85 ફોર, 5 સિક્સ અને 546 રન... આ ભારતીય બેટ્સમેન સામે દયાની ભીખ માંગતા રહ્યા બોલરો

Cricket Record : ક્રિકેટ અનિશ્ચિતતાઓની રમત છે, ક્રિકેટમાં ગમે ત્યારે ગમે તે થઈ શકે છે. અનેક રેકોર્ડ બને છે અને તૂટે છે. આવો જ એક રેકોર્ડ ભારતીય બેટ્સમેનના નામે છે. જેણે માત્ર 330 બોલમાં 546 રન ફટકાર્યા હતા. આ દરમિયાન તેણે 85 ચોગ્ગા અને 5 છગ્ગા ફટકાર્યા હતા.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Apr 20, 2026, 05:45 PM IST
  • ભારતીય બેટ્સમેને માત્ર 330 બોલમાં 546 રન ફટકાર્યા હતા
  • આ ભારતીય બેટ્સમેન પૃથ્વી શો છે, જેણે આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી હતી
  • ઇનિંગ દરમિયાન પૃથ્વી શોએ 85 ચોગ્ગા અને 5 છગ્ગા ફટકાર્યા હતા

Cricket Record : ક્રિકેટમાં 546 રનની ઇનિંગ રમવાનો વિચાર કરવો પણ કોઈ બેટ્સમેન માટે અશક્ય છે, છતાં એક ભારતીય બેટ્સમેને આ અશક્ય લાગતો રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો. આ બેટ્સમેને એક સમયે ક્રિકેટના મેદાન પર તબાહી મચાવી હતી, તેણે ફક્ત 330 બોલમાં અણનમ 546 રન બનાવ્યા હતા. પોતાની ઇનિંગ દરમિયાન આ બેટ્સમેને 85 ચોગ્ગા અને 5 છગ્ગા ફટકાર્યા હતા. 

330 બોલમાં 546 રન

આ ભારતીય બેટ્સમેન પૃથ્વી શો છે, જેણે આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી હતી. પૃથ્વી શોએ એક જ ઇનિંગમાં 330 બોલમાં 546 રન બનાવ્યા હતા. પૃથ્વી શોએ 2013માં હેરિસ શીલ્ડ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટના ભાગરૂપે મુંબઈના આઝાદ મેદાનમાં રમાયેલી મેચ દરમિયાન આ રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો. તે સમયે પૃથ્વી શો ફક્ત 14 વર્ષનો હતો. રિઝવી સ્પ્રિંગફીલ્ડ હાઇ સ્કૂલ તરફથી સેન્ટ ફ્રાન્સિસ ડી'એસિસી હાઇ સ્કૂલ સામે મેચ રમતી વખતે પૃથ્વી શોએ આ રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો. 

બોલરો મુશ્કેલીમાં મુકાયા

પૃથ્વી શોની બેટિંગ સામે સેન્ટ ફ્રાન્સિસ ડી'એસિસી હાઇસ્કૂલના બોલરો લાચાર દેખાતા હતા. પૃથ્વી શોના 546 રનના શાનદાર ઇનિંગથી રિઝવી સ્પ્રિંગફીલ્ડ હાઇસ્કૂલની ટીમે તેની પ્રથમ ઇનિંગ દરમિયાન 115.4 ઓવરમાં 991 રનનો જંગી સ્કોર બનાવ્યો. જવાબમાં સેન્ટ ફ્રાન્સિસ ડી'એસિસી હાઇસ્કૂલની ટીમ તેમની પ્રથમ ઇનિંગમાં 92 રન અને બીજી ઇનિંગમાં 140 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. રિઝવી સ્પ્રિંગફીલ્ડ હાઇસ્કૂલની ટીમે એક ઇનિંગ અને 759 રનના મોટા માર્જિનથી મેચ જીતી લીધી.

પૃથ્વી શોની આંતરરાષ્ટ્રીય કારકિર્દી

પૃથ્વી શોનો જન્મ 9 નવેમ્બર, 1999ના રોજ મહારાષ્ટ્રના વિરારમાં થયો હતો. તેના માતા-પિતા બિહારના ગયાથી સ્થળાંતર કરીને વિરારમાં સ્થાયી થયા હતા. પૃથ્વી શોએ ટીમ ઈન્ડિયા માટે 5 ટેસ્ટ મેચમાં 339 રન બનાવ્યા છે. તેના નામે એક ટેસ્ટ સદી છે. ODI ફોર્મેટમાં પૃથ્વી શોએ 6 મેચમાં 189 રન બનાવ્યા છે. તેણે ભારત માટે માત્ર એક T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી હતી, જેમાં તે શૂન્ય પર આઉટ થયો હતો. 

આ બેટ્સમેન છેલ્લે 2021માં શ્રીલંકા પ્રવાસ દરમિયાન એક્શનમાં જોવા મળ્યો હતો, જ્યાં તે ODI અને T20 શ્રેણી બંનેમાં રમ્યો હતો. પૃથ્વી શોએ 79 IPL મેચમાં 1,892 રન બનાવ્યા છે. 2018ના અંડર-19 વર્લ્ડ કપમાં ટીમને વિજય અપાવ્યા પછી પૃથ્વી શોને તે જ વર્ષે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં ડેબ્યૂ કરવાની તક આપવામાં આવી હતી. આ ખેલાડીએ ઘણી વખત ટીમ ઈન્ડિયા માટે શાનદાર ઇનિંગ્સ પણ રમી છે. પૃથ્વી શોએ ભારત માટે ત્રણેય ફોર્મેટમાં ક્રિકેટ રમી છે. જોકે, હવે તેણે ત્રણેય ફોર્મેટમાં પોતાનું સ્થાન ગુમાવી દીધું છે.

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

