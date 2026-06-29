/ભારતની 0-2થી કારમી હાર, શ્રેયસ અય્યરે હારનું ઠીકરું કોના માથે ફોડ્યું? જાણો

Shreyas Iyer Big Statement: રવિવારે ટીમ ઈન્ડિયાને આયર્લેન્ડ જેવી નાની ટીમ સામે ક્લિન સ્વિપનો સામનો કરવો પડ્યો. તેઓ બેલફાસ્ટમાં રમાયેલી T20 સિરીઝની બીજી મેચ માત્ર એક રનથી હારી ગયા. આ T20 ઇતિહાસમાં ભારતે આયર્લેન્ડ સામે પહેલી વાર સિરીઝ ગુમાવી હતી. ટોસ હાર્યા બાદ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લેતા, આયર્લેન્ડે આઠ વિકેટ ગુમાવીને 154 રન બનાવ્યા. જવાબમાં, ભારત નિર્ધારિત ઓવરોમાં નવ વિકેટ ગુમાવીને માત્ર 153 રન જ બનાવી શક્યું.
આયર્લેન્ડ સામેની T20 સિરીઝમાં ભારતને 0-2થી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. કેપ્ટન તરીકે પોતાની પહેલી સિરીઝ ગુમાવ્યા બાદ, શ્રેયસ ઐયરે સ્વીકાર્યું કે આયર્લેન્ડે પરિસ્થિતિઓને અનુકૂલન કરવામાં અમારી ટીમ કરતાં ઘણું સારું પ્રદર્શન કર્યું. તેમણે કહ્યું કે યજમાન ટીમનો રમવાનો અભિગમ ખૂબ જ વ્યાવસાયિક હતો અને તેઓ પરિસ્થિતિઓને સમજવામાં અને તે મુજબ રમવામાં ખૂબ જ સ્પષ્ટ હતા.
ભારતનો 0-2થી શરમજનક પરાજય
રવિવારે સિવિલ ક્રિકેટ ક્લબ ખાતે રમાયેલી મેચમાં, આયર્લેન્ડે પ્રથમ બેટિંગ કરતા 8 વિકેટ ગુમાવીને 154 રન બનાવ્યા હતા. જવાબમાં, ભારત ફક્ત 153/9 જ બનાવી શક્યું હતું. આ સાથે, યજમાન ટીમે 1 રનથી મેચ જીતી, ટીમ ઇન્ડિયા સામે પ્રથમ વખત T20 સિરીઝ જીતી.
કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરે હાર માટે આ લોકો પર દોષી ઠેરવ્યા
નિર્ણાયક મેચ હાર્યા બાદ, કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરે પ્રેઝન્ટેશન સમારોહમાં કહ્યું કે, મને લાગે છે કે બોલરોએ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, પરંતુ અમારી બેટિંગ થોડી નબળી હતી. અમે પિચના વર્તનને સમજવામાં અને સિંગલ્સને ડબલ્સમાં રૂપાંતરિત કરવામાં થોડા ઓછા પડ્યા. મને લાગે છે કે તેઓએ ચોક્કસપણે આ સંદર્ભમાં અમારા કરતા સારૂ પ્રદર્શન કર્યું.
આયર્લેન્ડે વ્યાવસાયિકતા દર્શાવી
શ્રેયસ ઐયરે કહ્યું કે, આ સિરીઝ ખૂબ સારી નહોતી, પરંતુ તેઓ (આયર્લેન્ડ) જે રીતે રમ્યા તેના માટે પ્રશંસાને પાત્ર છે. મને લાગે છે કે તેઓએ વ્યાવસાયિક વલણ દર્શાવ્યું હતું અને પિચના વર્તનને ખૂબ સારી રીતે સમજ્યું હતું, અને તેમની ફિલ્ડિંગ પણ ઉત્તમ હતી, તેથી તેમને શાનદાર જીત માટે અભિનંદન.
"પ્રિન્સ યાદવ પાસે IPLનો સારો અનુભવ છે"
નવા એન્ટ્રી કરનાર ઝડપી બોલર પ્રિન્સ યાદવ અને ઓલરાઉન્ડર સૂર્યાંશ શેડગેનો ઉલ્લેખ કરતા શ્રેયસ ઐયરે કહ્યું કે, પ્રિન્સ યાદવ પાસે IPLનો સારો અનુભવ છે અને તેણે અહીં પણ તે જ ગતિ લાવી છે. બોલિંગની વાત આવે ત્યારે તેના પોતાના વિચારો અને યોજનાઓ છે. તે ચોક્કસપણે આમાંથી શીખશે.
ભારત 1 જુલાઈથી ઇંગ્લેન્ડ સામે સિરીઝ રમશે
આયર્લેન્ડ સામે શ્રેણી હાર્યા બાદ, ભારત હવે 1 જુલાઈથી ઇંગ્લેન્ડ સામે પાંચ મેચની T20 શ્રેણી રમશે. પ્રથમ મેચ ડરહામમાં યોજાશે, ત્યારબાદ ટીમ તેની બાકીની મેચો માન્ચેસ્ટરમાં ઓલ્ડ ટ્રેફોર્ડ (4 જુલાઈ), નોટિંગહામમાં ટ્રેન્ટ બ્રિજ (7 જુલાઈ), બ્રિસ્ટોલમાં સીટ યુનિક સ્ટેડિયમ (9 જુલાઈ) અને સાઉધમ્પ્ટનમાં રોઝ બાઉલ (11 જુલાઈ) ખાતે રમશે.