/Asia Cup: Pak ના ગૃહમંત્રીની ઈંટરનેશનલ ફજેતી, ભારતીય મહિલા ટીમ એ મોહસિન નકવીના હાથે ન લીધી ટ્રોફી

India W vs Sri Lanka Asia Cup 2026: 2025 માં દુબઈના સ્ટેડિયમમાં પાકિસ્તાનના ગૃહ મંત્રીની જે ઈંટરનેશનલ ફજેતી થઈ હતી તેવું જ દ્રશ્ય ફરી એક વખત દુબઈ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમમાં જોવા મળ્યું. સૂર્ય કુમાર યાદવ એ નકવીના હાથે ટ્રોફી લેવાનો ઇન્કાર કરી દીધો હતો તે રીતે જ ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમ એ પણ એશિયા કપની ટ્રોફી નકવીના હાથે લેવાનો ઇન્કાર કરી દીધો હતો. દુબઈમાં ફાઇનલ મેચ જીત્યા પછી પ્રેઝન્ટેશન સેરેમની 30 મિનિટ સુધી અટકી રહી. કારણ કે ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમ અશિયાઈ ક્રિકેટ કાઉન્સિલના અધ્યક્ષ અને પાકિસ્તાનના ગૃહ મંત્રી મોહસીન નકવીના હાથે ટ્રોફી સ્વીકારવાની ના કહી દીધી હતી. ત્યાર પછી મોહસીન નકવીને સ્ટેડિયમમાંથી નીકળી જવું પડ્યું.
દુબઈ સ્ટેડિટમમાં શું થયું ?
રવિવારે દુબઈ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે ફાઈનલ મેચ રમાઈ હતી. જેમાં ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમ એ શ્રીલંકાની ટીમને 72 રન હરાવી એશિયા કપની ટ્રોફી જીતી હતી. એશિયા કપ જીત્યા પછી ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમની કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌરે અને સાથી ખેલાડીઓએ એશિયા ક્રિકેટ કાઉન્સિલના અધ્યક્ષ મોહસીન નકવીના હાથે ટ્રોફી લેવાનો ઇન્કાર કરી દીધો હતો અને ખેલાડીઓ ટ્રોફી લેવા માટે મેદાન પર આવી જ નહીં જેના કારણે નકવીને ખાલી હાથ પરત ફરવું પડ્યું.
મોહસીન નકવી સ્ટેડિયમમાંથી બહાર
હરમન પ્રીત કોરના નેતૃત્વમાં એશિયા કપ જીતનાર ભારતીય મહિલા ટીમ ટ્રોફી લેવા માટે રાહ જોઈ રહી હતી. ડ્રેસિંગ રૂમમાંથી સૌથી પહેલા ભારતીય ટીમની વાઈસ કેપ્ટન સ્મૃતિ મંધાના બહાર આવી. તેની નજર સ્ટેજ પર ઊભેલા મોહસીન નકવી પર પડી અને તે ડ્રેસિંગ રુમમાં પરત ફરી ગઈ. મોહસીન નકવીને જોઈને જ્યારે સ્મૃતિ મંધાના પરત ફરી તો તે હસવા લાગી હતી. આ જોઈને નકવી પણ ચીડાયા હતા. ભારતીય મહિલા ટીમ સ્ટેજ પર ટ્રોફી લેવા માટે ન આવી તો થોડીવાર રાહ જોયા પછી મોહસીન નકવી સ્ટેજ પરથી ઉતરીને સ્ટેડિયમમાંથી ઝડપથી બહાર નીકળી ગયા.
Mohsin Naqvi running away from ground after getting humiliated by Indian Women team. Just look at his speed, he is literally running out of shame & it is written all over his face.
He is so shameless, he knew that Indians hate him like anything & still this beggar went there to…
— Rajiv (@Rajiv1841) September 13, 2026
મહત્વપૂર્ણ છે કે મોહસીન નકવી પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડના અધ્યક્ષ, એશિયાય ક્રિકેટ કાઉન્સિલના અધ્યક્ષછે અને તે પાકિસ્તાનના ગૃહ મંત્રી પણ છે. એશિયા કપના ફાઇનલ મેચ દરમિયાન નકવી મેદાન પર હાજર હતા અને તેમના હાથે વિજેતા ટીમને ટ્રોફી આપવાની વાત હતી. પરંતુ એશિયા કપ જીત્યા પછી ભારતીય ટીમના હાથે ટ્રોફી લેવાનો ઇન્કાર કરી દીધો. આવું જ દ્રશ્ય 2025 માં પણ જોવા મળ્યું હતું. સપ્ટેમ્બર 2025 માં સૂર્યકૂમાર યાદવની કેપ્ટનસીમાં પણ ભારતીય ટીમ એ નકવીના હાથે ટ્રોફી લેવાનો ઇનકાર કરી દીધો હતો.