RCBના નવા માલિકો બદલી રહ્યા છે ટીમનું નામ ? અનન્યા બિરલાએ કરી સ્પષ્ટતા
IPL 2026 : રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર જ્યારથી ફ્રેન્ચાઇઝ વેચાઈ છે, ત્યારથી દરેકના મનમાં એક સવાલ છે કે શું IPL 2026થી ટીમનું નામ પણ બદલાશે ? હવે અનન્યા બિરલાએ એક પોસ્ટ દ્વારા આનો જવાબ આપ્યો છે.
Trending Photos
IPL 2026 : રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરને આદિત્ય બિરલા ગ્રુપ, બોલ્ટ વેન્ચર્સ, ધ ટાઇમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા ગ્રુપ અને બ્લેકસ્ટોનની પર્પેચ્યુઅલ પ્રાઇવેટ ઇક્વિટી સ્ટ્રેટેજી દ્વારા સંયુક્ત રીતે ખરીદવામાં આવી છે. આશરે ₹16,660 કરોડના આ સોદા બાદ RCB IPLના ઇતિહાસમાં સૌથી મોંઘી ટીમ બની ગઈ છે. આ સાથે નવા RCB ચેરમેન આર્યમાન બિરલાની બહેન અને આદિત્ય બિરલા ગ્રુપના ચેરમેન કુમાર મંગલમ બિરલાની પુત્રી અનન્યા બિરલા પણ ચર્ચામાં આવી છે. તેણીએ એક ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરી શેર કરી જેમાં તેણે સ્પષ્ટતા કરી કે RCB ફ્રેન્ચાઇઝનું નામ બદલાશે નહીં.
જ્યારથી રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ ફ્રેન્ચાઇઝ વેચાઈ છે, ત્યારથી ચાહકોના મનમાં સવાલ છે કે શું નવા માલિકો ટીમને નવું નામ આપશે કે તેમાં કોઈ ફેરફાર કરશે. જો કે, RCB ચેરમેન આર્યમાન બિરલાની બહેન અનન્યાએ સ્પષ્ટતા કરી છે કે નામ છેલ્લી સીઝન દરમિયાન જેવું હતું તેવું જ રહેશે.
RCBનું નામ બદલાશે નહીં
ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક સ્ટોરી શેર કરતા અનન્યા બિરલાએ સ્પષ્ટતા કરી કે RCB ફ્રેન્ચાઇઝનું નામ યથાવત રહેશે. તેણીએ લખ્યું, RCB ₹16,705 કરોડમાં વેચાઈ છે. આદિત્ય બિરલા ગ્રુપ, ડેવિડ બ્લિટ્ઝર અને બ્લેકસ્ટોને RCBને હસ્તગત કરી લીધી છે. અહેવાલો અનુસાર, સારા સમાચાર એ છે કે આદિત્ય બિરલા ગ્રુપે પુષ્ટિ આપી છે કે 'રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ' નામ એ જ રહેશે."
🚨 No Name Change for RCB 🚨
Aditya Birla Group confirms that the team name will remain as "Royal Challengers Bengaluru". [Ananya Birla]#IPL2026 #RCB #ViratKohli𓃵 pic.twitter.com/d3PJBdKNIa
— The Free Hit (@THEFREEHITHQ) March 26, 2026
આ સોદા અંગે સત્તાવાર જાહેરાત કરતા યુનાઇટેડ સ્પિરિટ્સ લિમિટેડે જણાવ્યું હતું કે તેઓએ RCBમાં 100 ટકા હિસ્સો વેચી દીધો છે અને આ સોદો સંપૂર્ણપણે રોકડમાં કરવામાં આવ્યો હતો. તેઓએ વધુમાં નોંધ્યું હતું કે આ સોદો RCBની પુરુષ અને મહિલા બંને ટીમોને આવરી લે છે. દરમિયાન, આ સોદા પર ખુશી વ્યક્ત કરતા RCBના પૂર્વ માલિક વિજય માલ્યાએ પણ એક પોસ્ટ શેર કરી.
RCBના પૂર્વ માલિક વિજય માલ્યાએ પણ પોસ્ટ કરી
વિજય માલ્યાએ પોતાની પોસ્ટમાં લખ્યું છે કે જ્યારે તેમણે મૂળરૂપે RCB ફ્રેન્ચાઇઝી ₹450 કરોડમાં ખરીદી હતી, ત્યારે લોકોએ તેને ફક્ત દેખાવાની ડીલ તરીકે ગણાવી હતી અને તેને પાગલ કહ્યો હતો. તેણે ખાસ કરીને વિરાટ કોહલીનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો, જેને ફ્રેન્ચાઇઝીએ તેની કારકિર્દીના પ્રારંભિક તબક્કા દરમિયાન ખરીદ્યો હતો. કોહલી હવે વિશ્વના શ્રેષ્ઠ ખેલાડીઓની હરોળમાં જોડાઈ ગયો છે અને આગામી સિઝનમાં પણ RCB માટે રમવાનું ચાલુ રાખશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે