/અજિંક્ય રહાણેએ લીધો સંન્યાસ, આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટને કહ્યું અલવિદા

ભારતીય ક્રિકેટર અંજિક્ય રહાણેએ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી સંન્યાસ લીધો છે. તેણે એક વીડિયો શેર કરતા આ જાણકારી આપી છે. રહાણે ઘણા સમયથી ટીમ ઈન્ડિયામાંથી બહાર હતો. એક સમય એવો હતો જ્યારે તે વિરાટ કોહલી અને ચેતેશ્વર પુજારા ભારતીય ટેસ્ટ ટીમના મિડલ ઓર્ડરનો ભાર સંભાળતા હતા. પરંતુ સતત ખરાબ ફોર્મને કારણે તેને બહાર કરી દેવામાં આવ્યો હતો. રહાણેએ છેલ્લી ટેસ્ટ 20 જુલાઈ 2023ના વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વિરુદ્ધ રમી હતી. તે ત્રણ વર્ષથી ટીમ ઈન્ડિયામાંથી બહાર હતો.
રહાણે લિમિટેડ ઓવર ક્રિકેટમાં પણ પોતાની જગ્યા બનાવી શક્યો નહીં. રહાણેએ છેલ્લી વનડે 2018મા તો ટી20 2016મા રમી હતી. રહાણેની આગેવાનીમાં ભારતે ઐતિહાસિક બોર્ડર-ગાવસ્કર ટ્રોફી ટેસ્ટ સિરીઝ પણ જીતી હતી, જેમાં વિરાટ કોહલી નહોતો અને ઘણા ખેલાડીઓ ઈજાગ્રસ્ત હતા.
રહાણેએ સોશિયલ મીડિયા પર વીડિયો પોસ્ટ કરી કહ્યું, 'જીવનનું સત્ય છે કે દરેક વસ્તુની એક શરૂઆત હોય છે અને દરેક વસ્તુનો એક અંત હોય છે. જ્યારે તે સમય આવે છે તો તમારે બસ તેનું સન્માન કરવાનું હોય છે અને આગળ વધવાનું હોય છે. મેં હંમેશા મારી પોતાની બેટિંગમાં ટાઇમિંગ પર વિશ્વાસ કર્યો છે અને મેં હંમેશા તેના મહત્વને સમજ્યું છે. આજે મને લાગે છે કે મારા માટે આગળ વધવા અને આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ અને બધા ફોર્મેટમાંથી નિવૃત્તિ જાહેર કરવાનો યોગ્ય સમય છે.'
તેણે આગળ કહ્યું- તે શરૂઆતી દિવસોમાં જ્યારે હું એક નાનો બાળક હતો અને માત્ર પ્રેક્ટિસ માટે ડોંબિવલીથી આવતો હતો, મેં આ રમતને મારૂ બધુ આપ્યું. દરેક દિવસ, દરેક ઈનિંગ, દરેક તક પર જ્યારે મને બેટિંગ કરવાની તક મળી, તો સપનું હંમેશા ભારતની કેપ પહેરવાનું હતું. હું એક સરળ નિયમ પર જીવતો હતો, હંમેશા મારા દેશ અને મારી ટીમને ખુદથી આગળ રાખતો હતો. મેં આ રમત ઈમાનદારીથી રમી અને મારૂ હંમેશા માનવું રહ્યું છે કે જો તમારો ઇરાદો સાચો છે તો રમત હંમેશા તમારૂ ધ્યાન રાખશે.
પોતાની આગેવાનીમાં બોર્ડર-ગાવસ્કર ટ્રોફી ઓસ્ટ્રેલિયામાં જીતાડનાર રહાણેએ કહ્યું- જ્યારથી મેં ફર્સ્ટ ક્લાસ ક્રિકેટમાં પર્દાપણ કર્યું છે, ભારતીય ક્રિકેટ ખુબ આગળ વધ્યું છે અને હું છેલ્લા 20 વર્ષથી તેનો ભાગ છું, જેનો મને ગર્વ છે. એક ભારતીય ક્રિકેટર તરીકે મારૂ આ ચેપ્ટર સમાપ્ત થઈ ગયું છે, પરંતુ રમતની સાથે મારી સફર ખતમ થઈ નથી. હું આગામી પેઢીને મદદ કરવા, આ રમતે મને જે વેલ્યૂ શીખવાડી છે, તેને શેર કરવા અને આ રમતને પરત આપવા માટે ઉત્સુક છું, જેણે મને બધુ આપ્યું છે.