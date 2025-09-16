Prev
Dream 11 બાદ BCCIને મળ્યો નવો સ્પોન્સર, હવે ભારતીય ટીમની જર્સી પર જોવા મળશે આ કંપનીનું નામ

Team India New Jersey Sponsor : એશિયા કપ 2025 પહેલા BCCIએ કોર્ટના આદેશ બાદ ડ્રીમ-11 સાથેનો કરાર રદ કર્યો હતો. ત્યારથી બોર્ડ નવા સ્પોન્સરની શોધમાં હતું. હવે BCCIને એશિયા કપ 2025 દરમિયાન એક નવો સ્પોન્સર મળ્યો છે. હવે ટૂંક સમયમાં ટીમ ઈન્ડિયાની જર્સી પર આ કંપનીનું નામ જોવા મળશે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Sep 16, 2025, 03:53 PM IST

Team India New Jersey Sponsor : ભારતીય ક્રિકેટ ટીમનો જર્સી સ્પોન્સર કોણ હશે તે અંગેનું સસ્પેન્સ ખતમ થઈ ગયું છે. એપોલો ટાયર્સ હવે સત્તાવાર રીતે ભારતીય ક્રિકેટ ટીમનું નવું જર્સી સ્પોન્સર બન્યું છે. આ મોટી જાહેરાત એવા સમયે થઈ જ્યારે BCCIએ ડ્રીમ11ના સ્પોન્સરશિપ સોદાને રદ કર્યો હતો, કારણ કે ભારત સરકારના નિર્ણય પછી બધી સટ્ટાબાજી એપ્લિકેશનો પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો હતો.

કરાર 2 વર્ષ માટે રહેશે

BCCIનો એપોલો ટાયર્સ સાથેનો કરાર 2027 સુધી રહેશે. સટ્ટાબાજી સંબંધિત અરજીઓ પર પ્રતિબંધ બાદ BCCIએ ડ્રીમ11 સાથેનો કરાર સમાપ્ત કર્યા પછી આ સોદો થયો છે. એપોલો ટાયર્સ BCCIને પ્રતિ મેચ રૂપિયા 4.5 કરોડ ચૂકવશે. જે ડ્રીમ-11ના અગાઉના 4 કરોડ રૂપિયાના યોગદાન કરતાં વધુ છે. ભારતના વ્યસ્ત આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ કેલેન્ડરને ધ્યાનમાં રાખીને, આ ભાગીદારી ટાયર ઉત્પાદકને નોંધપાત્ર વૈશ્વિક દૃશ્યતા પ્રદાન કરશે.

એશિયા કપમાં કોઈ સ્પોન્સર નથી

ટીમ ઈન્ડિયા એશિયા કપ 2025માં સ્પોન્સર વિના રમી રહી છે. ભારતીય મહિલા ટીમે ઓસ્ટ્રેલિયા સામે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીમાં પણ સ્પોન્સર વિના એન્ટ્રી કરી છે. જોકે, 30 સપ્ટેમ્બરથી મહિલા વર્લ્ડ કપ 2025 શરૂ થાય તે પહેલાં BCCIને સ્પોન્સર મળી ગયો છે. તેથી મહિલા વર્લ્ડ કપમાં ભારતીય ટીમ નવી સ્પોન્સર જર્સી સાથે જોવા મળી શકે છે.

BCCIએ કરાર રદ કર્યો હતો

તાજેતરમાં પસાર થયેલા પ્રમોશન એન્ડ રેગ્યુલેશન ઓફ ઓનલાઈન ગેમિંગ એક્ટ હેઠળ સરકારે ઓનલાઈન ગેમિંગ પર પ્રતિબંધ મૂક્યા બાદ BCCIએ ડ્રીમ-11 સાથેનો કરાર રદ કર્યો હતો. એશિયા કપ પહેલા બોર્ડને સ્પોન્સર મળ્યો નહોતો, જેના કારણે ટીમ જર્સી સ્પોન્સર વિના રમી હતી. ભારતીય ટીમ એશિયા કપમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરતી જોવા મળી રહી છે, ભારતે UAE અને પાકિસ્તાન સામે સતત બે મેચ જીતી હતી.

