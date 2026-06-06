/T20 સિરીઝ માટે ભારતીય ટીમ જાહેર, સૂર્યકુમાર બહાર, શ્રેયસ અય્યર કેપ્ટન, સૂર્યવંશીની એન્ટ્રી

India Cricket Squad for Asian Games 2026: ભારતીય ક્રિકેટ બોર્ડ દ્વારા આયર્લેન્ડ, ઈંગ્લેન્ડ અને એશિયન ગેમ્સ માટે ટીમની જાહેરાત કરી દેવામાં આવી છે. અજીત અગરકરની આગેવાનીમાં મુંબઈમાં પસંદગી સમિતિની બેઠક યોજાઈ હતી. ભારતીય ક્રિકેટ બોર્ડ દ્વારા મોટો નિર્ણય લેવામાં આવતા સૂર્યકુમાર યાદવને ટી20 ટીમના કેપ્ટન પદેથી હટાવી દેવામાં આવ્યો છે. જ્યારે શ્રેયસ અય્યરને ટી20 ટીમનો કેપ્ટન બનાવવામાં આવ્યો છે.
શ્રેયસ અય્યર ભારતનો નવો ટી20 કેપ્ટન
ભારતીય ક્રિકેટ બોર્ડે ભવિષ્યની ટી20 ટીમ બનાવવાનો નિર્ણય લઈ લીધો છે. ભારતને ટી20 વિશ્વકપ જીતાડનાર સૂર્યકુમાર યાદવની કેપ્ટનશિપ છીનવી લેવામાં આવી છે. તેના સ્થાને શ્રેયસ અય્યરને કેપ્ટન બનાવવામાં આવ્યો છે. જ્યારે અક્ષર પટેલના સ્થાને તિલક વર્માને વાઇસ કેપ્ટન બનાવવામાં આવ્યો છે.
ઈંગ્લેન્ડના પ્રવાસ માટે ભારતીય ટીમ
શ્રેયસ અય્યર (કેપ્ટન), તિલક વર્મા (વાઇસ કેપ્ટન), રવિ બિશ્નોઈ, અભિષેક શર્મા, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, મોહમ્મદ સિરાજ, સંજૂ સેમસન, અક્ષર પટેલ, હર્ષિત રાણા, ઈશાન કિશન, વોશિંગટન સુંદર, અર્શદીપ સિંહ, શિવમ દુબે, વરૂણ ચક્રવર્તી, પ્રિન્સ યાદવ, વૈભવ સૂર્યવંશી.
આયર્લેન્ડના પ્રવાસ માટે ભારતીય ટીમ
શ્રેયસ અય્યર (કેપ્ટન), તિલક વર્મા (વાઇસ કેપ્ટન), રવિ બિશ્નોઈ, અભિષેક શર્મા, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, મોહમ્મદ સિરાજ, સંજૂ સેમસન, અક્ષર પટેલ, હર્ષિત રાણા, ઈશાન કિશન, વોશિંગટન સુંદર, અર્શદીપ સિંહ, શિવમ દુબે, વરૂણ ચક્રવર્તી, પ્રિન્સ યાદવ, વૈભવ સૂર્યવંશી.
Presenting #TeamIndia's T20I squads for the tours of England & Ireland 2026 🇮🇳#ENGvIND | #IREvIND pic.twitter.com/f84kSSAIDf
— BCCI (@BCCI) June 6, 2026
એશિયન ગેમ્સ-2026 માટે ભારતીય ટીમ
શ્રેયસ અય્યર (કેપ્ટન), તિલક વર્મા, રવિ બિશ્નોઈ, અભિષેક શર્મા, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, જસપ્રીત બુમરાહ, સંજૂ સેમસન, અક્ષર પટેલ, હર્ષિત રાણા, ઈશાન કિશન, વોશિંગટન સુંદર, અર્શદીપ સિંહ, શિવમ દુબે, વરૂણ ચક્રવર્તી, વૈભવ સૂર્યવંશી.