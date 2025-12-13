IPL 2026 ઓક્શન પહેલા પૂર્વ CSK ખેલાડીને મોટો ઝટકો, બોલિંગ એક્શન પર ઉઠ્યા ગંભીર સવાલ
Deepak Hooda Bowling Action Suspect: ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) 2026 ઓક્શનના ત્રણ દિવસ પહેલા દીપક હુડ્ડા માટે એક ખરાબ સમાચાર સામે આવ્યા છે. BCCI (ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ) એ પહેલેથી જ જણાવી દીધું છે કે દીપકની બોલિંગ એક્શન શંકાસ્પદ છે. આ ઉપરાંત અન્ય કેટલાક બોલરોના નામ પણ સામે આવ્યા છે. ઓક્શન પહેલા તેમની બોલિંગ એક્શન પર મોટા સવાલો ઊભા થઈ રહ્યા છે.
Deepak Hooda Bowling Action Suspect: IPL 2026 ઓક્શનના આયોજનમાં માત્ર 3 દિવસ બાકી છે. ગયા વર્ષે દીપક હુડ્ડાનું પ્રદર્શન ખૂબ જ નિરાશાજનક રહ્યું હતું અને આ જ કારણે CSK એ તેને રિલીઝ કરી દીધા હતા. હાલમાં, ઘરેલુ ક્રિકેટમાં દીપકનું પ્રદર્શન સારું રહ્યું છે અને આ જ કારણે કેટલીક ટીમો તેને પોતાની સાથે જોડી શકે છે. જોકે, આ પહેલા BCCIએ ટીમોને હુડ્ડા સંબંધિત મોટી માહિતી આપી દીધી છે. દીપક હુડ્ડાની બોલિંગ એક્શન પર હજુ પણ સવાલો ઊભા થઈ રહ્યા છે.
IPL 2026 ઓક્શન પહેલા દીપક હુડ્ડાને મોટો આંચકો
ઓક્શનના ત્રણ દિવસ પહેલા BCCIએ તમામ ટીમોને આ માહિતી આપી દીધી કે ગયા વર્ષની જેમ આ વખતે પણ તેમની બોલિંગ એક્શન શંકાસ્પદ શ્રેણીમાં છે. હુડ્ડા એક પાર્ટ-ટાઇમ સ્પિનર છે અને ગયા વર્ષે IPLમાં ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ તરફથી રમ્યા હતા. જોકે, તેણે બોલિંગ કરી ન હતી અને આ ઘરેલુ ક્રિકેટ સીઝનમાં તેમણે માત્ર 6 ઓવર ફેંકી છે.
તે છેલ્લે 8 ડિસેમ્બરે ઝારખંડ સામે બોલિંગ કરતા જોવા મળ્યા હતા. ક્રિકબઝ (Cricbuzz) એ પોતાના રિપોર્ટમાં જણાવ્યું કે જો ફરીથી તેમની બોલિંગ એક્શન પર સવાલ ઉઠાવવામાં આવ્યા, તો તેઓ IPLમાં બોલિંગ કરવાથી બૅન પણ થઈ શકે છે. BCCIએ પહેલેથી જ ટીમોને તેની એક્શન વિશે જણાવી દીધું છે, જેથી ટીમો તેને માત્ર બેટ્સમેન તરીકે જ ખરીદે, ઓલરાઉન્ડર તરીકે નહીં.
Ahead of the #IPLAuction, the BCCI has intimated franchises that Deepak Hooda's bowling action remains under the suspect category. pic.twitter.com/IivUDQWm4q
— Cricbuzz (@cricbuzz) December 13, 2025
કયા કયા ખેલાડીઓની બોલિંગ એક્શન પર સવાલ છે?
માત્ર દીપક હુડ્ડા જ નહીં, અન્ય કેટલાક બોલરની એક્શન પર પણ સવાલો ઊભા થયા છે. જમ્મુ-કાશ્મીરના 29 વર્ષીય આબિદ મુશ્તાક, કર્ણાટકના કેએલ શ્રીજીત અને મધ્ય પ્રદેશના ઋષભ ચૌહાણનું નામ પણ આ યાદીમાં છે. ગયા વર્ષે તો કેએલ શ્રીજીતને IPLમાં બોલિંગ કરવાથી બૅન કરવામાં આવ્યા હતા. ગયા વર્ષે તેમના પર આ બૅન લગાવવામાં આવ્યો હતો. ઋષભ ચૌહાણ પણ બૅન લિસ્ટનો એક ભાગ છે. દીપક હુડ્ડા IPL 2026 ઓક્શનમાં AL1 શ્રેણીનો ભાગ છે અને તેમની બેઝ પ્રાઇઝ 75 લાખ રૂપિયા છે. તેમના જ ગ્રુપમાં વેંકટેશ ઐયર, વનિન્દુ હસરંગા, રચિન રવીન્દ્ર સહિત ઘણા મોટા નામ પણ છે.
