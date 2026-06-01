/ગુજરાત ટાઇટન્સ સાથે અન્યાય? BCCI એ બરાબર ન કર્યું!

IPL 2026 Final: IPL 2026ની ફાઇનલમાં RCB અને GT વચ્ચે મુકાબલો થયો હતો. મેચ પહેલા, સોશિયલ મીડિયા પર એવી અટકળો ચાલી રહી હતી કે આ મેચ રોમાંચક રહેશે. બંને ટીમો દાવેદાર હતી, પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોચની બે ટીમો. પરંતુ શું બંને ટીમો ખરેખર બરોબર હતી? આ પ્રશ્ન એ થયો કારણ કે, RCBના ખેલાડીઓ મેચ દરમિયાન તાજા દેખાતા હતા, પરંતુ ગુજરાત ટાઇટન્સના બેટ્સમેનોનો થાક સ્પષ્ટ હતો. દિગ્ગજ ખેલાડી સુનીલ ગાવસ્કરે આ માટે BCCIને દોષી ઠેરવ્યું હતું.
RCB પાસે પુષ્કળ સમય હતો
RCBએ પ્રથમ ક્વોલિફાયર જીત્યું. આ મેચ 26 મેના રોજ ધર્મશાલામાં રમાઈ હતી. ત્યારબાદ RCB પાસે ફાઇનલ સુધી ચાર દિવસ હતા. ટીમ ફાઇનલના ત્રણ દિવસ પહેલા અમદાવાદ પહોંચી અને ત્યાં પ્રેક્ટિસ કરી. હવે વાત કરીએ ગુજરાત ટાઇટન્સની, જેનો શેડ્યૂલ ખૂબ જ વ્યસ્ત હતો. ધર્મશાલામાં હાર બાદ, ટીમ એલિમિનેટર રમવા માટે ચંદીગઢ ગઈ. 29 મેના રોજ, ટીમે એલિમિનેટર મેચમાં રાજસ્થાન રોયલ્સને હરાવ્યું.
GTની હાલત વધુ ખરાબ થઈ
અહીંથી જ મહત્વનો મુદ્દો શરૂ થયો. ટીમ મધ્યરાત્રિ સુધી મેદાનમાં હતી. તેઓ 30મી તારીખે અમદાવાદ જવાના હતા. ખરાબ હવામાનને કારણે ફ્લાઇટ મોડી પડી. ગુજરાત ટાઇટન્સ 30મી મેના રોજ રાત્રે 10 વાગ્યે અમદાવાદ પહોંચ્યા, ફાઇનલના 17 કલાક પહેલા. હાઈ-લેવલની મેચ અને મુસાફરીની અસર GT ખેલાડીઓ પર સ્પષ્ટપણે દેખાઈ રહી હતી. એકમાત્ર સારી વાત એ હતી કે તેમને પહેલા ફિલ્ડિંગ કરવાની જરૂર નહોતી. જો કે, બેટ્સમેનોમાં થાક સ્પષ્ટ હતો.
સુનિલ ગાવસ્કર BCCIને દોષ આપ્યો
પ્રથમ વખત, BCCIએ એક શેડ્યૂલ નક્કી કર્યું જ્યાં ચાર પ્લેઓફ મેચ ત્રણ અલગ અલગ સ્થળોએ યોજવામાં આવે. ગાવસ્કરના મતે, એલિમિનેટર જીતનાર ટીમને ફાઇનલ માટે વધારાનો દિવસ આપવો જોઈતો હતો.
એમાં કોઈ શંકા નથી કે ખેલાડીઓને આરામની જરૂર છે. ખેલાડીઓને ખબર નહોતી કે તેમની ફ્લાઇટ ક્યારે રવાના થશે. આનો અર્થ એ થયો કે, શારીરિક થાક ઉપરાંત, તેઓ માનસિક રીતે પણ થાકી ગયા હતા. તેથી, મેં વિચાર્યું કે રિઝર્વ ડે પહેલાથી જ નક્કી કરવામાં આવ્યો હોવાથી, તેઓ ફાઇનલ 1 જૂન સુધી મુલતવી રાખી શક્યા હોત, સંજોગોને જોતાં. ઓછામાં ઓછું ગુજરાત ટાઇટન્સ સાથે થોડો અન્યાય તો થયો.
ગુજરાત ટાઇટન્સ 2022 પછી પોતાનું બીજું ટાઇટલ જીતવાનું લક્ષ્ય બનાવ્યું હતું. જો કે આ દરમિયાન, RCB પણ પોતાનું બીજું ટાઇટલ જીતવાનું લક્ષ્ય રાખ્યું અને જીત્યું પણ ખરા. તેમણે 18 વર્ષની રાહ જોયા પછી ગયા વર્ષે પહેલું ટાઇટલ જીત્યું હતું.