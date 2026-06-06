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T20 સિરીઝ માટે ભારતીય ટીમ જાહેર, સૂર્યકુમાર બહાર, શ્રેયસ અય્યર કેપ્ટન, સૂર્યવંશીની એન્ટ્રી

India Squad for Asian Games 2026:  ભારતીય ક્રિકેટ બોર્ડ દ્વારા શનિવારે આયર્લેન્ડ, ઈંગ્લેન્ડ સિરીઝ અને એશિયન ગેમ્સ માટે ટીમની જાહેરાત કરી દીધી છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 06, 2026, 01:22 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 02:18 PM IST
T20 સિરીઝ માટે ભારતીય ટીમ જાહેર, સૂર્યકુમાર બહાર, શ્રેયસ અય્યર કેપ્ટન, સૂર્યવંશીની એન્ટ્રી

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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