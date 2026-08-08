/7 વર્ષ મોટી હસીનાના પ્રેમમાં ક્લિન બોલ્ડ થયો ભારતીય ક્રિકેટર, T20 કારકિર્દીના પહેલા જ બોલ પર ફટકાર્યો હતો છગ્ગો

Ramandeep Singh Marriage : ટીમ ઈન્ડિયાનો એક ક્રિકેટરે પોતાનાથી સાત વર્ષ મોટી અભિનેત્રીના પ્રેમમાં ક્લિન બોલ્ડ થયો છે. ટીમ ઈન્ડિયા અને કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સના ક્રિકેટર રમનદીપ સિંહે કૈસી યે યારિયાં ફેમ અભિનેત્રી ચાર્લી ચૌહાણ સાથે લગ્ન કર્યા છે. રમનદીપ સિંહ એ જ ક્રિકેટર છે જેણે ભારત માટે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં ડેબ્યૂના પહેલા જ બોલ પર સિક્સર ફટકારીને રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો.
સાત વર્ષ મોટી અભિનેત્રી સાથે લગ્ન
રમનદીપ સિંહે પરંપરાગત શીખ રીતરિવાજો પ્રમાણે ગુરુદ્વારામાં ચાર્લી ચૌહાણ સાથે લગ્ન કર્યા હતા. આ દંપતીએ અત્યાર સુધી સોશિયલ મીડિયા અને લાઈમલાઈટથી દૂર રહીને તેમના સંબંધોને ગુપ્ત રાખ્યા હતા. ઉલ્લેખનીય છે કે, ચાર્લી ચૌહાણ તેના પતિ રમનદીપ સિંહ કરતા સાત વર્ષ મોટી છે.
ચાર્લી ચૌહાણ લાલ અને સોનેરી લહેંગામાં સુંદર દેખાતી હતી. તો રમનદીપ સિંહ પરંપરાગત શેરવાની અને લાલ પાઘડીમાં ખૂબ જ સુંદર દેખાતો હતો. આ લગ્ન એક ખાનગી સમારંભમાં થયા હતા જેમાં પરિવાર અને નજીકના લોકો હાજર રહ્યા હતા. ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક વીડિયો સામે આવ્યો છે જેમાં નવદંપતી નાચતા અને તેમના ખાસ દિવસનો આનંદ માણતા દેખાય છે.
Congratulations Ramandeep Singh🥳🎉
Whole Punjab Team Came Together For His Wedding & Looking Fabulous 😇 pic.twitter.com/dw7JuHqUv9
— Tommy Shelby (@PunjabiCricGuy) August 7, 2026
બીજી ક્લિપમાં ચાર્લી ચૌહાણના સુંદર હલ્દી સમારંભની ઝલક જોવા મળી હતી. દરમિયાન માહી વિજે તેની ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરી પર લગ્નનો ફોટો શેર કર્યો અને નવા કપલને અભિનંદન આપ્યા. ઘણી અન્ય સેલિબ્રિટીઓએ પણ ચાર્લી ચૌહાણ અને રમનદીપ સિંહને તેમના લગ્ન બદલ અભિનંદન પાઠવ્યા. ચાર્લી ચૌહાણ અને રમનદીપ સિંહે તેમના સંબંધોને લોકોની નજરથી દૂર રાખ્યો હતો, તેથી તેમના લગ્ન ચાહકો માટે એક મોટું આશ્ચર્ય હતું.
રમનદીપ સિંહની પત્ની ચાર્લી ચૌહાણ કોણ છે ?
ટીમ ઇન્ડિયાના ક્રિકેટર રમનદીપ સિંહની પત્ની ચાર્લી ચૌહાણે સૌપ્રથમ MTV રોડીઝ 7માં તેના અભિનયથી દર્શકોનું ધ્યાન ખેંચ્યું. તે ટૂંક સમયમાં ટેલિવિઝન દર્શકોમાં એક પરિચિત ચહેરો બની ગઈ. જોકે, તે લોકપ્રિય ટીવી શો કૈસી યે યારિયાંમાં મુક્તિ વર્ધનનું પાત્ર ભજવીને ઘર-ઘરમાં જાણીતી બની ગઈ.
ચાર્લી ચૌહાણે કુંવર અમર સાથે ડાન્સ રિયાલિટી શો નચ બલિયે 5માં પણ ભાગ લીધો હતો. તે એમટીવી વેબ્ડ અને યે હૈ આશિકી 4 જેવા ઘણા અન્ય શોમાં પણ જોવા મળી હતી. તેની અભિનય કારકિર્દી ઉપરાંત ચાર્લી ચૌહાણનું અંગત જીવન પણ વારંવાર ચર્ચાનો વિષય રહ્યું છે. એક સમયે અભિનેતા અને ડાન્સર કુંવર અમર સાથેના તેના સંબંધો ચાહકોમાં ચર્ચાનો મુખ્ય વિષય હતા.