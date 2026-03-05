Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝSportsફિન એલન છોડો, આ ભારતીયના નામે છે ટી20માં સૌથી ઝડપી સદીનો રેકોર્ડ, 27 બોલમાં પૂરા કર્યા હતા 100 રન

ફિન એલન છોડો, આ ભારતીયના નામે છે ટી20માં સૌથી ઝડપી સદીનો રેકોર્ડ, 27 બોલમાં પૂરા કર્યા હતા 100 રન

ભારતીય મૂળના સાહિલ ચૌહાણના નામે ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીયમાં સૌથી ઝડપી સદી ફટકારવાનો રેકોર્ડ નોંધાયેલો છે. એસ્ટોનિયા તરફથી રમતા સાહિલ ચૌહાણે સાઇપ્રસ વિરુદ્ધ માત્ર 27 બોલમાં સદી ફટકારી હતી.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Mar 05, 2026, 11:47 AM IST
  • ભારતીય મૂળના સાહિલ ચૌહાણના નામે છે T20માં સૌથી ઝડપી સદીનો રેકોર્ડ
  • માત્ર 27 બોલમાં ફટકારી હતી સદી, 2024મા સાહિલે બનાવ્યો હતો રેકોર્ડ
  • સાયપ્રસ સામે સાહિલે 18 સિક્સ ફટકારી બનાવ્યો હતો રેકોર્ડ

ફિન એલન છોડો, આ ભારતીયના નામે છે ટી20માં સૌથી ઝડપી સદીનો રેકોર્ડ, 27 બોલમાં પૂરા કર્યા હતા 100 રન

Fastest Hundred In T20Is: આઈસીસી ટી20 વિશ્વકપમાં ન્યૂઝીલેન્ડના ફિન એલને 33 બોલમાં અણનમ સદી ફટકારી હતી. ફિન એલને સાઉથ આફ્રિકા સામે સેમીફાઈનલમાં 303ની સ્ટ્રાઇક રેટથી રન બનાવ્યા હતા. ફિન એલન ટી20 વિશ્વકપમાં સૌથી ઝડપી સદી ફટકારનાર બેટર બની ગયો છે, તેણે ક્રિસ ગેલનો રેકોર્ડ તોડ્યો છે. પરંતુ આજે અમે તમને ટી20 ક્રિકેટમાં સૌથી ઝડપી સદી ફટકનાર ખેલાડી વિશે જણાવીશું.

ટી20 ક્રિકેટમાં સૌથી ઝડપી સદી
ટી20 ક્રિકેટમાં અત્યાર સુધી અનેક તોફાની ઈનિંગ જોવા મળી છે. ફિન એલનની ઈનિંગ પણ વિસ્ફોટક હતી. પરંતુ એક ખેલાડીએ ટી20 ક્રિકેટમાં માત્ર 27 બોલમાં સદી ફટકારી હતી, જે આજે પણ વર્લ્ડ રેકોર્ડ છે. આ બેટરે 351.21ની સ્ટ્રાઇક રેટથી રન બનાવ્યા હતા. ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીયમાં આ સિદ્ધિ ભારતીય મૂળના સાહિલ ચૌહાણે 17 જૂન 2024ના મેળવી હતી. એસ્ટોનિયા તરફથી રમતા સાહિલે સાઇપ્રસ વિરુદ્ધ 27 બોલમાં સદી ફટકારી ધમાલ મચાવી હતી.

કોણ છે સાહિલ ચૌહાણ?
હરિયાણાના પિંજૌરમાં જન્મેલો સાહિલ યુરોપમાં ક્રિકેટમાં એક મોટું નામ છે. ભારતીય મૂળનો સાહિલ એસ્ટોનિયા તરફથી રમે છે. તેની ઓળખ એક આક્રમક બેટરના રૂપમાં છે. સાઇપ્રસ વિરુદ્ધ એક ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં સાહિલે માત્ર 27 બોલમાં સદી ફટકારી દીધી હતી. તેણે પોતાની ઈનિંગમાં 41 બોલનો સામનો કરતા અણનમ 144 રનની ઈિનિંગ રમી હતી. જેમાં તેણે 18 સિક્સ ફટકારી હતી. સાહિલનો આ રેકોર્ડ હજુ કોઈ તોડી શક્યું નથી.

સાઇપ્રસ વિરુદ્ધ સાહિલે બનાવ્યો હતો વર્લ્ડ રેકોર્ડ
વર્ષ 2024મા ઇસ્ટોનિયા અને સાઇપ્રસ વચ્ચે રમાયેલા આ મુકાબલામાં પ્રથમ બેટિંગ કરતા સાઇપ્રસે 191 રન બનાવ્યા હતા. જેના જવાબમાં ઈસ્ટોનિયાએ 9 રનની અંદર બે વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. ત્યારબાદ સાહિલ ક્રિઝ પર આવ્યો હતો. ચોથા ક્રમે બેટિંગ કરતા તેણે ચોગ્ગા-છગ્ગાની રમઝટ બોલાવી હતી. એસ્ટોનિયાએ તેની ઈનિંગની મદદથી 13 ઓવરમાં 4 વિકેટ ગુમાવી લક્ષ્ય હાસિલ કરી લીધો હતો.

માત્ર 41 બોલમાં અણનમ 144 રન
એસ્ટોનિયા તરફથી રમતા સાહિલે માત્ર 41 બોલનો સામનો કરી 144 રન બનાવ્યા હતા. તેણે 6 ચોગ્ગા અને 18 સિક્સ ફટકારી હતી. આ એક ઈનિંગમાં સૌથી વધુ સિક્સનો રેકોર્ડ છે. આ પહેલા એક ઈનિંગમાં સૌથી વધુ સિક્સનો રેકોર્ડ અફઘાનિસ્તાનના હઝરતુલ્લાહ ઝઝઈ (16) ના નામે હતો. સાહિલે 27 બોલમાં સદી પૂરી કરી હતી. ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીયના ઈતિહાસમાં આ સૌથી ઝડપી સદી છે.
 

