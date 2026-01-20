Video : 'ગંભીર હાય-હાય...' કોચની હૂટિંગ જોઈ ગુસ્સે થયો કોહલી અને પછી...
ભારતીય ક્રિકેટ ટીમની ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની ODI શ્રેણીમાં હાર બાદ ઇન્દોરમાં દર્શકોએ મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીર વિરુદ્ધ "હાય-હાય" ના નારા લગાવ્યા હતા. આ ઘટનાથી માત્ર મેનેજમેન્ટ જ નહીં, પરંતુ મેદાન પર હાજર સિનિયર ખેલાડીઓ પણ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા હતા.
ગૌતમ ગંભીરની કોચિંગ પર ન્યુઝીલેન્ડની ટીમ વધુ એક દાગ લગાડ્યો છે. 15 મહિના પહેલા કિવીઝે ભારતને ઘરઆંગણે ટેસ્ટ મેચમાં હરાવ્યું હતું અને હવે પહેલીવાર ભારતીય ધરતી પર ODI શ્રેણી જીતી છે. ન્યુઝીલેન્ડે 18 જાન્યુઆરીના રોજ ઇન્દોરમાં ત્રીજી ODI 41 રનથી જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો હતો.
ઈન્દોરના હોલ્કર સ્ટેડિયમમાં ટીમ ઈન્ડિયાનો ન્યુઝીલેન્ડ સામે પરાજય થયો હતો. આ દરમિયાન સોશિયલ મીડિયા પર એક વીડિયો ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે, જેમાં સ્ટેડિયમમાં કેટલાક દર્શકો 'ગંભીર હાય-હાય'ના નારા લગાવી રહ્યા છે. રસપ્રદ વાત એ છે કે, જ્યારે દર્શકો હૂટિંગ કરી રહ્યા હતા ત્યારે વિરાટ કોહલી પણ ત્યાં હાજર હતો.
'ગંભીર હાય-હાય'ના લાગ્યા નારા
સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહેલો આ વીડિયો ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની ત્રીજી વનડે મેચ પછીનો છે. ઇન્દોરમાં મેચ પછી જ્યારે બંને ટીમોના ખેલાડીઓ મેચ પછીના પ્રેઝન્ટેશનની રાહ જોઈ રહ્યા હતા, ત્યારે સ્ટેડિયમમાં કેટલાક દર્શકો રોષે ભરાયા અને 'ગંભીર હાય-હાય'ના નારા લગાવવા લાગ્યા હતા.
Virat Kohli, Shubman Gill everyone was shocked when the crowd started chanting Gambhir hai hai. pic.twitter.com/0CdHUQrkvL
— MARCUS (@MARCUS907935) January 19, 2026
વિરાટ કોહલી થયો ગુસ્સે
સ્ટાર બેટ્સમેન વિરાટ કોહલી મેદાનમાં તેના હેડ કોચનું જાહેરમાં અપમાન થતું જોઈને ચોંકી ગયો. તેણે ગુસ્સાથી આ લોકો તરફ જોયું. ત્યારબાદ કોહલીએ નજીકમાં ઉભેલા કેએલ રાહુલ સાથે કંઈક વાતચીત કરી. તેના હાવભાવથી ખબર પડી કે તે કોચના અપમાનથી બિલકુલ ખુશ નહોતો. દર્શકો આ નારા લગાવી રહ્યા હતા ત્યારે ગૌતમ ગંભીર પણ મેદાનમાં હતો. તેણે ભીડ તરફ એક નજર કરી અને પછી તેને ઈગ્નોર કરવાનો પ્રયાસ કર્યો.
ગુવાહાટીમાં પણ આવા જ નારા લાગ્યા હતા
અગાઉ પણ ટીમ ઈન્ડિયાના મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીર સાથે આવું બન્યું છે. ગયા વર્ષે જ્યારે ભારતીય ટીમને ગુવાહાટીમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે શરમજનક હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો, ત્યારે ચાહકો ગુસ્સે થયા હતા. સ્ટેડિયમમાં કેટલાક લોકોએ 'ગંભીર હાય-હાય'ના નારા લગાવ્યા હતા. મુખ્ય કોચ તરીકે ગૌતમ ગંભીરની કારકિર્દી અત્યાર સુધી સારી રહી નથી. આશ્ચર્યજનક વાત એ છે કે ન્યુઝીલેન્ડ અને દક્ષિણ આફ્રિકા જેવી ટીમો ભારતમાં આવીને ટીમ ઈન્ડિયા પર ભારે પડી રહી છે.
