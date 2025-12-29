412 રન, 60 ચોગ્ગા-છગ્ગા પરંતુ એક પણ....INDW vs SLW મેચમાં અજૂબો, મહિલા ક્રિકેટમાં પહેલીવાર બન્યો આ રેકોર્ડ
India Women vs Sri Lanka Women: તિરુવનંતપુરમના ગ્રીનફીલ્ડ ઈન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી ચોથી T20I મેચમાં ભારતની મહિલા ક્રિકેટ ટીમે શ્રીલંકન મહિલા ટીમને 30 રનથી હરાવી દીધી. આ મેચમાં બંને તરફથી રનનો ઢગલો થયો પરંતુ આમ છતાં એક એવો અજૂબો જોવા મળ્યો જે મહિલા ક્રિકેટમાં આ પહેલા થયું નથી.
ભારત અને શ્રીલંકા મહિલા ક્રિકેટ ટીમ વચ્ચે રવિવારે એક ઐતિહાસિક મેચ રમાઈ ગઈ. તિરુવનંતપુરમના ગ્રીનફીલ્ડ ઈન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી ચોથી T20I માં બંને ટીમોએ ધૂંઆધાર બેટિંગ કરી. ભારતીય ટીમે 221 રનનો વિશાળ સ્કોર કર્યો તો તેના જવાબમાં શ્રીલંકાએ પણ 191 રન ઠોક્યા. અત્રે જણાવવાનું કે T20I માં ભારત અને શ્રીલંકા મહિલા ટીમોનો આ સર્વોચ્ચ સ્કોર પણ છે. જો કે રનોની સુનામીવાળી આ મેચમાં કઈક એવું બન્યું કે મહિલા T20I આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોના ઈતિહાસમાં આ પહેલા ક્યારેય જોવા મળ્યું નથી.
તિરુવનંતપુરમના ગ્રીનફીલ્ડ ઈન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી ચોથી T20I મેચમાં ભારતે પહેલા બેટિંગ કરતા 221 રન કર્યા. સ્મૃતિ મંધાના અને શેફાલી વર્મા વચ્ચે પહેલી વિકેટ માટે રેકોર્ડતોડ 162 રનની ભાગીદારી થઈ. મંધાનાએ 80 અને શેફાલીએ 79 રન કર્યા. છેલ્લી ઓવરોમાં ઋષા ઘોષે ધમાલ મચાવી અને 350ની સ્ટ્રાઈક રેટથી 16 બોલમાં 40 રન ફટકાર્યા.
મહિલા ક્રિકેટમાં પહેલીવાર જોવા મળ્યો આ અજૂબો
મહિલા T20I ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટના ઈતિહાસમાં આવું પહેલીવાર બન્યું કે જ્યારે બંને ટીમોએ મળીને 412 રન ઠોકી નાખ્યા. પરંતુ મેચમાં કોઈ પણ બેટરે સદી ફટકારી નહીં. ભારત વિરુદ્ધ શ્રીલંકા મહિલા મેચમાં સ્મૃતિ મંધાના અને શેફાલી વર્મા સદીની નજીક પહોંચ્યા પરંતુ આઉટ થઈ ગયા. જ્યારે શ્રીલંકા તરફથી કેપ્ટન ચમારી અથાપથ્થુએ સૌથી વધુ 52 રન કર્યા.
શ્રીલંકા 191 રનમાં ઓલઆઉટ
વિશાળ લક્ષ્યાંકનો પીછો કરવા ઉતરેલી શ્રીલંકન મહિલા ટીમે છેલ્લે સુધી લડત આપી. કેપ્ટન ચમારી અથાપથ્થુએ સૌથી વધુ 52 રનનું યોગદાન આપ્યું. પરંતુ તેના આઉટ થતા જ ભારતની પકડ મજબૂત થઈ. શ્રીલંકાએ 20 ઓવરમાં 6 વિકેટ ગુમાવીને 191 રન કર્યા. જે મહિલા T20Iમાં તેમનો સર્વોચ્ચ સ્કોર છે. પરંતુ આમ છતાં 30 રને હારી ગયા.
સ્મૃતિ મંધાનાએ ઈતિહાસ રચ્યો
સ્મૃતિ મંધાનાએ આ મેચમાં ઈતિહાસ રચ્યો. તે મહિલા ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં 10000 રન કરનારી દુનિયાની ચોથી ખેલાડી બની. મંધાના પહેલા દુનિયાની ત્રણ મહિલા ક્રિકેટરોએ આ મોટું કારનામું કર્યું હતું. જેમાં પૂર્વ ભારતીય કેપ્ટન મિતાલી રાજનું નામ પણ સામેલ છે. મિતાલીએ સંન્યાસ લેતા પહેલા ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં 10868 રન કર્યા હતા. ન્યૂઝીલેન્ડની અનુભવી ખેલાડી સૂજી બેટ્સે પણ 343 ઈનિંગમાં 10652 રન કર્યા છે. ઈંગ્લેન્ડની પૂર્વ સ્ટાર બેટર ચાર્લોટ એડવર્ડ્સના નામે ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં 10273 રન છે. ભારત માટે ગર્વની વાત એ છે કે સ્મૃતિ મંધાનાએ ફક્ત 280 ઈનિંગમાં આ મોટું કારનામું કર્યું છે. છેલ્લી માહિતી મુજબ ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં તેણે 10007 રન કર્યા છે.
