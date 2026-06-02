/IPL ખતમ હવે ક્યારે એક્શનમાં જોવા મળશે રોહિત-વિરાટ, જાણી લો ટીમ ઈન્ડિયાનું આગામી શેડ્યૂલ

Team India Schedule : IPL 2026 31 મેના રોજ સમાપ્ત થઈ, જેમાં રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ બીજી વખત ચેમ્પિયન બન્યું. આ સાથે ભારતીય ક્રિકેટરો હવે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં એક્ટિવ થઈ જશે. ભારતીય ખેલાડીઓ પાસે આરામ માટે એક અઠવાડિયાનો સમય છે, ત્યારબાદ તેમને ક્રિકેટમાં વાપસી કરવી પડશે. આગામી છ મહિના ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ માટે ખૂબ જ વ્યસ્ત રહેવાના છે, કારણ કે તેઓ સતત T20, ODI અને ટેસ્ટ સિરીઝ રમવાના છે. આ દરમિયાન ટીમ ઈન્ડિયા આયર્લેન્ડ, ઇંગ્લેન્ડ, ઝિમ્બાબ્વે, શ્રીલંકા અને ન્યુઝીલેન્ડનો પ્રવાસ કરવાની છે.
ક્યારે એક્શનમાં જોવા મળશે RO-KO ?
એક તરફ વિદેશી પ્રવાસો અને મોટી સિરીઝ હશે. બીજી તરફ, ટીમ મેનેજમેન્ટ નવા ખેલાડીઓ પર પણ નજર રાખશે. વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્મા પર સૌથી વધુ ધ્યાન આપવામાં આવશે. જેમને તેમના ચાહકો પ્રેમથી RO-KO કહે છે. IPL હવે સમાપ્ત થતાં આ બે દિગ્ગજ ફરી એકવાર ભારતીય જર્સીમાં ODI ક્રિકેટ માટે મેદાનમાં ઉતરવા માટે તૈયાર છે.
ટીમ ઇન્ડિયાની લાંબી ક્રિકેટ મેરેથોન જૂનમાં અફઘાનિસ્તાન સામેની ઘરઆંગણે શ્રેણી સાથે શરૂ થશે. 6 જૂનથી નવા ચંદીગઢમાં એક ટેસ્ટ મેચ રમવાની છે, આ પછી, 14 જૂન, 17 જૂન અને 20 જૂને ધર્મશાળા, લખનૌ અને ચેન્નાઈમાં અનુક્રમે ત્રણ વન-ડે આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમાશે. આ ત્રણ મુકાબલામાં રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી એક્શનમાં જોવા મળશે.
ટીમ ઈન્ડિયાનું આગામી શેડ્યૂલ
અફઘાનિસ્તાનનો ભારત પ્રવાસ (જૂન)
ટેસ્ટ મેચ: ૬ જૂનથી, ચંદીગઢ, સવારે ૯:૩૦ વાગ્યે
પહેલી વનડે: ૧૪ જૂન, ધર્મશાલા, બપોરે ૧:૩૦ વાગ્યે
બીજી વનડે: ૧૭ જૂન, લખનૌ, બપોરે ૧:૩૦ વાગ્યે
ત્રીજી વનડે: ૨૦ જૂન, ચેન્નાઈ, બપોરે ૧:૩૦ વાગ્યે
ભારતનો આયર્લેન્ડ પ્રવાસ (જૂન)
પહેલી T20: ૨૬ જૂન, બેલફાસ્ટ
બીજી T20: ૨૮ જૂન, બેલફાસ્ટ
ભારતનો ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ (જુલાઈ)
૧ જુલાઈ: પહેલી T20, ચેસ્ટર-લે-સ્ટ્રીટ
૪ જુલાઈ: બીજી T20, માન્ચેસ્ટર
૭ જુલાઈ: ત્રીજી T20, નોટિંગહામ
૯ જુલાઈ: ચોથી T20, બ્રિસ્ટોલ
૧૧ જુલાઈ: ૫મી T20, સાઉધમ્પ્ટન
૧૪ જુલાઈ: પહેલી વનડે, બર્મિંગહામ
૧૬ જુલાઈ: બીજી વનડે, કાર્ડિફ
૧૯ જુલાઈ: ત્રીજી વનડે, લોર્ડ્સ
ભારતનો શ્રીલંકા પ્રવાસ (ઓગસ્ટ)
૨ ટેસ્ટ મેચ
ભારતનો બાંગ્લાદેશ પ્રવાસ (સરકારની મંજૂરીને આધીન)
૧ સપ્ટેમ્બર: પહેલી વનડે, મીરપુર
૩ સપ્ટેમ્બર: બીજી વનડે, મીરપુર
૬ સપ્ટેમ્બર: ત્રીજી વનડે, ચટ્ટોગ્રામ
૯ સપ્ટેમ્બર: પહેલી T20, ચટ્ટોગ્રામ
૧૨ સપ્ટેમ્બર: બીજી T20, મીરપુર
૧૩ સપ્ટેમ્બર: ત્રીજી T20, મીરપુર
ભારત vs અફઘાનિસ્તાન (તટસ્થ સ્થળ) સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર
3 T20
એશિયન ગેમ્સ ૨૦૨૬
યજમાન: જાપાન
વેસ્ટ ઈન્ડિઝનો ભારત પ્રવાસ (સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર)
૨૭ સપ્ટેમ્બર: પ્રથમ ODI, તિરુવનંતપુરમ, ૨:00 PM
૩૦ સપ્ટેમ્બર: બીજી ODI, ગુવાહાટી, બપોરે ૨:00 વાગ્યે
3 ઓક્ટોબર: ત્રીજી ODI, ન્યૂ ચંદીગઢ, બપોરે ૨:00 વાગ્યે
૬ ઓક્ટોબર : પ્રથમ T20, લખનૌ, સાંજે ૭:00 વાગ્યે
૯ ઓક્ટોબર : બીજી T20, રાંચી, સાંજે ૭:00 વાગ્યે
૧૧ ઓક્ટોબર: ત્રીજી T20, ઈન્દોર, સાંજે ૭:00 વાગ્યે
૧૪ ઓક્ટોબર: ચોથી T20, હૈદરાબાદ, સાંજે ૭:00 વાગ્યે
૧૭ ઓક્ટોબર: પાંચમી T20, બેંગલુરુ, સાંજે ૭:00 વાગ્યે
ભારતનો ન્યુઝીલેન્ડ પ્રવાસ (ઓક્ટોબર-નવેમ્બર)
૨ ટેસ્ટ
૫ વનડે
૫ T20
શ્રીલંકાનો ભારત પ્રવાસ
૧૩ ડિસેમ્બર: પહેલી વનડે, દિલ્હી, બપોરે ૨:૦૦ વાગ્યે
૧૬ ડિસેમ્બર: બીજી વનડે, બેંગલુરુ, બપોરે ૨:૦૦ વાગ્યે
૧૯ ડિસેમ્બર: ત્રીજી વનડે, અમદાવાદ, બપોરે ૨:૦૦ વાગ્યે
૨૨ ડિસેમ્બર: પહેલી T20, રાજકોટ, સાંજે ૭:૦૦ વાગ્યે
૨૪ ડિસેમ્બર: બીજી T20, કટક, સાંજે ૭:૦૦ વાગ્યે
૨૭ ડિસેમ્બર: ત્રીજી T20, પુણે, સાંજે ૭:૦૦ વાગ્યે