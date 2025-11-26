89 ચોગ્ગા, 27 છગ્ગા અને 1016 રન... આ ઘાતક બેટ્સમેને ODIમાં બનાવ્યો મહારેકોર્ડ
Unique Cricket Record : ક્રિકેટ ભારતીયોના લોહીમાં છે. આ વાત ફક્ત ભારતીય ટીમ કે ભારતમાં કાર્યરત લીગ દ્વારા જ નહીં, પણ વિદેશમાં રમતા ભારતીય મૂળના ખેલાડીઓ દ્વારા પણ સાબિત થાય છે. અમે એક આવા જ ઘાતક ભારતીય મૂળના બેટ્સમેનનો રેકોર્ડ વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ જેણે ODIમાં તબાહી મચાવી છે.
Unique Cricket Record : ભારતીય મૂળના આ બેટ્સમેને એક મોટો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. તેણે ODIમાં એવું તોફાન મચાવ્યું કે તે વિશ્વભરમાં પ્રખ્યાત થઈ ગયો છે. આ ઘાતક બેટ્સમેનનું નામ વિદેશમાં જાણીતું છે, જોકે ભારત માટે રમવાનું તેનું સ્વપ્ન અધૂરું રહ્યું. જો કે, એક ODI રેકોર્ડ સાથે આ બેટ્સમેન છવાઈ ગયો છે.
અમે જે રેકોર્ડ વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ તે ODI શ્રેણીમાં સૌથી વધુ રન બનાવવાનો છે. કિંગ કોહલી પણ આ યાદીમાં ટો5-5માં દેખાય છે. પરંતુ બીજા નંબરે દિલ્હીમાં જન્મેલો ક્રિકેટર મિલિંદ કુમાર છે. મિલિંદ કુમારનું નામ આ યાદીમાં બીજા ક્રમે છે. અમેરિકાના ત્રણ ખેલાડીઓ ટોપ 5માં જોવા મળે છે, જેમાંથી બે ભારતીય મૂળના છે. પહેલા સ્થાને સ્કોટલેન્ડના જ્યોર્જ મુન્સી છે, જેણે પોતાની અદ્ભુત બેટિંગથી આ યાદીમાં ટોચનું સ્થાન મેળવ્યું છે.
1016 રનનો રેકોર્ડ
આઈસીસી મેન્સ ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ લીગ-2માં મિલિંદ કુમારનું શાનદાર પ્રદર્શન રહ્યું હતું. તેણે 22 મેચ અને 21 ઇનિંગ્સમાં 67.73ની સરેરાશથી 1016 રન બનાવ્યા હતા. આ સમયગાળા દરમિયાન તેણે 27 છગ્ગા અને 89 ચોગ્ગા ફટકાર્યા હતા. મુન્શીએ માત્ર 17 મેચ રમી હતી અને 1037 રન બનાવીને રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો. હવે જોવાનું એ છે કે કોઈ આ રેકોર્ડ તોડી શકે છે કે નહીં.
આ મામલે કોહલી નંબર-1
ટેસ્ટ રમતા દેશોની વાત કરીએ તો, સૌથી પહેલું નામ વિરાટ કોહલીનું આવે છે. કોહલીએ 2023ના વર્લ્ડ કપમાં રનનો વરસાદ કર્યો હતો. તેણે માત્ર 11 મેચ રમી હતી, જેમાં ત્રણ સદી અને છ અડધી સદી સાથે 765 રન બનાવ્યા હતા. વિરાટની સરેરાશ 95.62 હતી, જે ચમત્કારથી ઓછી નથી. કોહલીએ સચિન તેંડુલકરને પાછળ છોડી દીધો, તેંડુલકરે 11 મેચમાં 673 રન બનાવ્યા હતા.
