T20 વર્લ્ડ કપ વચ્ચે રિંકુ સિંહ માટે દુ:ખદ સમાચાર... પિતા કેન્સર સામે જીંદગીની જંગ હારી ગયા

Cricketer Rinku Singh Father Passed Away : ટીમ ઈન્ડિયાના સ્ટાર ફિનિશર રિંકુ સિંહના પિતા ખચંદ્ર સિંહનું નિધન થયું છે. ગ્રેટર નોઈડાની યથાર્થ હોસ્પિટલમાં સારવાર દરમિયાન તેમણે અંતિમ શ્વાસ લીધા. તેઓ લાંબા સમયથી સ્ટેજ 4 લીવર કેન્સર સામે લડી રહ્યા હતા અને છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી વેન્ટિલેટર સપોર્ટ પર હતા.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Feb 27, 2026, 08:53 AM IST
  • ક્રિકેટર રિંકુ સિંહના પિતા ખચંદ્ર સિંહનું નિધન
  • ગ્રેટર નોઈડાની યથાર્થ હોસ્પિટલમાં અંતિમ શ્વાસ લીધા
  • ખચંદ્ર સિંહ સ્ટેજ-4 લીવર કેન્સર સામે લડી રહ્યા હતા

T20 વર્લ્ડ કપ વચ્ચે રિંકુ સિંહ માટે દુ:ખદ સમાચાર... પિતા કેન્સર સામે જીંદગીની જંગ હારી ગયા

Cricketer Rinku Singh Father Passed Away : ભારતીય ક્રિકેટર રિંકુ સિંહના પિતાનું નિધન થયું છે. તેમણે ગ્રેટર નોઈડાની યથાર્થ હોસ્પિટલમાં અંતિમ શ્વાસ લીધા. રિંકુ સિંહના પિતા ખચંદ્ર સિંહ સ્ટેજ-4 લીવર કેન્સર સામે લડી રહ્યા હતા. તાજેતરમાં તેમની તબિયત ખૂબ જ બગડી હતી, જેના કારણે તેમને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. 

પિતાની બગડતી તબિયતની જાણ થતાં રિંકુ સિંહને અચાનક ટીમ ઈન્ડિયા છોડીને ઘરે પાછા ફરવું પડ્યું. ખચંદ્ર સિંહ ઘણા દિવસોથી મૈકેનિકલ વેન્ટિલેટર સપોર્ટ પર હતા અને સતત રિનલ રિપ્લેસમેન્ટ થેરાપી આપવામાં આવી રહી હતી.

રિંકુ સિંહ વર્લ્ડ કપ દરમિયાન અચાનક ઘરે પરત ફર્યો હતો

તાજેતરમાં સમાચાર આવ્યા હતા કે T20 વર્લ્ડ કપમાં ટીમ ઈન્ડિયાના સૌથી મહત્વપૂર્ણ ખેલાડીઓમાંનો એક રિંકુ સિંહ ટીમ છોડીને ઘરે પરત ફર્યો છે. મંગળવારે ટીમ ઈન્ડિયાએ ચેન્નાઈના એમએ ચિદમ્બરમ સ્ટેડિયમમાં પ્રેક્ટિસ સેશન યોજ્યું હતું, પરંતુ રિંકુ સિંહે ભાગ જોડાયો નહોતો. અન્ય ખેલાડીઓ પ્રેક્ટિસ કરતા જોવા મળ્યા હતા. આ પછી જ સમાચાર આવ્યા કે તેના પિતા ગંભીર રીતે બીમાર છે. આ કારણે રિંકુને ઘરે પાછા ફરવું પડ્યું. 28 વર્ષીય રિંકુ સિંહ ઉત્તર પ્રદેશના અલીગઢનો રહેવાસી છે.

રિંકુ વર્લ્ડ કપમાં વધુ મેચ રમશે કે નહીં તે અંગે કોઈ અપડેટ નથી

બુધવારે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં ભારતીય ટીમના બેટિંગ કોચ સિતાંશુ કોટકે રિંકુ સિંહ વિશે અપડેટ આપ્યું, જેમાં જણાવ્યું કે રિંકુના પિતા બીમાર છે અને તેથી તે ઘરે પરત ફર્યો છે. કોચે વધુમાં જણાવ્યું કે રિંકુ ટૂંક સમયમાં ટીમમાં જોડાશે. જોકે, આ દુઃખદ સમાચાર પછી તે ક્યારે ટીમ ઈન્ડિયાનો ભાગ બનશે તે સ્પષ્ટ નથી.

