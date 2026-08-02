Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Sports
  • /ઈંજરી કે આરામ... ફિટ જાહેર થયાના 24 કલાકમાં જ પલટાઈ બાજી, ટેસ્ટ સિરીઝમાંથી કેમ બહાર થયા બુમરાહ? આખરે શું છે મામલો?

ઈંજરી કે આરામ... ફિટ જાહેર થયાના 24 કલાકમાં જ પલટાઈ બાજી, ટેસ્ટ સિરીઝમાંથી કેમ બહાર થયા બુમરાહ? આખરે શું છે મામલો?

Jasprit Bumrah Sri Lanka Test Series: જસપ્રિત બુમરાહ ઘૂંટણની ઈજાના કારણે શ્રીલંકા ટેસ્ટ સિરીઝમાંથી બહાર થઈ ગયા છે. જાણો ફિટ જાહેર થયાના માત્ર 24 કલાક બાદ BCCIએ તેમને આરામ આપવાનો નિર્ણય કેમ લીધો અને શું આકીબ નબી તેમનું સ્થાન લેશે?

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 02, 2026, 11:15 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 11:15 PM IST
ઈંજરી કે આરામ... ફિટ જાહેર થયાના 24 કલાકમાં જ પલટાઈ બાજી, ટેસ્ટ સિરીઝમાંથી કેમ બહાર થયા બુમરાહ? આખરે શું છે મામલો?

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
પાકિસ્તાનના ખૈબર પખ્તુનખ્વામાં આત્મઘાતી વિસ્ફોટ, પોલીસ સ્ટેશનને બનાવ્યું નિશાન
2
3
4
5