Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Sports
  • /અજિંક્ય રહાણેએ લીધો સંન્યાસ, આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટને કહ્યું અલવિદા

અજિંક્ય રહાણેએ લીધો સંન્યાસ, આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટને કહ્યું અલવિદા

Ajinkya Rahane Retirement from International Cricket: ક્રિકેટ જગતમાંથી મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. ભારતીય ક્રિકેટર અજિંક્ય રહાણેએ નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 30, 2026, 10:28 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 10:45 AM IST
અજિંક્ય રહાણેએ લીધો સંન્યાસ, આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટને કહ્યું અલવિદા

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
સોશિયલ મીડિયા ઇન્ફ્લુએન્સર કીર્તિ પટેલની વહેલી સવારે ધરપકડ, પુણા પોલીસ સુરત લઈ રવાના
gujarat8 min ago
2
Ajinkya Rahane20 min ago
3
breaking news43 min ago
4
us iran war59 min ago
5
Earthquake tremors in Ahmedabad1 hr ago