'ભારતીય ક્રિકેટ ટીમનું નામ બદલવામાં આવે', આ માંગ પર હાઇકોર્ટે શું કહ્યું ?

દિલ્હી હાઈકોર્ટે બુધવારે ભારતીય ક્રિકેટ ટીમનું નામ બદલવાની માંગ કરતી અરજીને ફગાવી દીધી હતી. અરજદારે ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI)ને રાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ ટીમ માટે 'ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ' નામનો ઉપયોગ કરવાથી રોકવાની માંગ કરી હતી.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Oct 08, 2025, 03:15 PM IST

દિલ્હી હાઈકોર્ટે બુધવારે ભારતીય ક્રિકેટ ટીમનું નામ બદલવાની માંગ કરતી અરજી ફગાવી દીધી હતી. અરજદારે ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI)ને રાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ ટીમ માટે "ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ" નામનો ઉપયોગ કરવાથી રોકવાની માંગ કરી હતી. મુખ્ય ન્યાયાધીશ દેવેન્દ્ર કુમાર ઉપાધ્યાય અને ન્યાયાધીશ તુષાર રાવ ગેડેલાએ પીઆઈએલ દાખલ કરવા બદલ વકીલ રિપક કંસલને સખત ઠપકો પણ આપ્યો.

બાર એન્ડ બેન્ચના અહેવાલ મુજબ, ન્યાયાધીશ ગેડેલાએ કહ્યું, "શું તમે કહી રહ્યા છો કે ટીમ ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરતી નથી? આ ટીમ દરેક જગ્યાએ ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, પરંતુ તમે કહી રહ્યા છો કે તે ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરતી નથી? આ ટીમ ઈન્ડિયા નથી ? જો આ ટીમ ઈન્ડિયા નથી, તો કૃપા કરીને અમને જણાવો કે આ ટીમ ઈન્ડિયા કેમ નથી?"

મુખ્ય ન્યાયાધીશ ઉપાધ્યાયે કહ્યું કે પીઆઈએલ સમયનો સંપૂર્ણ બગાડ છે. "આ કોર્ટના સમયનો સંપૂર્ણ બગાડ છે. અમને કોઈ એવી રાષ્ટ્રીય ટીમ બતાવો જે સરકારી અધિકારીઓ દ્વારા પસંદ કરવામાં આવતી હોય," કોર્ટે કહ્યું કોમનવેલ્થ ગેમ્સ અને ઓલિમ્પિકમાં ભાગ લેતી ભારતીય ટીમ... શું તે સરકારી અધિકારીઓ દ્વારા પસંદ કરવામાં આવે છે? શું તેઓ ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા નથી? હોકી, ફૂટબોલ, ટેનિસ, કોઈ પણ રમત?

કોર્ટે કહ્યું કે ભારતીય ટીમ દ્વારા ભારતીય ધ્વજનો ઉપયોગ કરવો એ કાયદાનું ઉલ્લંઘન નથી. હાઈકોર્ટે પૂછ્યું, "જો તમે ઘરે ભારતીય ધ્વજ ફરકાવવા માંગતા હો, તો શું તમને આમ કરવાથી અટકાવવામાં આવે છે?" કોર્ટે એ પણ નોંધ્યું કે આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓએ રમતગમતમાં સરકારી દખલનો સતત વિરોધ કર્યો છે. કોર્ટે પૂછ્યું, "શું તમે જાણો છો કે સમગ્ર રમતગમત ઇકોસિસ્ટમ કેવી રીતે કાર્ય કરે છે? શું તમે IOC ના નિયમોથી વાકેફ છો? શું તમે ઓલિમ્પિક ચાર્ટરથી વાકેફ છો? શું તમે જાણો છો કે જ્યારે પણ રમતગમતમાં સરકારી દખલગીરી થઈ છે, ત્યારે IOC એ તેનો સખત વિરોધ કર્યો છે?" બાદમાં કોર્ટે અરજી ફગાવી દીધી.

અરજદારની દલીલો શું હતી ?

PIL દાખલ કરનારે દલીલ કરી હતી કે BCCI તમિલનાડુ સોસાયટી રજિસ્ટ્રેશન એક્ટ હેઠળ નોંધાયેલ ખાનગી સંસ્થા છે. તે ભારતીય બંધારણના અનુચ્છેદ 12ના અર્થમાં કોઈ વૈધાનિક સંસ્થા કે 'રાજ્ય' નથી. વકીલે કહ્યું હતું કે રમતગમત મંત્રાલયે માહિતી અધિકારના અનેક જવાબો દ્વારા સ્પષ્ટતા કરી છે કે BCCIને રાષ્ટ્રીય રમતગમત મહાસંઘ તરીકે માન્યતા આપવામાં આવી નથી, કે સરકાર દ્વારા તેને નાણાકીય સહાય આપવામાં આવતી નથી. આમ છતાં, BCCI ક્રિકેટ ટીમને સરકારી મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર 'ટીમ ઈન્ડિયા' અથવા 'ઈન્ડિયન નેશનલ ટીમ' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અને તેના વતી રાષ્ટ્રીય પ્રતીકોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.
 

