ભારતે જીતી વર્ષની છેલ્લી મેચ, કેપ્ટન બાદ બોલરો ચમક્યા, શ્રીલંકાનો 5-0થી વ્હાઇટવોશ
INDW vs SLW 5th T20: ભારતે પાંચમી T20 મેચમાં શ્રીલંકાને 15 રને હરાવ્યું છે. આ જીત સાથે જ ટીમ ઈન્ડિયાએ પાંચ મેચોની T20 સિરીઝ 5-0થી પોતાના નામે કરી લીધી છે.
Trending Photos
INDW vs SLW 5th T20: ભારતીય મહિલા ટીમે પાંચમી T20 મેચમાં શ્રીલંકાને હરાવીને સિરીઝમાં ક્લીન સ્વીપ કર્યું છે. આ મેચ તિરુવનંતપુરમમાં રમાઈ હતી, જેમાં પહેલા બેટિંગ કરતા ભારતીય ટીમે 175 રન બનાવ્યા હતા. ભારત તરફથી કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌરે 68 રનની શાનદાર અર્ધશતકીય ઈનિંગ રમી હતી. આ ભવ્ય જીત સાથે ભારતે વર્ષ 2025ને વિદાય આપી છે.
જ્યારે શ્રીલંકાની ટીમ 176 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરવા ઉતરી ત્યારે તેની શરૂઆત ખૂબ જ ખરાબ રહી હતી. કેપ્ટન ચમારી અટાપટ્ટુ માત્ર 2 રન બનાવીને આઉટ થઈ ગઈ હતી. જો કે, ત્યારબાદ હાસિની પરેરા અને ઈમેશા દુલાનીએ ભારતીય બોલરોની ચિંતા વધારી દીધી હતી. પરેરા અને દુલાનીએ વચ્ચે બીજી વિકેટ માટે 79 રનની પાર્ટનરશિપ બનાવી હતી. પરેરાએ 65 રન અને દુલાનીએ 50 રનનું યોગદાન આપ્યું હતું.
એક સમયે શ્રીલંકાનો સ્કોર 2 વિકેટે 100 રન હતો, પરંતુ ત્યારબાદ સતત વિકેટ પડવાનો સિલસિલો શરૂ થયો. શ્રીલંકાનો સ્કોર 100/2 થી જોતજોતામાં 6 વિકેટે 140 રન થઈ ગયો હતો. માત્ર 25 બોલની અંદર શ્રીલંકાએ 4 મહત્વની વિકેટો ગુમાવી દીધી હતી.
ભારતે કર્યો ક્લીન સ્વીપ
ભારતે પાંચ T20 મેચોની સિરીઝ 5-0થી જીતીને શ્રીલંકાનો સફાયો કરી દીધો છે. 21 ડિસેમ્બરથી 30 ડિસેમ્બર દરમિયાન રમાયેલી આ સિરીઝની તમામ પાંચેય મેચોમાં ભારતીય ટીમ વિજેતા બની છે.
ભારતીય ટીમ હવે મહિલા T20 ક્રિકેટના ઈતિહાસમાં કોઈ એક ટીમ સામે સૌથી વધુ જીત મેળવનારી ટીમોની યાદીમાં સામેલ થઈ ગઈ છે. શ્રીલંકા સામે ભારતની આ 25મી T20 જીત હતી. એક જ ટીમ સામે સૌથી વધુ T20I જીતનો રેકોર્ડ ઓસ્ટ્રેલિયાના નામે છે, જેણે 33 વખત ન્યુઝીલેન્ડને હરાવ્યું છે. ઓસ્ટ્રેલિયાએ ભારતને 26 વખત પણ હરાવ્યું છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે