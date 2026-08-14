/પ્રથમ ટેસ્ટમાં ટીમ ઈન્ડિયાની પ્લેઈંગ XI પર મોટું અપડેટ, જાણો કોને-કોને મળશે તક!

ભારત અને શ્રીલંકાની પ્રથમ ટેસ્ટ મેચ 15 ઓગસ્ટથી ગોલમાં રમાશે. ટીમ ઈન્ડિયાની પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં કોણ-કોણ હશે, તે પણ ચર્ચાનો વિષય છે. આ વચ્ચે બોલિંગ કોચ મોર્ને મોર્કલે મોટી હિંટ આપી છે કે ભારતની અંતિમ-11મા ક્યા-ક્યા ખેલાડી હોઈ શકે છે.
ટેસ્ટ સિરીઝ શ્રીલંકામાં રમાવાને કારણે ત્યાંનો ઈતિહાસ સ્પિનરો માટે મદદરૂપ રહ્યો છે. સ્પિનરોની વાત આવે તો ભારતીય ટીમની સામે ચાર વિકલ્પ છે. રવીન્દ્ર જાડેજા, કુલદીપ યાદવ, સારાંશ જૈન અને માનવ સુથાર. હવે સવાલ છે કે તેમાંથી કોને ટીમમાં તક મળશે.
3 સ્પિનરો સાથે ઉતરશે ટીમ ઈન્ડિયા!
પ્રથમ ટેસ્ટ પહેલા ભારતીય ટીમના બોલિંગ કોચ મોર્ને મોર્કલે જણાવ્યું 'ટીમમાં કુલદીપ યાદવ છે, જે અમારા માટે આક્રમક બોલરની ભૂમિકા ભજવશે, જેના જૂના અનુભવને પણ નજરઅંદાજ ન કરી શકાય. સુથાર બોલને વધુ ટર્ન કરાવે છે અને જાડેજા પોતાની લાઇન અને લેંથમાં સટીક હોય છે. મને નથી લાગતું કે ત્રણ સ્પિનરો સાથે ઉતરવું અમારા માટે વધુ ચિંતાનો વિષય હશે.'
મોર્ને મોર્કલે સારાંશ જૈનનું નામ ન લીધું, જેને પ્રથમવાર ટીમ ઈન્ડિયામાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે. સારાંશ શ્રીલંકા XI વિરુદ્ધ વોર્મઅપ મુકાબલામાં પણ વધુ સારૂ પ્રદર્શન કરી શક્યો નહોતો.
ઈતિહાસ સાક્ષી છે કે ગૉલની પિચ સ્પિનરો માટે મદદરૂપ રહી છે અને મોર્ને મોર્કલે પણ આ વાત કરી છે. તેમણે કહ્યું કે એક વર્લ્ડ ક્લાસ સ્પિન એટેક હોવો ભારત માટે ફાયદાકારક હશે અને ત્રણ સ્પિનરો સાથે જવું ખરેખર એક એટેકિંગ રણનીતિ હોઈ શકે છે. જાડેજાની વાત કરીએ તો તેણે અત્યાર સુધી ગૉલમાં એક ટેસ્ટ મેચ રમી છે, જેમાં છ વિકેટ લીધી હતી.
કોણ આપશે સિરાજનો સાથ?
જસપ્રીત બુમહારની ગેરહાજરીમાં મોહમ્મદ સિરાજ ભારતીય ફાસ્ટ બોલરને લીડ કરશે. સવાલ છે કે તેનો સાથ કોણ આપશે? ગુરનૂર બરાડ અને પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણાના રૂપમાં ટીમ મેનેજમેન્ટ પાસે બે વિકલ્પ છે.
કોચ મોર્ને મોર્કલે કોઈ સ્પષ્ટ જવાબ ન આપ્યો કે કૃષ્ણા કે બરાડમાંથી કોણ રમશે, પરંતુ તેણે જરૂર જણાવ્યું કો ગૉલમાં ફાસ્ટ બોલરો માટે પરિસ્થિતિ સરળ હશે નહીં.