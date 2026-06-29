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ભારતની 0-2થી કારમી હાર, શ્રેયસ અય્યરે હારનું ઠીકરું કોના માથે ફોડ્યું? જાણો

Shreyas Iyer Big Statement: કેપ્ટન તરીકે પોતાની પહેલી સિરીઝ હાર્યા બાદ, શ્રેયસ ઐયરે સ્વીકાર્યું કે આયર્લેન્ડે પરિસ્થિતિઓને અનુકૂલન કરવામાં અમારી ટીમ કરતાં ઘણું સારું પ્રદર્શન કર્યું હતું.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 29, 2026, 10:47 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 10:47 AM IST
ભારતની 0-2થી કારમી હાર, શ્રેયસ અય્યરે હારનું ઠીકરું કોના માથે ફોડ્યું? જાણો
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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