/4.50 કરોડમાં પડી 1 વિકેટ ! IPL 2026માં આ 5 ફ્લોપ બોલરોએ ટીમોને કરાવ્યું મોટું નુકસાન

IPL 2026 : IPL 2026માં કેટલાક બોલરોનું પ્રદર્શન અત્યંત નિરાશાજનક રહ્યું છે, તેમની દરેક વિકેટ કરોડોમાં પડી છે. ત્યારે એ 5 બોલરો પર એક નજર કરીએ, જેમણે પોતાની ટીમોને મોટું નુકસાન પહોંચાડ્યું છે.
IPL 2026 : IPL 2026ની લીગ મેચો પૂરી થઈ ગઈ છે અને તેની સાથે ઘણી ટીમોની સફરનો પણ અંત આવ્યો છે. આ સિઝનમાં બેટ્સમેનોએ પ્રભુત્વ જમાવ્યું હતું. જો કે, કેટલાક બોલરોએ પણ સારું પ્રદર્શન કર્યું હતું, પરંતુ કેટલાક બોલરો નિષ્ફળ સાબિત થયા, તેમના કદ પ્રમાણે પ્રદર્શન કરવામાં નિષ્ફળ ગયા. તેમણે તેમની ટીમોને કરોડો રૂપિયાનું નુકશાન કરાવ્યું છે. ત્યારે એ 5 ખેલાડીઓ પર એક નજર કરીએ જેમની એક વિકેટ ટીમને કરોડોમાં પડી છે.
જસપ્રીત બુમરાહ
મુંબઈ ઈન્ડિયન્સના સ્ટાર બોલર જસપ્રીત બુમરાહને IPL 2026માં રમવા માટે ₹18 કરોડ મળ્યા હતા. તે આ સિઝનમાં ફક્ત 4 વિકેટ જ મેળવી શક્યો. આ ગણતરીના આધારે તેની એક વિકેટ મુંબઈ ઈન્ડિયન્સને ₹4.50 કરોડમાં પડી હતી.
હાર્દિક પંડ્યા
હાર્દિક પંડ્યાને મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે ₹16.35 કરોડ આપ્યા હતા. આ સિઝનમાં પંડ્યા ફક્ત 4 વિકેટ લઈ શક્યો. આ ગણતરીના આધારે તેની એક વિકેટની કિંમત ₹4.09 કરોડ થાય છે. મુંબઈ ઈન્ડિયન્સને ફક્ત જસપ્રીત બુમરાહને કારણે જ નહીં પરંતુ હાર્દિક પંડ્યાને કારણે પણ કરોડોનું નુકસાન થયું છે.
કેમેરોન ગ્રીન
KKR એ કેમેરોન ગ્રીનને ₹25.20 કરોડમાં ખરીદ્યો. આ ઓલરાઉન્ડરે ટુર્નામેન્ટમાં કુલ 7 વિકેટ લીધી છે. તેની એક વિકેટ કોલકાત્તા નાઈટ રાઈડર્સને ₹3.60 કરોડમાં પડી છે.
ટી. નટરાજન
દિલ્હી કેપિટલ્સે ટી. નટરાજનને ₹10.75 કરોડમાં હસ્તગત કર્યો હતો. આ સિઝનમાં નટરાજન ફક્ત 5 વિકેટ જ લઈ શક્યો. પરિણામે, નટરાજનની દરેક વિકેટ દિલ્હી કેપિટલ્સને ₹2.15 કરોડમાં પડી. નટરાજનને મર્યાદિત તકો મળી હોવા છતાં તેણે ચોક્કસપણે ટીમને નોંધપાત્ર નાણાકીય નુકસાન પહોંચાડ્યું.
યુઝવેન્દ્ર ચહલ
PBKSના સ્ટાર સ્પિનર યુઝવેન્દ્ર ચહલે IPL 2026માં કુલ 12 વિકેટ લીધી હતી. આ સિઝનમાં રમવા માટે તેને ₹18 કરોડ મળ્યા છે. આ મુજબ, તેની દરેક વિકેટની કિંમત ₹1.50 કરોડ હતી. ચહલ માટે છેલ્લી કેટલીક સિઝન સફળ રહી હતી, ત્યારે IPL 2026 તેની સ્થિતિની તુલનામાં ખરાબ સાબિત થઈ.