7 ટીમોના કેપ્ટન ફિક્સ, બે પર હજુ સસ્પેન્સ, એક ફ્રેન્ચાઇઝી હજુ પણ શોધી રહી છે કેપ્ટન
IPL 2026 All Captains : IPL 2026 પહેલા ખેલાડીઓને રીટેન્શન કરવાની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. બધી ટીમોએ રિટેન કરેલા અને રિલીઝ કરેલા ખેલાડીઓની યાદી જાહેર કરી છે. સ્ટાર ખેલાડીઓને પણ તેમની ટીમોએ રિલીઝ કર્યા છે.
IPL 2026 All Captains : IPL 2026 પહેલા ખેલાડીઓને રીટેન્શન કરવાની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. આન્દ્રે રસેલ, વેંકટેશ ઐયર, મથીષા પથિરાણા, આકાશ દીપ અને રવિ બિશ્નોઈ જેવા સ્ટાર ખેલાડીઓને તેમની ટીમો દ્વારા રીલીઝ કરવામાં આવ્યા છે. જેમની 16 ડિસેમ્બરે મીની ઓક્શનમાં બોલી લાગશે. રીટેન્શનની સાથે કેટલીક ટીમોએ કેપ્ટનોની પણ પુષ્ટિ કરી છે.
આ ટીમોના કેપ્ટનનો નામ જાહેર
રીટેન્શન પછી 10માંથી 9 ટીમોના કેપ્ટનના નામ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. હાર્દિક પંડ્યા મુંબઈ ઈન્ડિયન્સનું નેતૃત્વ કરશે. ગયા વર્ષે તેણે ટીમને પ્લેઓફમાં પહોંચાડી હતી. શુભમન ગિલ ગુજરાત ટાઇટન્સનું નેતૃત્વ કરશે. તો રુતુરાજ ગાયકવાડ ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સનું નેતૃત્વ કરશે અને રિષભ પંત લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સનું નેતૃત્વ કરશે. આ ઉપરાંત પંજાબ કિંગ્સ, સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ, લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ, દિલ્હી કેપિટલ્સ, રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર અને કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સના કેપ્ટન જાહેર કરવામાં આવ્યા છે.
આ બે ટીમોના કેપ્ટન પર સસ્પેન્સ
ગયા વર્ષે કોલકાતાનું નેતૃત્વ અજિંક્ય રહાણેએ સંભાળ્યું હતું. તે કેપ્ટન છે, પરંતુ એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે ફ્રેન્ચાઇઝી અન્ય નામો પર વિચાર કરી રહી છે. દિલ્હી કેપિટલ્સ પણ આવી જ પરિસ્થિતિનો સામનો કરી રહી છે. રાહુલ ત્યાં મુખ્ય સ્થાને રહે છે, પરંતુ હાલમાં, અક્ષર પટેલ કેપ્ટન છે. મીડિયા અહેવાલોમાં એવું પણ સામે આવ્યું છે કે રાહુલને દિલ્હીની કેપ્ટનશીપ ઓફર કરવામાં આવી શકે છે. તેણે ગયા વર્ષે ઇનકાર કર્યો હતો, પરંતુ આ વખતે તે તૈયાર છે.
રાજસ્થાન કેપ્ટનની શોધમાં
રાજસ્થાન રોયલ્સનો કેપ્ટન સંજુ સેમસન ટ્રેડ દ્વારા ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સમાં જોડાયો છે. ફ્રેન્ચાઇઝીએ બદલામાં રવિન્દ્ર જાડેજા અને સેમ કરનને મેળવ્યા છે. સેમસનનું સ્થાન કોણ લેશે તે અંગે ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે. ફ્રેન્ચાઇઝીમાં યશસ્વી જયસ્વાલ અને રિયાન પરાગને ધ્યાનમાં લેવામાં આવી રહ્યા છે. ગયા વર્ષે સેમસન અનફિટ હતો ત્યારે પરાગે કેપ્ટનશીપ કરી હતી. એવા પણ અહેવાલો છે કે જાડેજાએ કેપ્ટન બનવાની શરતે જ રાજસ્થાન સાથે જોડાવાનો નિર્ણય લીધો છે. હવે, ફ્રેન્ચાઇઝ કોને કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરે છે તે જોવાનું બાકી છે.
IPL 2026 માટે બધી ટીમના કેપ્ટન
ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ: રુતુરાજ ગાયકવાડ
મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ: હાર્દિક પંડ્યા
ગુજરાત ટાઇટન્સ: શુભમન ગિલ
પંજાબ કિંગ્સ: શ્રેયસ ઐયર
સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ: પેટ કમિન્સ
લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ: રિષભ પંત
દિલ્હી કેપિટલ્સ: અક્ષર પટેલ
કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ: અજિંક્ય રહાણે
રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર: રજત પાટીદાર
રાજસ્થાન રોયલ્સ: -
