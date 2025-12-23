1 ઓવર, 1 રન અને 5 વિકેટ... આ બોલરે કર્યો કમાલ, T20 ઇતિહાસમાં કોઈ નથી કરી શક્યું આવું
Five Wickets in One Over : આ ફાસ્ટ બોલરે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં ઇતિહાસ રચ્યો છે. તેણે એક જ ઓવરમાં પાંચ વિકેટ લીધી. તે T20 મેચમાં એક જ ઓવરમાં પાંચ વિકેટ લેનાર વિશ્વનો પ્રથમ બોલર બન્યો છે.
Five Wickets in One Over : ઇન્ડોનેશિયન ક્રિકેટર ગેડે પ્રિયંદનાએ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટનો ઇતિહાસ બદલી નાખ્યો છે. ફક્ત એક ઓવરના કારણે પ્રિયંદનાનું નામ રેકોર્ડ બુકમાં નોંધાઈ ગયું છે, એક એવું સ્થાન જ્યાં સુધી દિગ્ગજ બોલરો પણ પહોંચી શક્યા નથી. આ 28 વર્ષીય પાર્ટ-ટાઇમ ફાસ્ટ બોલરે બાલીમાં કંબોડિયા સામે એક ઓવરમાં 1 રન આપીને 5 વિકેટ લીધી હતી.
પ્રિયંદના T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ ઇતિહાસમાં આ સિદ્ધિ મેળવનાર પ્રથમ બોલર બન્યો છે. તેની પહેલા કોઈ બોલરે ફક્ત પુરુષોના ક્રિકેટમાં જ નહીં પરંતુ મહિલા ક્રિકેટમાં પણ એક ઓવરમાં 5 વિકેટ લેવાની સિદ્ધિ મેળવી નથી. અગાઉ, આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં ઘણા બોલરોએ એક ઓવરમાં 4 વિકેટ લેવાની સિદ્ધિ મેળવી છે, પરંતુ કોઈએ પણ આ સિદ્ધિ મેળવી નથી. ગેડે પ્રિયંદનાની બોલિંગને કારણે, ઇન્ડોનેશિયાએ મેચ 60 રનથી જીતી લીધી.
એકમાત્ર વાઈડનો રન આવ્યો
બાલીમાં રમાયેલી મેચમાં પ્રથમ બેટિંગ કરતા ઇન્ડોનેશિયાએ 5 વિકેટે 167 રન બનાવ્યા. ઓપનિંગ બેટ્સમેન અને વિકેટકીપર ધર્મા કેસુમા 110 રન બનાવી અણનમ પાછો ફર્યો. ટાર્ગેટનો પીછો કરતા કંબોડિયાએ 15 ઓવરમાં 5 વિકેટે 106 રન બનાવ્યા હતા. ત્યારબાદ કેપ્ટને ગેડે પ્રિયંદનાને બોલ સોંપ્યો. ઇન્ડોનેશિયા માટે બેટિંગ શરૂ કરનાર પ્રિયંદના આજે શરૂઆતમાં ફક્ત 6 રન બનાવીને આઉટ થઈ ગયો હતો, પરંતુ બોલ મળતાં જ તેણે તબાહી મચાવી દીધી.
ગેડેએ પહેલા ત્રણ બોલમાં શાહ અબરાર હુસૈન, નિર્મલજીત સિંહ અને ચાન્થોયુન રથનકને આઉટ કરીને હેટ્રિક લીધી. ત્યારબાદ તેણે મોંગદારા સોક અને પેલ વેન્નકને આઉટ કર્યા. કંબોડિયાની આખી ટીમ 107 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી અને સ્કોરમાં ફક્ત એક રન ઉમેરાયો હતો. ગેડેની બોલિંગમાં એકમાત્ર વાઈડ રન હતો.
T20માં એક ઓવરમાં 4 કે તેથી વધુ વિકેટ લેનારા બોલરો
- ગેડે પ્રિયંદના (ઇન્ડોનેશિયા)એ 2025માં કંબોડિયા સામે 5 વિકેટ લીધી
- લસિથ મલિંગા (શ્રીલંકા)એ 2019માં ન્યુઝીલેન્ડ સામે 4 વિકેટ લીધી
- રાશિદ ખાન (અફઘાનિસ્તાન)એ 2019માં આયર્લેન્ડ સામે 4 વિકેટ લીધી
- કર્ટિસ કેમ્ફર (આયર્લેન્ડ)એ 2022માં નેધરલેન્ડ સામે 4 વિકેટ લીધી
- જેસન હોલ્ડર (વેસ્ટ ઈન્ડિઝ)એ 2022માં ઈંગ્લેન્ડ સામે 4 વિકેટ લીધી
બેસ્ટ બોલિંગ છતાં ના મળ્યો પ્લેયર ઓફ ધ મેચ એવોર્ડ
આશ્ચર્યજનક રીતે આવી રેકોર્ડ બોલિંગ છતાં ગેડે પ્રિયંદનાને પ્લેયર ઓફ ધ મેચ જાહેર કરવામાં આવ્યો નહોતો. આ એવોર્ડ ઇન્ડોનેશિયન વિકેટકીપર ધર્મા કેસુમાને મળ્યો, જેણે 68 બોલમાં અણનમ 110 રન બનાવ્યા. કેસુમાની ઇનિંગ્સ ઇન્ડોનેશિયા માટે ઉપયોગી સાબિત થઈ, કારણ કે અન્ય કોઈ બેટ્સમેન 20થી વધુ રન બનાવી શક્યો નહોતો.
ભારતના મિથુને ઘરેલુ ક્રિકેટમાં એક ઓવરમાં 5 વિકેટ લીધી
જ્યારે પ્રિયંદના આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે T20 ક્રિકેટમાં એક ઓવરમાં 5 વિકેટ લેનાર પ્રથમ બોલર બન્યો હતો, ત્યારે આ સિદ્ધિ ઘરેલુ ક્રિકેટમાં પહેલા પણ બની ચૂકી છે. બાંગ્લાદેશના અલ-અમીન હુસૈને 2013-14 વિજય દિવસ T20 કપમાં UCB વિરુદ્ધ BCB XI મેચ દરમિયાન આવું કર્યું હતું, જ્યારે પૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર અભિમન્યુ મિથુને 2019-20 સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફી સેમિફાઇનલમાં કર્ણાટક માટે એક ઓવરમાં 5 વિકેટ લીધી હતી.
