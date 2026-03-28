Cricket Special : કોઈ સાંસદ બન્યું, તો કોઈ પાકિસ્તાની સિલેક્ટર... હાલ ક્યાં છે પહેલી IPL જીતનાર ટીમના ખેલાડી ?

IPL : 2008નું વર્ષ ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL)ની શરૂઆતનું વર્ષ હતું અને તેની પહેલી જ સીઝનમાં રાજસ્થાન રોયલ્સે ટાઇટલ જીતીને બધાને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા હતા. તે ટીમમાં મોટા નામો નહોતા છતાં કેપ્ટન શેન વોર્નની રણનિતીએ કમાલ કર્યો હતો. તાજેતરમાં ફ્રેન્ચાઇઝી વેચાતા રાજસ્થાન રોયલ્સ ફરી એકવાર ચર્ચામાં છે. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Mar 28, 2026, 07:00 AM IST
  • IPLની પહેલી સીઝન રાજસ્થાન રોયલ્સે જીતી હતી
  • એ સમયે શેન વોર્ન ટીમનો કેપ્ટન હતો
  • વોર્નનું 2022માં થાઇલેન્ડમાં નિધન થયું હતું

IPL : IPLની પહેલી સીઝનમાં રાજસ્થાન રોયલ્સે મેચના છેલ્લા બોલ પર ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સને હરાવીને રોમાંચક જીત મેળવી હતી. તે IPL સીઝનમાં ટીમનું નેતૃત્વ શેન વોર્ને કર્યું હતું, ત્યારે આ ટીમના ખેલાડીઓ હાલ ક્યાં છે અને શું ભૂમિકા નીભાવી રહ્યા છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું. 

IPL 2008 ફાઇનલની રાજસ્થાન રોયલ્સની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં નીરજ પટેલ, સ્વપ્નિલ અસનોદકર, કામરાન અકમલ (વિકેટકીપર), શેન વોટ્સન, યુસુફ પઠાણ, મોહમ્મદ કૈફ, રવિન્દ્ર જાડેજા, શેન વોર્ન (કેપ્ટન), સોહેલ તનવીર, સિદ્ધાર્થ ત્રિવેદી અને મુનાફ પટેલનો સમાવેશ થતો હતો.

રાજસ્થાન રોયલ્સના ઓપનર 

નીરજ પટેલ રાજસ્થાન રોયલ્સ માટે ઓપનર હતો. નીરજ ઘરેલુ ક્રિકેટમાં ગુજરાત માટે રમ્યો. તેણે 2015માં તેની છેલ્લી ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચ રમી. કુલ 100 ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચોમાં તેણે 5,887 રન બનાવ્યા. 69 લિસ્ટ એ મેચોમાં તેણે 2221 રન બનાવ્યા, જ્યારે 37 ટી20 મેચોમાં, નીરજે 957 રન બનાવ્યા. વધુમાં તે કૈફની કેપ્ટનશીપ હેઠળ 2000માં વર્લ્ડ કપ જીતનાર ભારતની અંડર-19 ટીમનો સભ્ય હતો.

2008ની આઈપીએલ સીઝનમાં રાજસ્થાનનો બીજો ઓપનર સ્વપ્નિલ અસનોદકર હતો. તેણે અંતિમ મેચમાં 28 રન બનાવ્યા હતા. તે આઈપીએલ સીઝન દરમિયાન તેણે 9 મેચોમાં કુલ 311 રન બનાવ્યા. તે 2009થી 2011 સુધી આઈપીએલમાં રમ્યો હતો, પરંતુ ત્યારબાદ તે ક્રિકેટમાંથી ગાયબ થઈ ગયો.  આજકાલ તે ક્રિકેટ કોચ તરીકે કામ કરે છે. 

કામરાન અકમલ ટીવી શોમાં ક્રિકેટ એક્સપર્ટ છે

પાકિસ્તાનનો કામરાન અકમલ પણ ફાઇનલમાં રાજસ્થાન રોયલ્સ ટીમનો ભાગ હતો. તેણે IPL 2008 દરમિયાન 6 મેચોમાં 128 રન બનાવ્યા હતા. વધુમા તેણે 5 કેચ કર્યા હતા અને 4 સ્ટમ્પિંગ કર્યા હતા. હાલમાં તે પાકિસ્તાનમાં વિવિધ ટીવી શોમાં એક્સપર્ટ તરીકે દેખાય છે. 

શેન વોટસન હાલ KKRનો સહાયક કોચ છે

ઓસ્ટ્રેલિયન દિગ્ગજ શેન વોટસન 2008 IPL ટીમનો મુખ્ય સભ્ય હતો. તે સીઝન દરમિયાન તેણે 472 રન બનાવ્યા અને 17 વિકેટ લીધી. તેની સમગ્ર IPL કારકિર્દીમાં 145 મેચોમાં વોટસને 3874 રન બનાવ્યા અને 92 વિકેટ લીધી. વોટસન હાલમાં IPLમાં કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ માટે સહાયક કોચ તરીકે ભૂમિકા ભજવતો જોવા મળશે. 

યુસુફ પઠાણ હાલ સાંસદ છે

તૃણમૂલ કોંગ્રેસના સાંસદ યુસુફ પઠાણે 2008ની IPL ફાઇનલમાં મેચ વિનિંગ ઈનિંગ રમી હતી. જેમાં તેણે 56 રન બનાવ્યા હતા અને 3 વિકેટ લીધી હતી. યુસુફ તેના ભાઈ ઇરફાન પઠાણ સાથે 'ક્રિકેટ એકેડેમી ઓફ પઠાણ' પણ ચલાવે છે. રાજકારણની બહાર તે ઘણીવાર વિવિધ ક્રિકેટ લીગમાં રમતો જોવા મળે છે.

 કૈફ હવે કોમેન્ટ્રી કરે છે

મોહમ્મદ કૈફ 2008ની આઈપીએલ ફાઇનલમાં રમનાર ટીમનો સભ્ય હતો. કૈફે ફાઇનલ મેચમાં 12 રન બનાવ્યા. તે સમગ્ર સિઝન દરમિયાન, તેણે 16 મેચોમાં કુલ 176 રન બનાવ્યા. ટીમ ઇન્ડિયાના સૌથી ચપળ ફિલ્ડરોમાંના એક હતો. કૈફ હવે કોમેન્ટ્રીમાં સામેલ છે અને હજુ પણ વિવિધ ક્રિકેટ લીગમાં રમતો જોવા મળે છે. 

રવીન્દ્ર જાડેજાની ફરી રાજસ્થાન રોયલ્સમાં એન્ટ્રી

રવીન્દ્ર જાડેજા જે હવે ફરી ફ્રેન્ચાઇઝીમાં જોડાયો છે, તે 2008માં પણ ફાઇનલમાં રમાયેલી રાજસ્થાન રોયલ્સની પ્લેઇંગ ઇલેવનનો ભાગ હતો. જો કે, અંતિમ મેચમાં તે શૂન્ય રને આઉટ થયો હતો. તે અંતિમ મેચ દરમિયાન જાડેજાને બોલિંગ કરવાની તક મળી નહોતી. 

શેન વોર્નનું 2022માં નિધન

IPL 2008ની ફાઈનલમાં શેન વોર્ને રાજસ્થાન રોયલ્સ ટીમના કેપ્ટન અને કોચ બંને તરીકે સેવા આપી હતી. વોર્નનું 2022માં થાઇલેન્ડમાં વેકેશન દરમિયાન અવસાન થયું હતું. 

પાકિસ્તાની બોલર સોહેલ તનવીરનો પણ 2008ની રાજસ્થાન રોયલ્સની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં હતો. સોહેલે તે IPL સિઝન દરમિયાન 11 મેચમાં 22 વિકેટ લીધી હતી. તનવીર પાકિસ્તાન જુનિયર પસંદગી સમિતિના અધ્યક્ષ તરીકે પણ સેવા આપી ચૂક્યો છે. 

સિદ્ધાર્થ ત્રિવેદી વિવિધ ક્રિકેટ લીગમાં હજુ પણ રમે છે

સિદ્ધાર્થ ત્રિવેદી પણ રાજસ્થાન રોયલ્સની ટાઇટલ વિજેતા ટીમનો સભ્ય હતો. તેણે તે સિઝનમાં 15 મેચમાં 13 વિકેટ લીધી હતી. શેન વોર્ન પણ તેનું ખૂબ સન્માન કરતો હતો. 2013માં જ્યારે IPLમાં સ્પોટ-ફિક્સિંગના આરોપો સામે આવ્યા, ત્યારે ત્રિવેદીએ જણાવ્યું હતું કે ઘણા વ્યક્તિઓએ તેનો સંપર્ક પણ કર્યો હતો. તપાસ બાદ BCCIએ તેને તેના ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી કોડ હેઠળ દોષિત ઠેરવ્યો. પરિણામે તેના પર એક વર્ષનો પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો. તે હવે વિવિધ ક્રિકેટ લીગમાં રમતો જોવા મળે છે.

મુનાફ પટેલ હાલ દિલ્હી કેપિટલ્સનો બોલિંગ કોચ છે

મુનાફ પટેલ 2008ની રાજસ્થાન રોયલ્સ ટીમનો ભાગ હતો. તેણે તે IPL સીઝન દરમિયાન 15 મેચોમાં 14 વિકેટ લીધી હતી. જોકે, તે ફાઇનલમાં વિકેટ વગર રહ્યો. ટીમ ઇન્ડિયાના પૂર્વ સ્ટાર બોલર મુનાફ સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ એક્ટિવ રહે છે. મુનાફ પટેલ હાલમાં 2026ની IPL સીઝન માટે દિલ્હી કેપિટલ્સ (DC) માટે બોલિંગ કોચ તરીકે સેવા આપશે. તેને નવેમ્બર 2024માં આ ભૂમિકા માટે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યો હતો.

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

