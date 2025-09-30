Prev
મહિલા ટીમ પણ પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ સાથે નહીં મિલાવે હાથ ? ICCનો આ નિયમ બનશે અડચણરૂપ ?

Women's ODI World Cup 2025 : મહિલા વનડે વર્લ્ડ કપમાં ભારત અને પાકિસ્તાનની મહિલા ટીમો આમને-સામને થશે. આ મેચ પહેલા સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે શું ભારતીય પુરુષ ટીમની જેમ મહિલા ટીમ પણ પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ સાથે હાથ મિલાવશે નહીં.

Women's ODI World Cup 2025 : પુરુષોના એશિયા કપ ફાઇનલના બરાબર એક અઠવાડિયા પછી ભારત અને પાકિસ્તાનની મહિલા ક્રિકેટ ટીમો રવિવારે એક મહત્વપૂર્ણ ICC મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ મેચમાં ટકરાશે. બંને દેશો વચ્ચે ચાલી રહેલા રાજકીય તણાવને કારણે આ મેચ કોલંબોના આર. પ્રેમદાસા સ્ટેડિયમમાં યોજાઈ રહી છે, કારણ કે પાકિસ્તાને સુરક્ષા કારણોસર ભારતનો પ્રવાસ કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. બધાની નજર આ હાઇ-વોલ્ટેજ મેચ પર છે કે શું બંને ટીમોના કેપ્ટન ટોસ સમયે હાથ મિલાવશે.

હરમનપ્રીતનું ધ્યાન ફક્ત ક્રિકેટ પર 

એશિયા કપ ફાઇનલમાં હાથ મિલાવવાનો ઈન્કાર અને શાબ્દિક ટપાટપી બાદ ODI વર્લ્ડ કપ દરમિયાન શું થશે તે અંગે પ્રશ્ન થવો સ્વાભાવિક છે. જોકે, ભારતીય કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌરે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે તેનું એકમાત્ર ધ્યાન ક્રિકેટ રમવા પર છે. તણાવ ટાળવા માટે બે અલગ અલગ સ્થળોએ યોજાયેલી કેપ્ટનોની પ્રેસ મીટમાં હરમનપ્રીતે કહ્યું, "અમે ફક્ત મેદાન પર ક્રિકેટ રમવાનું નિયંત્રિત કરી શકીએ છીએ અને અમે બીજી બાબતો વિશે વિચારતા નથી. અમે ડ્રેસિંગ રૂમમાં તે બાબતોની ચર્ચા પણ કરતા નથી." BCCI સૂત્રોએ એમ પણ જણાવ્યું હતું કે ટીમને કોઈ ચોક્કસ પ્રોટોકોલ સૂચનાઓ આપવામાં આવી નથી અને કારણ કે આ એક ICC ઇવેન્ટ છે, તેથી રમતગમતના પ્રોટોકોલ લાગુ થશે.

તણાવ અને દોસ્તીનું મિશ્રણ

આ મેચે સોશિયલ મીડિયા પર ભારે ચર્ચા જગાવી છે, કેટલાક પૂર્વ પાકિસ્તાની ક્રિકેટરોએ તો ટીમને વર્લ્ડ કપમાં ભારત સામે ન રમવાનું સૂચન પણ કર્યું છે. દરમિયાન, પૂર્વ ભારતીય ખેલાડીઓએ હરમનપ્રીતને સંયમથી પરિસ્થિતિને સંભાળવાની સલાહ આપી છે.

પરંતુ મેદાનની બહાર, મહિલા ટીમો વચ્ચે મિત્રતા અને આદરની ક્ષણો પણ જોવા મળી છે. માર્ચ 2022માં છેલ્લા વર્લ્ડ કપ દરમિયાન ભારતીય ખેલાડીઓએ તત્કાલીન પાકિસ્તાન કેપ્ટન બિસ્માહ મારૂફની છ મહિનાની પુત્રી સાથે મજાકમસ્તી કરી હતી. ભારતીય ઓપનર સ્મૃતિ મંધાનાએ પણ તેના વિશે પોસ્ટ કરી હતી, તેને પ્રેરણાદાયક ગણાવી હતી. તે બતાવે છે કે રમતગમત કેવી રીતે સીમાઓને પાર કરી શકે છે.

