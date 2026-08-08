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7 વર્ષ મોટી હસીનાના પ્રેમમાં ક્લિન બોલ્ડ થયો ભારતીય ક્રિકેટર, T20 કારકિર્દીના પહેલા જ બોલ પર ફટકાર્યો હતો છગ્ગો

Ramandeep Singh Marriage : ભારતીય ક્રિકેટર રમનદીપ સિંહ લગ્નના બંધનમાં બંધાઈ ગયો છે. રમનદીપ ઘરેલુ ક્રિકેટમાં પંજાબ માટે અને IPLમાં કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ માટે રમે છે. તેણે અભિનેત્રી ચાર્લી ચૌહાણ સાથે લગ્ન કર્યા છે, જે અનેક રિયાલિટી શો ઉપરાંત વિવિધ ટીવી સિરિયલોમાં પણ જોવા મળી ચૂકી છે.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Aug 08, 2026, 03:12 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 03:12 PM IST
7 વર્ષ મોટી હસીનાના પ્રેમમાં ક્લિન બોલ્ડ થયો ભારતીય ક્રિકેટર, T20 કારકિર્દીના પહેલા જ બોલ પર ફટકાર્યો હતો છગ્ગો

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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