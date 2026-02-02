પાકિસ્તાનના બહિષ્કાર છતાં શ્રીલંકા જશે ભારતીય ટીમ, જાણો શું છે કારણ
T20 World Cup 2026 IND vs PAK : T20 વર્લ્ડ કપ 2026 પહેલા પાકિસ્તાનના નાટક શરૂ થઈ ગયા છે. પાકિસ્તાને ભારત સામેની ગ્રુપ મેચ રમવાનો ઈન્કાર કરી દીધો છે, ત્યારે આ બધા વચ્ચે એ સમાચાર સામે આવ્યા છે કે પાકિસ્તાને બહિષ્કાર કર્યો હોવા છતાં ભારતીય ટીમ શ્રીલંકા જશે, ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે, આના પાછળનું કારણ શું છે.
Trending Photos
T20 World Cup 2026 IND vs PAK : 2026નો T20 વર્લ્ડ કપ 7 ફેબ્રુઆરીથી ભારત અને શ્રીલંકામાં રમાશે. આ ટુર્નામેન્ટ શરૂ થાય તે પહેલાં પાકિસ્તાને ભારત સામેની મેચનો બહિષ્કાર કર્યો છે. ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે 15 ફેબ્રુઆરીના રોજ કોલંબોમાં મેચ રમાવાની હતી. પાકિસ્તાનના બહિષ્કાર બાદ ભારતીય ટીમ શ્રીલંકા જશે કે કેમ તે એક સવાલ છે, ત્યારે એક રિપોર્ટમાં ખુલાસો થયો છે કે ભારતીય ટીમ શ્રીલંકા જશે.
ભારતીય ટીમ શ્રીલંકા જશે !
મીડિયા રિપોર્ટ અનુસાર, ભારતીય ટીમ ICCનો પ્રોટોકોલ ફોલો કરશે અને પાકિસ્તાન સામેની મેચ માટે શ્રીલંકા જશે. ત્યાં જઈને પ્રેમદાસ સ્ટેડિયમમાં પ્રેક્ટિસ પણ કરશે અને પ્રેસ કોન્ફરન્સ પણ કરશે. ICCના નિયમો મુજબ જો કોઈ ટીમ રમવાનો ઇનકાર કરે છે, તો વિરોધી ટીમને પોઈન્ટ મળે તે માટે મેદાનમાં હોવું જરૂરી છે.
જો પાકિસ્તાન બહિષ્કાર કરે અને ભારત પણ મેચમાં હાજર ના રહે તો મેચ રદ ગણવામાં આવશે. આ કિસ્સામાં બંને ટીમોને એક-એક પોઈન્ટ મળશે. પરંતુ જો ટીમ ઈન્ડિયા મેદાનમાં પહોંચે છે અને સામેની ટીમ રમવા આવતી નથી, તો આવી સ્થિતિમાં ટીમ ઈન્ડિયાને વોકઓવર દ્વારા 2 પોઈન્ટ આપવામાં આવશે.
આ સમગ્ર મામલે હવે બધાની નજર ICC પર છે. વર્લ્ડ કપ જેવી મોટી ઇવેન્ટમાં એક પણ મેચનો બહિષ્કાર ઘણા પ્રશ્નો ઉભા કરે છે. આવનારા દિવસોમાં પાકિસ્તાનના નિર્ણય પર ICCનું વલણ સામે આવશે. જોવાનું એ છે કે ICC પાકિસ્તાન સામે શું પગલાં ભરે છે.
T20 વર્લ્ડ કપ માટે ભારતીય ટીમ
સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), અભિષેક શર્મા, તિલક વર્મા, સંજુ સેમસન, શિવમ દુબે, ઇશાન કિશન, હાર્દિક પંડ્યા, અર્શદીપ સિંહ, જસપ્રીત બુમરાહ, હર્ષિત રાણા, વરુણ ચક્રવર્તી, કુલદીપ યાદવ, અક્ષર પટેલ, વોશિંગ્ટન સુંદર, રિંકુ સિંહ.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે