CSKથી લઈને RCB સુધી... IPL ઓક્શન બાદ કઈ ટીમ બની મજબૂત ? એક ક્લિકમાં જાણો તમામ ટીમોની સ્કવોડ
IPLની આગામી સીઝન માટે ખેલાડીઓની મીની-ઓક્શનમાં કુલ 215.45 કરોડ ખર્ચવામાં આવ્યા. મીની-ઓક્શન પછી બધી 10 ટીમો એકદમ સંતુલિત દેખાય છે. ક્રિકેટ ચાહકો હવે IPLની આગામી સીઝનની રાહ જોઈ રહ્યા છે, જે થોડા મહિનામાં શરૂ થશે.
ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) 2026 માટે ખેલાડીઓની મીની-ઓક્શન 16 ડિસેમ્બરના રોજ અબુ ધાબીના એતિહાદ એરેના ખાતે યોજાયું હતું. કુલ 77 ખેલાડીઓ માટે સફળ બોલી લગાવવામાં આવી હતી. સ્ટાર ઓસ્ટ્રેલિયન ઓલરાઉન્ડર કેમેરોન ગ્રીને ઓક્શન દરમિયાન ઇતિહાસ રચ્યો હતો. કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ (KKR) દ્વારા તેને 25.20 કરોડમાં ખરીદવામાં આવ્યો હતો, જેના કારણે કે IPL ઇતિહાસનો સૌથી મોંઘો વિદેશી ખેલાડી બન્યો હતો.
ભારતીય અનકેપ્ડ ખેલાડીઓને પણ મીની-ઓક્શનમાં નોંધપાત્ર રકમ મળી હતી. ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ (CSK)એ પ્રશાંત વીર અને કાર્તિક શર્માને 14.20 કરોડમાં ખરીદ્યા હતા. મીની-ઓક્શન પૂર્ણ થઈ ગયું છે, ચાહકો હવે આગામી IPL સીઝનની રાહ જોઈ રહ્યા છે. ત્યારે મિની-ઓક્શન બાદ તમામ 10 ટીમોની સ્કવોડ કેવી છે, તેના પર એક નજર કરીએ...
ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ (25 ખેલાડી): રૂતુરાજ ગાયકવાડ (કેપ્ટન), આયુષ મ્હાત્રે, એમએસ ધોની, ડેવાલ્ડ બ્રુઈસ, ઉર્વીલ પટેલ, શિવમ દુબે, જેમી ઓવરટોન, રામકૃષ્ણ ઘોષ, નૂર અહેમદ, ખલીલ અહેમદ, અંશુલ કંબોજ, ગુર્જપનીત સિંહ, શ્રેયસ ગોપાલ, મુકેશ ચૌધરી, નાથન એલિસ, સંજુ સેમસન, અકેલ હુસૈન, પ્રશાંત વીર, કાર્તિક શર્મા, મેથ્યુ શોર્ટ, અમન ખાન, સરફરાઝ ખાન, રાહુલ ઝામર ખાન, સરફરાઝ ખાન, મેટ હેનરી, રાહુલ ચહર, ઝકારી ફાઉલ્કેસ.
રાજસ્થાન રોયલ્સ (25 ખેલાડી) : યશસ્વી જયસ્વાલ, રિયાન પરાગ, ધ્રુવ જુરેલ (wk), વૈભવ સૂર્યવંશી, શુભમ દુબે, યુધવીર સિંહ, સંદીપ શર્મા, તુષાર દેશપાંડે, શિમરોન હેટમીયર, લુઆન-ડ્રે પ્રિટોરિયસ, જોફ્રા આર્ચર, ક્વેના મ્ફાકા, નંદ્રે બર્ગર, રવિન્દ્ર જાડેજા, સેમ કરન , ડોનોવન ફરેરા, રવિ બિશ્નોઈ, સુશાંત મિશ્રા, યશ રાજ પુંજા, વિગ્નેશ પુથુર, રવિ સિંહ, અમન રાવ, બ્રિજેશ શર્મા, એડમ મિલ્ને અને કુલદીપ સેન.
મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ (25 ખેલાડી): હાર્દિક પંડ્યા (કેપ્ટન), રોહિત શર્મા, સૂર્યકુમાર યાદવ, તિલક વર્મા, રાયન રિકેલ્ટન, રોબિન મિંગ્સ, મિશેલ સેન્ટનર, કોર્બિન બોશ, નમન ધીર, જસપ્રીત બુમરાહ, ટ્રેન્ટ બોલ્ટ, અલ્લાહ ગઝનફર, અશ્વિની કુમાર, રઘુ શર્મા, રાજ બાવા, દીપક ચહર, વિલ જેક્સ, શેરફેન રધરફોર્ડ, મયંક માર્કંડે, શાર્દુલ ઠાકુર, ક્વિન્ટન ડી કોક, દાનિશ માલેવાર, મોહમ્મદ ઇઝહર, અથર્વ અંકોલેકર અને મયંક રાવત.
પંજાબ કિંગ્સ (25 ખેલાડી): પ્રભસિમરન સિંહ, પ્રિયાંશ આર્ય, શ્રેયસ ઐયર (કેપ્ટન), શશાંક સિંહ, નેહલ વઢેરા, માર્કસ સ્ટોઇનિસ, અઝમતુલ્લા ઉમરઝાઈ, માર્કો જેન્સન, હરપ્રીત બ્રાર, યુઝવેન્દ્ર ચહલ, અર્શદીપ સિંહ, મુશીર ખાન, પ્યાલા અવિનાશ, હરનૂર પન્નુ, સૂર્યાંશ શેડગે, મિશેલ ઓવેન, ઝેવિયર બાર્ટલેટ, લોકી ફર્ગ્યુસન, વૈશાક વિજયકુમાર, યશ ઠાકુર, વિષ્ણુ વિનોદ, કૂપર કોનોલી, બેન દ્વારશુઈસ, પ્રવીણ દુબે અને વિશાલ નિષાદ.
દિલ્હી કેપિટલ્સ (25 ખેલાડી): અક્ષર પટેલ (કેપ્ટન), કેએલ રાહુલ, અભિષેક પોરેલ, ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સ, કરુણ નાયર, સમીર રિઝવી, આશુતોષ શર્મા, વિપરાજ નિગમ, માધવ તિવારી, ત્રિપુરાણા વિજય, અજય મંડલ, કુલદીપ યાદવ, મિશેલ સ્ટાર્ક, ટી. નટરાજન, મુકેશ કુમાર, દુષ્મંથા ચમીરા, નીતિશ રાણા, ડેવિડ મિલર, બેન ડકેટ, આકીબ નબી, પથુમ નિસાંકા, લુંગી એન્ગીડી, સાહિલ પારખ, પૃથ્વી શો અને કાયલ જેમસન.
સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદ (25 ખેલાડી): પેટ કમિન્સ (કેપ્ટન), ટ્રેવિસ હેડ, અભિષેક શર્મા, અનિકેત વર્મા, સ્મરણ રવિચંદ્રન, ઈશાન કિશન, હેનરિક ક્લાસેન, નીતીશ કુમાર રેડ્ડી, હર્ષ દુબે, કામિન્દુ મેન્ડિસ, હર્ષલ પટેલ, બ્રાયડન કાર્સ, જયદેવ ઉનડકટ, ઈશાન મલિંગા, ઝીશાન અંસારી, શિવાંગ કુમાર, સલિલ અરોરા, સાકિબ હુસૈન, ઓમકાર તરમાલે, અમિત કુમાર, પ્રફુલ હિંગે, ક્રાન્સ ફુલેત્રા, લિયામ લિવિંગસ્ટોન, શિવમ માવી અને જેક એડવર્ડ્સ.
કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ (25 ખેલાડી): અજિંક્ય રહાણે, સુનીલ નારાયણ, રિંકુ સિંહ, અંગક્રિશ રઘુવંશી, મનીષ પાંડે, વરુણ ચક્રવર્તી, રમનદીપ સિંહ, અનુકુલ રોય, રોવમેન પોવેલ, હર્ષિત રાણા, વૈભવ અરોરા, ઉમરાન મલિક, કેમેરોન ગ્રીન, ફિન એલન, મતિશા પાથિરાના, તેજસ્વી સિંહ, કાર્તિક ત્યાગી, પ્રશાંત સોલંકી, રાહુલ ત્રિપાઠી, ટિમ સીફર્ટ, મુસ્તાફિઝુર રહેમાન, સાર્થક રંજન, દક્ષ કામરા, રચિન રવિન્દ્ર અને આકાશ દીપ.
ગુજરાત ટાઇટન્સ (25 ખેલાડી) : શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), રાશિદ ખાન, સાઇ સુદર્શન, રાહુલ તેવટિયા, શાહરૂખ ખાન, કાગીસો રબાડા, જોસ બટલર, મોહમ્મદ સિરાજ, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા, નિશાંત સિંધુ, કુમાર કુશાગ્રા, અનુજ રાવત, માનવ સુથાર, વોશિંગ્ટન સુંદર, અરશદ ખાન, ગુરનુર બ્રાર, સાઈ કિશોર, ઈશાંત શર્મા, જયંત યાદવ, ગ્લેન ફિલિપ્સ, અશોક શર્મા, જેસન હોલ્ડર, ટોમ બેન્ટન, પૃથ્વીરાજ યારા અને લ્યુક વૂડ.
લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ (25 ખેલાડી): રિષભ પંત (કેપ્ટન), અબ્દુલ સમદ, આયુષ બદોની, એડન માર્કરામ, મેથ્યુ બ્રેટ્ઝકે, હિમ્મત સિંહ, નિકોલસ પૂરન, મિશેલ માર્શ, શાહબાઝ અહેમદ, અર્શિન કુલકર્ણી, મયંક યાદવ, આવેશ ખાન, મોહસીન ખાન, મણિમરણ સિદ્ધાર્થ, દિગ્વેશ રાઠી, પ્રિન્સ યાદવ, આકાશ સિંહ, અર્જુન તેંડુલકર, મોહમ્મદ શમી, વાનિન્દુ હસરંગા, એનરિક નોર્ટજે, મુકુલ ચૌધરી, નમન તિવારી, અક્ષત રઘુવંશી અને જોશ ઈંગ્લિસ.
રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (25 ખેલાડી): રજત પાટીદાર (કેપ્ટન), વિરાટ કોહલી, દેવદત્ત પડિકલ, ફિલ સોલ્ટ, જીતેશ શર્મા, કૃણાલ પંડ્યા, સ્વપ્નિલ સિંઘ, ટિમ ડેવિડ, રોમારીયો શેફર્ડ, જેકબ બેથેલ, જોશ હેઝલવુડ, યશ દયાલ, ભુવનેશ્વર કુમાર, નુવાન તુશારા, રસિક સલામ ડાર, અભિનંદન સિંહ, સુયશ શર્મા, વેંકટેશ ઐયર, જેકબ ડફી, સાત્વિક દેસવાલ, મંગેશ યાદવ, જોર્ડન કોક્સ, વિકી ઓસ્તવાલ, વિહાન મલ્હોત્રા અને કનિષ્ક ચૌહાણ.
