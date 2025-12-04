170 કરોડના ઘરમાં થશે રાષ્ટ્રપતિ પુતિનનું સ્વાગત, એક સમયે હતો દુનિયાના સૌથી અમીર વ્યક્તિનો આ મહેલ
Hyderabad House: રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન તેમના બે દિવસીય પ્રવાસ પર દિલ્હી પહોંચ્યા છે. અહીં હૈદરાબાદ હાઉસમાં તેમનું સ્વાગત કરવામાં આવશે. આ હાઉસ એક સમયે દુનિયાના સૌથી અમીર વ્યક્તિનું હતું. આ ઘરના માલિક હૈદરાબાદના છેલ્લા નિઝામ મીર ઉસ્માન અલી ખાન તે સમયે દુનીયાના સૌથી અમીર વ્યક્તિ હતા.
દિલ્હીનો નકશો તૈયાર થઈ રહ્યો હતો ત્યારે રિયાસતો પણ ઈચ્છતી હતી કે, રાજધાનીમાં તેમનું પણ ઠેકાણું હોય. મહારાજાઓએ દિલ્હીમાં ઘર બનાવવામાં રસ દર્શાવ્યો. વાઇસરોયે ખુશીથી તેમની વાત માની લીધી. હૈદરાબાદના નિઝામ વાઇસરોય હાઉસની નજીક પ્રિન્સેસ પાર્કમાં એક જમીન ઈચ્છતા હતા. અંગ્રેજો આ માટે સંમત નહોતા. માત્ર પાંચ રિયાસતોને કિંગ્સ વેના અંતે વાઇસરોય હાઉસથી ત્રણ કિલોમીટર દૂર જમીન ફાળવવામાં આવી હતી. આ રિયાસતો હતી: હૈદરાબાદ, બરોડા, પટિયાલા, જયપુર અને બીકાનેર.
હૈદરાબાદના નિઝામ અને બરોડાના ગાયકવાડે પ્રસિદ્ધ આર્કિટેક્ટ એડવિન લ્યુટિયન્સને તેમના દિલ્હી સ્થિત ઘરોના ડિઝાઇન તૈયાર કરવાનું કામ સોંપ્યું. હૈદરાબાદ હાઉસ એક અનોખા પતંગિયાના આકારમાં બનાવવામાં આવ્યું છે. આ નવી દિલ્હીના તમામ ઘરોમાં સૌથી ભવ્ય હતું. 1920ના દાયકામાં 2,00,000 પાઉન્ડના ખર્ચે તેને તૈયાર કરવામાં આવ્યું હતું. 2023માં તેનું મૂલ્ય 170 કરોડ આંકવામાં આવ્યું હતું. ઉસ્માન અલી ખાન તે સમયે દુનિયાના સૌથી અમીર વ્યક્તિ હતા.
36 રૂમનો અનોખો મહેલ
હૈદરાબાદ હાઉસમાં 36 રૂમ છે. તેમાં આંગણું, ભવ્ય સીડીઓ, અગ્નિકુંડ, ફુવારાઓ છે. આ બધું યુરોપિયન શૈલીમાં છે. આ ઇન્ડિયા ગેટ પાસે 8.2 એકરમાં ફેલાયેલું છે. હૈદરાબાદ હાઉસ લ્યુટિયન્સ દ્વારા 1921 અને 1931ની વચ્ચે ડિઝાઇન કરાયેલો સૌથી મોટો અને ભવ્ય શાહી મહેલ હતો. આ હાઉસની આગળ ફક્ત વાઇસરોય હાઉસ (હવે રાષ્ટ્રપતિ ભવન) જ હતું. આખરે આ વિશ્વના સૌથી અમીર વ્યક્તિનું ઘર હતું.
આઝાદી પછી બધું બદલાઈ ગયું
1947માં ભારતની આઝાદીએ હૈદરાબાદ હાઉસનું ભાગ્ય બદલી નાખ્યું, કારણ કે રિયાસતોનું ભારતીય સંઘમાં વિલીનીકરણ શરૂ થઈ ગયું. મુસ્લિમ શાસિત હિન્દુ બહુમતીવાળા રાજ્ય હૈદરાબાદે સપ્ટેમ્બર 1948માં ઓપરેશન પોલો દ્વારા જબરદસ્તીથી વિલીન ન થાય ત્યાં સુધી વિલીનીકરણનો વિરોધ કર્યો. આ પછી નિઝામ દ્વારા ભાગ્યે જ ઉપયોગમાં લેવાયેલું હૈદરાબાદ હાઉસ સરકારી માલિકીમાં ગયું અને ભારત સરકારની સંપત્તિ બની ગયું.
1974માં વિદેશ મંત્રાલયે તેનો અધિકારક્ષેત્ર પોતાના હાથમાં લઈ લીધો અને તેને રાજ્યની મુલાકાતો અને ભોજન સમારંભો માટે અધિકૃત કર્યું. ભારત પ્રવાસન વિકાસ નિગમ (ITDC)એ આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણો અનુસાર કેટરિંગ, જાળવણી અને કાર્યક્રમોનું સંચાલન કર્યું. આમ, હૈદરાબાદ હાઉસ એક રાજદ્વારી કેન્દ્રમાં પરિવર્તિત થયું.
બિલ ક્લિન્ટન અને જ્યોર્જ ડબ્લ્યુ બુશથી લઈને ગોર્ડન બ્રાઉન અને વ્લાદિમીર પુતિન સુધીના તમામ વૈશ્વિક નેતાઓએ વડાપ્રધાન, ઉપરાષ્ટ્રપતિ અને વિદેશી બાબતોના અધિકારીઓ દ્વારા આયોજિત ઉચ્ચ-સ્તરીય ભોજન સમારંભો, સંયુક્ત પ્રેસ કોન્ફરન્સ અને બેઠકો માટે હૈદરાબાદ હાઉસમાં મહેમાનગતિ માણી છે. આજે ભારત ફરી એકવાર રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિનની યજમાની કરી રહ્યું છે.
