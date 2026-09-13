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શ્રીલંકાને હરાવીને ચેમ્પિયન બની ભારતીય મહિલા ટીમ, 8મી વખત જીત્યો એશિયા કપ, જાણો

India Women vs Sri Lanka Women Final: ભારતે મહિલા એશિયા કપ 2026ની ફાઇનલમાં શ્રીલંકાને 72 રનથી હરાવીને આઠમી વખત ટાઇટલ જીત્યું. દુબઈમાં રમાયેલી ફાઇનલમાં, ભારતીય મહિલા ટીમે પ્રથમ બેટિંગ કરીને 183 રન બનાવ્યા. જવાબમાં, શ્રીલંકાની ટીમ 111 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 13, 2026, 11:39 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 11:39 PM IST
શ્રીલંકાને હરાવીને ચેમ્પિયન બની ભારતીય મહિલા ટીમ, 8મી વખત જીત્યો એશિયા કપ, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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