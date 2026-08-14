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પ્રથમ ટેસ્ટમાં ટીમ ઈન્ડિયાની પ્લેઈંગ XI પર મોટું અપડેટ, જાણો કોને-કોને મળશે તક!

India vs Sri Lanka Playing 11: ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે પ્રથમ ટેસ્ટ મેચ 15 ઓગસ્ટથી ગૉલમાં રમાશે. બોલિંગ કોચ માર્ને મોર્કલે પ્લેઈંગ ઈલેવન પર મોટું અપડેટ આપ્યું છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 14, 2026, 09:00 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 09:00 AM IST
પ્રથમ ટેસ્ટમાં ટીમ ઈન્ડિયાની પ્લેઈંગ XI પર મોટું અપડેટ, જાણો કોને-કોને મળશે તક!

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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પ્રથમ ટેસ્ટમાં ટીમ ઈન્ડિયાની પ્લેઈંગ XI પર મોટું અપડેટ, જાણો કોને-કોને મળશે તક!
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