/શ્રીલંકાને હરાવીને ચેમ્પિયન બની ભારતીય મહિલા ટીમ, 8મી વખત જીત્યો એશિયા કપ, જાણો

India Women vs Sri Lanka Women Final: ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે મહિલા એશિયા કપ 2026ની ફાઇનલ મેચ શરૂ થઈ ગઈ છે. હરમનપ્રીત કૌરની ટીમ રવિવાર (13 સપ્ટેમ્બર)ના રોજ દુબઈ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે આઠમી વખત ચેમ્પિયન બનવાનું લક્ષ્ય રાખ્યું હતું. 2024માં છેલ્લી વખત હરમનપ્રીતની ટીમનો પરાજય ચમારી અટાપટ્ટુની આગેવાની હેઠળની ટીમ દ્વારા થયો હતો.
આ વખતે, ભારત સ્થિતિ બદલવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો અને તેમાં તે સફળ પણ રહ્યા હતા. ટીમ ઇન્ડિયાએ ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. ભારતીય પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં એક ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. બેટ્સમેન પ્રતિકા રાવલના સ્થાને ગુણલન કમલિનીને તક આપવામાં આવી છે. શ્રીલંકાએ સંજના કવિંદીના સ્થાને વિશ્મી ગુણરત્નેને તક આપી છે.
મહિલા એશિયા કપ ફાઇનલમાં ભારતે શ્રીલંકા સામે 20 ઓવરમાં 5 વિકેટે 183 રન બનાવ્યા. શેફાલી વર્માએ ટીમ માટે સૌથી વધુ 68 રન બનાવ્યા. સ્મૃતિ મંધાનાએ 59 રનનું યોગદાન આપ્યું. રિચા ઘોષે 17, ગુણલન કમલિનીએ 15 અને કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌરે 14 રન બનાવ્યા હતા.
ભારતે ટોસ જીત્યો હતો
ભારતીય મહિલા ટીમની કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌરે ફાઇનલમાં ટોસ જીત્યો હતો. તેણે શ્રીલંકા સામે પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય કર્યો. પ્રતિકા રાવલને આ મેચ માટે આરામ આપવામાં આવ્યો છે. તેમના સ્થાને ગુણલન કમલિનીને તક આપવામાં આવી છે.
𝗖. 𝗛. 𝗔. 𝗠. 𝗣. 𝗜. 𝗢. 𝗡. 𝗦 🏆
A flawless campaign capped by sheer brilliance 🇮🇳🥳
Congratulations to #TeamIndia on winning the #WomensAsiaCup 👏👏
Scorecard ▶️ https://t.co/knKLXGSfOd #INDvSL pic.twitter.com/O3KaZ0oA3p
— BCCI Women (@BCCIWomen) September 13, 2026
બંને ટીમના પ્લેયર
શ્રીલંકા: ચમારી અથાપટ્ટુ (કેપ્ટન), ઈમેશા દુલાની, વિશ્મી ગુણારત્ને, હસીની પરેરા, હર્ષિતા સમરવિક્રમા, કવિશા દિલહારી, નીલાક્ષિકા સિલ્વા, કૌશની નુથ્યાંગના (વિકેટકીપર), સુગંધિકા કુમારી, ચામુડી પ્રબોધ, મિતાલી અયોધ્યા.
ભારત: સ્મૃતિ મંધાના, શેફાલી વર્મા, ગુણલન કમલિની, હરમનપ્રીત કૌર (કેપ્ટન), ભારતી ફુલમાલી, રિચા ઘોષ (વિકેટકીપર), દીપ્તિ શર્મા, પ્રેમા રાવત, શ્રી ચરાણી, ક્રાંતિ ગૌર, નંદિની શર્મા.