસાર, રાયન ટેન ડોઇશેટે આ નિર્ણય વ્યક્તિગત કારણોસર લીધો છે અને લંડનમાં રહેતા તેમના પરિવાર માટે વધુ સમય ફાળવવા માંગે છે. તે એવી ભૂમિકા શોધી રહ્યા છે જેમાં ઓછી મુસાફરીની જરૂર હોય અને ઓછું વ્યસ્ત શેડ્યૂલ હોય.
શું ગંભીર રોકશે સહાયક કોચને ?
તેમની નિમણૂક સમયે મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીરે બીસીસીઆઈને તેમના નામની ભલામણ કરી હતી. અહેવાલો સૂચવે છે કે ગંભીર પાસે રાજીનામાને વીટો કરવાનો વિકલ્પ છે. જો કે, ગંભીર આવું પગલું ભરે તેવી શક્યતા ખૂબ જ ઓછી માનવામાં આવે છે.
MSK પ્રસાદ ગૌતમ ગંભીરના સમર્થનમાં
આ દરમિયાન પૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર અને પૂર્વ પસંદગી સમિતિના અધ્યક્ષ MSK પ્રસાદે જણાવ્યું હતું કે હેડ કોચ ગૌતમ ગંભીર પાસે ઇંગ્લેન્ડ અને આયર્લેન્ડ સામેની T20 શ્રેણી દરમિયાન શ્રેષ્ઠ ખેલાડીઓ ઉપલબ્ધ નહોતા. ઓલરાઉન્ડર હાર્દિક પંડ્યા ફિટનેસ સમસ્યાઓના કારણે બહાર હતો, જ્યારે ફાસ્ટ બોલર જસપ્રીત બુમરાહને T20 ફોર્મેટ માટે આરામ આપવામાં આવ્યો હતો. ભારત બંને શ્રેણી હારી ગયું.
ગંભીરનો આટલો જલ્દી નિર્ણય લેવો અયોગ્ય
એક ઇન્ટરવ્યુમાં પ્રસાદે કહ્યું હતું કે ટીમે સારું પ્રદર્શન ન કર્યું હોવાથી આપણે બધો દોષ ફક્ત હેડ કોચ પર નાખી શકીએ નહીં. આપણે એમ કહી શકતા નથી કે ગંભીર ટીમને પ્રેરણા આપવામાં નિષ્ફળ ગયો. વધુમાં આપણે અગાઉની ટુર્નામેન્ટ અથવા વર્લ્ડ કપ જીત્યા તેનો અર્થ એ નથી કે ગંભીર એકલા ટીમને પ્રેરણા આપવા માટે જવાબદાર હતા. તે પરિબળોનું સંયોજન છે અને ગંભીરનો આટલો જલ્દી નિર્ણય લેવો અયોગ્ય હશે.
ટીમ ઈન્ડિયાનું ખરેખર મૂલ્યાંકન ક્યારે થશે ?
એમએસકે પ્રસાદના મતે, જ્યારે બુમરાહ અને પંડ્યા જેવા મુખ્ય ખેલાડીઓ સહિત સંપૂર્ણ ટીમ ઉપલબ્ધ હોય ત્યારે વાસ્તવિક મૂલ્યાંકન થવું જોઈએ. તેમણે જણાવ્યું કે આપણે આગામી ટી20 શ્રેણીમાં ટીમ કેવું પ્રદર્શન કરે છે તેનું અવલોકન કરવાની જરૂર છે. ત્યારે જ આપણે ચર્ચા કરી શકીએ છીએ કે કોણ કોને પ્રેરણા આપી રહ્યું છે અથવા કેપ્ટન અને કોચ પરિસ્થિતિને સંભાળવા સક્ષમ છે કે નહીં. તેથી આગામી ટી20 શ્રેણી યોગ્ય મૂલ્યાંકન માટે યોગ્ય સમય છે.