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Asia Cup: Pak ના ગૃહમંત્રીની ઈંટરનેશનલ ફજેતી, ભારતીય મહિલા ટીમ એ મોહસિન નકવીના હાથે ન લીધી ટ્રોફી

India W vs Sri Lanka Asia Cup 2026: દુબઈમાં એસીસીના અધ્યક્ષ અને પાકિસ્તાનના ગૃહમંત્રી મોહસીન નકવીની ફરીવાર ફજેતી થઈ હતી. મહિલા એશિયા કપ 2026 નો ફાઈનલ મેચ જીત્યા પછી ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમે નકવીના હાથે ટ્રોફી લેવાનો ઈન્કાર કરી દીધો હતો. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 14, 2026, 07:50 AM IST|Updated: Sep 14, 2026, 07:50 AM IST
Asia Cup: Pak ના ગૃહમંત્રીની ઈંટરનેશનલ ફજેતી, ભારતીય મહિલા ટીમ એ મોહસિન નકવીના હાથે ન લીધી ટ્રોફી

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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