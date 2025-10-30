Prev
સેમીફાઈનલમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે આવો રહ્યો છે ભારતનો રેકોર્ડ, આજે મુંબઈમાં બંને વચ્ચે ટક્કર

IND W vs AUS W: હરમનપ્રીત કૌરની આગેવાનીમાં ભારતીય મહિલા ટીમે વિશ્વકપ 2025મા સારૂ પ્રદર્શન કરતા સેમીફાઈનલમાં જગ્યા બનાવી છે, જ્યાં તેનો સામનો ઓસ્ટ્રેલિયા સામે થશે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Oct 30, 2025, 09:29 AM IST



India Women vs Australia Women Semifinal: ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે મહિલા વર્લ્ડ કપ 2025નો સેમીફાઈન મુકાબલો 30 ઓક્ટોબરે મુંબઈના ડીવાઈ પાટિલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં રમાશે. ગ્રુપ સ્ટેજમાં બંને ટીમો વચ્ચે ટક્કર થઈ હતી ત્યારે ઓસ્ટ્રેલિયાએ ત્રણ વિકેટથી જીત મેળવી હતી. ભારતીય ટીમની કમાન હરમનપ્રીત કૌરના હાથમાં છે. તો ઓસ્ટ્રેલિયાની કેપ્ટન એલિસા હીલી છે.

ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયાની સેમીફાઈનલમાં ટક્કર
ભારતીય ટીમે અત્યાર સુધી મહિલા વિશ્વકપના ઈતિહાસમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે બે સેમીફાઈનલ મેચ રમી છે, જેમાં એક વખત જીત તો એક વખત હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. તેવામાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે જીત મેળવવા ભારતે શાનદાર પ્રદર્શન કરવું પડશે. ભારતે અત્યાર સુધી બે વખત 2005 અને 2017મા મહિલા વિશ્વકપના ફાઈનલમાં જગ્યા બનાવી છે.

1997મા ભારતીય ટીમનું સપનું તૂટ્યું હતું
મહિલા વિશ્વકપ 1997મા સેમીફાઈનલ મુકાબલો ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે રમાયો હતો. જેમાં કાંગારૂઓએ 19 રનથી જીત મેળવી હતી. આ મેચમાં ઓસ્ટ્રેલિયાએ પ્રથમ બેટિંગ કરતા 123 રન બનાવ્યા હતા. ત્યારબાદ ભારતીય ટીમ માત્ર 104 રન બનાવી શકી હતી.

હરમનપ્રીત કૌરે અપાવી હતી જીત
ત્યારબાદ ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે મહિલા વિશ્વકપમાં બીજી સેમીફાઈનલ 2017મા રમાઈ હતી. ત્યારે ભારતે જૂનો હિસાબ ચુકતે કરતા 36 રનથી મેચ જીતી હતી. આ મેચમાં ભારતે પ્રથમ બેટિંગ કરતા 281 રન ફટકાર્યા હતા. હરમનપ્રીત કૌરે સૌથી મોટી ઈનિંગ રમતા 115 બોલમાં 171 રન ફટકાર્યા હતા, જેમાં 20 ચોગ્ગા અને સાત સિક્સ સામેલ હતી. તેની ઈનિંગની મદદથી ભારતીય ટીમે શાનદાર જીત મેળવી હતી.

મહિલા વિશ્વકપમાં ભારતીય ટીમ
શેફાલી વર્મા, સ્મૃતિ મંધાના, હરલીન દેઓલ, જેમિમાહ રોડ્રિગ્સ, હરમનપ્રીત કૌર (કેપ્ટન), દીપ્તિ શર્મા, ઉમા છેત્રી, અમનજોત કૌર, રાધા યાદવ, શ્રી ચરાણી, રેણુકા સિંહ ઠાકુર, સ્નેહ રાણા, અરુંધતિ રેડ્ડી, રિચા ઘોષ, ક્રાંતિ ગોડ.
 

