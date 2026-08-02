/ઈંજરી કે આરામ... ફિટ જાહેર થયાના 24 કલાકમાં જ પલટાઈ બાજી, ટેસ્ટ સિરીઝમાંથી કેમ બહાર થયા બુમરાહ? આખરે શું છે મામલો?

Jasprit Bumrah Sri Lanka Test Series: ભારતીય ફાસ્ટ બોલિંગના મુખ્ય હથિયાર જસપ્રિત બુમરાહને વધુ એક મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. તેઓ શ્રીલંકા સામેની આગામી બે મેચોની ટેસ્ટ સિરીઝમાંથી બહાર થઈ ગયા છે. આ અચાનક બનેલી ઘટનાએ બધાને ચોંકાવી દીધા છે, ખાસ કરીને એટલા માટે કારણ કે, માત્ર 24 કલાક પહેલા એવા રિપોર્ટ આવ્યા હતા કે, તેમણે બેંગલુરુમાં BCCIના સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ (COE)માં પોતાનો ફિટનેસ ટેસ્ટ સફળતાપૂર્વક પાસ કરી લીધો છે અને તેઓ બન્ને ટેસ્ટ માટે સંપૂર્ણપણે ઉપલબ્ધ છે. હવે આખરે રાતોરાત એવું શું બદલાઈ ગયું? આની પાછળનું કારણ ઈજા છે કે પછી બોર્ડ દ્વારા લેવાયેલું માત્ર એક સાવચેતીનું પગલું છે?
શુક્રવારે આવેલા એક રિપોર્ટમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે, જસપ્રિત બુમરાહ થયેલી 'ઈમ્પેક્ટ ઈંજરી'માંથી સંપૂર્ણપણે સાજા થઈ ગયા છે. તેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે, તેમણે COE દ્વારા નિર્ધારિત તમામ અનિવાર્ય ફિટનેસ ટેસ્ટ પાસ કરી લીધા છે. BCCIના એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ ત્યાં સુધી કહ્યું હતું કે, "જસપ્રિત બુમરાહ પોતાની ઈજામાંથી સાજા થઈ ગયા છે. આશા છે કે તેઓ બન્ને મેચો માટે ઉપલબ્ધ રહેશે. કારણ કે તેઓ ટીમની યોજનાઓનો અભિન્ન ભાગ છે." આ અહેવાલોથી ફેન્સને રાહત મળી હતી. કારણ કે ભારત પોતાના આ પ્રીમિયમ ફાસ્ટ બોલર પર ખૂબ જ નિર્ભર રહે છે.
24 કલાકમાં શું બદલાઈ ગયું?
જો કે, હવે આવેલા નવા રિપોર્ટે આખી કહાની બદલી નાખી. ESPNcricinfoના નવા અપડેટ અનુસાર, ભલે બુમરાહે શરૂઆતના ટેસ્ટ પાસ કરી લીધા હોય, પરંતુ તેમના ઘૂંટણનો સોજા અપેક્ષા કરતાં ઘણો વધુ ગંભીર સાબિત થયો છે. સતત વધી રહેલી મુશ્કેલીને જોતાં BCCIની સ્પોર્ટ્સ સાયન્સ ટીમ અને મેડિકલ સ્ટાફે તેમને રમતજીવનના સૌથી કઠિન ફોર્મેટમાં તાત્કાલિ પરત ફરવાને લઈ કડક સલાહ આપી છે.
ઈજાને લઈને શું છે મેડિકલ પ્લાન?
રિપોર્ટથી એ પણ જાણવા મળ્યું છે કે, બુમરાહને લાંબા સમય સુધી ઈંજરી મેનેજમેન્ટ પ્લાન હેઠળ તેમના ઘૂંટણમાં ઇન્જેક્શન આપવામાં આવ્યા છે. આ વાતને ધ્યાનમાં રાખીને કે શ્રીલંકાની પિચો ખૂબ જ ધીમી હોય છે અને ફાસ્ટ બોલરો પાસેથી લાંબી અને થકવી નાખનારી બોલિંગની માંગ કરે છે, મેડિકલ ટીમ કોઈ જોખમ લેવા માંગતી નથી, ખાસ કરીને આવનારા વ્યસ્ત આંતરરાષ્ટ્રીય કેલેન્ડરને જોતાં.
શું ટેસ્ટ ક્રિકેટનો બોજ ભારે પડ્યો?
આ પરિસ્થિતિમાં જૂની ઈજાની સારવાર અને કડક સાવચેતીભર્યા આરામનો સમાવેશ થાય છે. બુમરાહને આ ઈજા ગયા મહિને ઈંગ્લેન્ડ સામેની વન-ડે સિરીઝ દરમિયાન થઈ હતી, જેના કારણે તેમને લોર્ડ્સમાં ત્રીજી મેચથી બહાર બેસવું પડ્યું હતું. ધ્યાન આપવા જેવી વાત એ છે કે, આ જ પ્રકારની સ્થિતિ આ વર્ષે IPL પહેલા પણ બની હતી, જ્યારે તેમણે COEમાં પોતાની કન્ડિશનિંગ પર કામ કર્યું અને મુંબઈ ઈન્ડિયન્સની પહેલી મેચથી બિલકુલ એક દિવસ પહેલા તેમને ફિટ જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા. જો કે, ટેસ્ટ ક્રિકેટ એક ફાસ્ટ બોલરના શરીર પર સફેદ બોલના ફોર્મેટની સરખામણીમાં બિલકુલ અલગ શારીરિક બોજ નાખે છે. 15 ઓગસ્ટથી ગૌલ (Galle)માં શરૂ થતી પહેલી ટેસ્ટ સાથે મેનેજમેન્ટે તેમની ફિટનેસ સાથે જુગાર ન રમવાનો નિર્ણય કર્યો છે.
ટીમ ઈન્ડિયાની મુશ્કેલીઓ કેવી રીતે વધી?
બુમરાહની ગેરહાજરી ભારતીય બોલિંગ આક્રમણ માટે એક ખૂબ જ મોટો ઝટકો છે, ખાસ કરીને એટલા માટે કારણ કે ટીમ આ પ્રવાસ પર પહેલાથી જ ઈજાઓના સંકટનો સામનો કરી રહી છે. હેમસ્ટ્રિંગની ઈજાઓના કારણે નીતીશ કુમાર રેડ્ડી અને હર્ષિત રાણા પહેલા જ બહાર થઈ ચૂક્યા છે, જ્યારે વોશિંગ્ટન સુંદર પણ ઓછામાં ઓછા પહેલી ટેસ્ટમાં નહીં રમી શકે. બુમરાહના બહાર થયા બાદ સિલેક્ટરો હવે તેમના વિકલ્પ તરીકે જમ્મુ-કાશ્મીરના ફાસ્ટ બોલર આકીબ નબી અને વિદર્ભના યશ ઠાકુર અંગે વિચાર કરી રહ્યા છે. હાલમાં ભારતીય ફેન્સે પોતાના પસંદગીના બોલરને સફેદ જર્સીમાં જોવા માટે થોડી વધુ રાહ જોવી પડશે.