/અસંભવ ! 10 બોલમાં ફિફ્ટી... ભારતના આ બેટ્સમેને 510ના સ્ટ્રાઈક રેટ સાથે બનાવ્યો અનોખો રેકોર્ડ

Cricket Record : ભારતીય મૂળના એક ખતરનાક બેટ્સમેને માત્ર 10 બોલમાં ફિફ્ટી ફટકારીને તબાહી મચાવી હતી. આ બેટ્સમેન સામે વિરોધી ટીમના બોલરો દયાની ભીખ માંગતા જોવા મળ્યા. માત્ર 10 બોલમાં અડધી સદી ફટકારીને આ બેટ્સમેને રેકોર્ડ બુકમાં પોતાનું નામ નોંધાવ્યું છે. આ ક્રિકેટર ઓમાન માટે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ રમે છે, પરંતુ તેનો જન્મ ભારતમાં થયો હતો. આ બેટ્સમેન કાનપુર શહેર સાથે ઊંડો સંબંધ ધરાવે છે. આ બેટ્સમેન બીજું કોઈ નહીં પણ ભારતીય મૂળનો ઓમાની ક્રિકેટર વિનાયક શુક્લા છે.
10 બોલમાં અડધી સદી ફટકારી
માત્ર 10 બોલમાં અડધી સદી ફટકારવાનો આ રેકોર્ડ ભારતીય મૂળના ઓમાની ક્રિકેટર વિનાયક શુક્લાના નામે છે. 2 નવેમ્બર, 2024ના રોજ હોંગકોંગ ઇન્ટરનેશનલ સુપર સિક્સ ટુર્નામેન્ટમાં ઇંગ્લેન્ડ સામેની મેચ દરમિયાન ઓમાની ક્રિકેટર વિનાયક શુક્લાએ માત્ર 10 બોલમાં અડધી સદી ફટકારી હતી. વિનાયક શુક્લાએ 10 બોલમાં 51 રન ફટકારીને વિસ્ફોટક ઇનિંગ રમી. આ ધમાકેદાર ઇનિંગ દરમિયાન વિનાયક શુક્લાની 510ની સ્ટ્રાઇક રેટ હતી. હોંગકોંગ સુપર સિક્સ ટુર્નામેન્ટ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટનો દરજ્જો ધરાવે છે.
7 સિક્સ અને 2 ફોર ફટકારી
વિનાયક શુક્લાએ ઇનિંગમાં 7 સિક્સ અને 2 ફોર ફટકારી હતી. હોંગકોંગના મોંગ કોક જિલ્લામાં રમાયેલી આ હોંગકોંગ સુપર સિક્સ મેચમાં, ઓમાને પહેલા બેટિંગ કરી અને 6 ઓવરની આ મેચમાં 159નો જબરદસ્ત સ્કોર બનાવ્યો. જવાબમાં ઇંગ્લેન્ડની ટીમ 6 ઓવરમાં 4 વિકેટ ગુમાવીને ફક્ત 94 રન જ બનાવી શકી. વિનાયક શુક્લાની ઇનિંગને કારણે ઓમાન 67 રનથી આ મેચ જીતી ગયું.
વિનાયક શુક્લાનો જન્મ 18 જૂન, 1994ના રોજ ભારતના ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્યના કાનપુરમાં થયો હતો. કાનપુરનો આ ક્રિકેટર પોતાના સપનાઓને પૂરા કરવા માટે ઓમાન ગયો હતો. વિનાયક શુક્લા ઓમાનમાં ડેટા ઓપરેટર તરીકે કામ કરે છે. 31 વર્ષીય વિનાયક શુક્લા ઓમાન માટે પ્રતિભાશાળી વિકેટકીપર-બેટ્સમેન છે. વિનાયક શુક્લાએ પોતાના વતન કાનપુરમાં ક્રિકેટ રમવાનું શરૂ કર્યું હતું અને બાદમાં 2021માં તે પોતાની ક્રિકેટમાં કારકિર્દી બનાવવા માટે ઓમાન ગયો હતો. વિનાયક શુક્લા ભારતીય ક્રિકેટર કુલદીપ યાદવનો બાળપણનો મિત્ર છે.