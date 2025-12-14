IPL ઓક્શન પહેલા 9 ખેલાડીઓના કપાયા પત્તા... BCCIએ ઓક્શન લિસ્ટમાંથી હટાવ્યા નામ
IPL 2026 Auction : IPL 2026 માટે મીની ઓક્શન પહેલા 9 ખેલાડીઓને ઓક્શનલિસ્ટમાંથી હટાવવામાં આવ્યા છે. આમાં 6 ભારતીય અને 3 વિદેશી ખેલાડીઓનો સમાવેશ થાય છે, જે હવે ઓક્શનમાં ભાગ લઈ શકશે નહીં.
IPL 2026 Auction : IPL 2026ની 19મી સીઝન માટે સ્ટેજ તૈયાર છે. ઓક્શન બે દિવસમાં થવાનું છે. આ વખતે એક મીની ઓક્શન યોજાઈ રહ્યું છે અને તેની તૈયારીઓ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. શરૂઆતમાં ઓક્શન માટે 359 ખેલાડીઓની અંતિમ યાદી તૈયાર કરવામાં આવી હતી, પરંતુ હવે તેમાં ઘટાડો કરવામાં આવ્યો છે. ઓક્શન પહેલા 9 ખેલાડીઓને હટાવવામાં આવ્યા હતા. તેમાં છ ભારતીય અને ત્રણ વિદેશી ખેલાડીઓનો સમાવેશ થાય છે. હરાજી પહેલા થોડા દિવસો પહેલા લેવામાં આવેલા આ નિર્ણયથી ઘણા ખેલાડીઓની આશાઓ પર પાણી ફરી ગયું.
9 ડિસેમ્બરના રોજ BCCIએ મીની-ઓક્શન માટે 350 ખેલાડીઓની સત્તાવાર યાદી જાહેર કરી, જેમાં કેટલાક નામ પાછળથી ઉમેરવામાં આવ્યા. જોકે, તાજેતરના એક અહેવાલમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે ઓક્શન પહેલા નવ ખેલાડીઓને યાદીમાંથી દૂર કરવામાં આવ્યા છે. IPL વેબસાઇટ પર ખેલાડીઓની યાદી અપડેટ કરવામાં આવતાં આ ફેરફાર સામે આવ્યો. આ ખેલાડીઓને દૂર કરવાનું સત્તાવાર કારણ જાહેર કરવામાં આવ્યું નથી.
કયા ખેલાડીઓને પડતા મૂકવામાં આવ્યા ?
હવે પ્રશ્ન એ છે કે કયા નવ ખેલાડીઓને પડતા મૂકવામાં આવ્યા છે. ભારતીય ખેલાડીઓમાં ઝારખંડના બેટ્સમેન વિરાટ સિંહ અને સ્વસ્તિક ચિકારા, ત્રિપુરાના ઓલરાઉન્ડર મણિશંકર મુરાસિંઘ, ચામા મિલિંદ, કેએલ શ્રીજીત અને રાહુલ રાજ નમાલાનો સમાવેશ થાય છે, જ્યારે ત્રણ વિદેશી ખેલાડીઓમાં મલેશિયાના વિરનદીપ સિંહ, ઓસ્ટ્રેલિયાના ક્રિસ ગ્રીન અને દક્ષિણ આફ્રિકાના એથન બોશનો સમાવેશ થાય છે. આ નવ ખેલાડીઓમાંથી કેટલાકે પોતપોતાના દેશો માટે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ પણ રમી છે.
IPL 2026 મીની ઓક્શન 16 ડિસેમ્બરે અબુ ધાબીના એતિહાદ એરેના ખાતે યોજાશે. ઓક્શન બપોરે 2:30 વાગ્યે શરૂ થશે. કુલ 350 ખેલાડીઓ બોલી લગાવવા માટે તૈયાર રહેશે. ઓક્શન દરમિયાન કુલ 77 ખાલી જગ્યાઓ ભરવામાં આવશે.
BCCI નિયમો જણાવે છે કે એક ખેલાડી 25 ખેલાડીઓ સુધીની ટીમ બનાવી શકે છે. ટીમો ઘણીવાર ફક્ત 20-21 ખેલાડીઓ પર પોતાનું બજેટ ખર્ચ કરે છે, જેના કારણે ઘણી જગ્યાઓ ખાલી રહે છે. આ જ કારણ છે કે, હંમેશની જેમ બધી જગ્યાઓ ભરવાની શક્યતા ઓછી માનવામાં આવે છે. હવે જોવાનું એ રહે છે કે આ વખતે કયો ખેલાડી સૌથી વધુ કિંમતે વેચાય છે.
