બદલાઈ ગઈ IPL 2026 ઓક્શનની યાદી, BCCIએ કોહલીના માનીતા સહિત આ 9 નવા ખેલાડીઓને કર્યા સામેલ

BCCI Added New Names Auction List: BCCIએ તાજેતરમાં IPL 2026 મિની ઓક્શનમાં ભાગ લેનારા તમામ ખેલાડીઓની યાદી જાહેર કરી હતી. તેમણે 350 ખેલાડીઓને સ્થાન આપ્યું હતું અને કેટલાક લોકપ્રિય નામો છૂટી ગયા હતા. હવે BCCIએ તેની આ યાદીમાં થોડો ફેરફાર કર્યો છે અને વિરાટ કોહલીના માનીતા સ્વાસ્તિક ચિકારાને પણ જગ્યા મળી છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Dec 10, 2025, 11:41 AM IST

BCCI Added New Names Auction List: IPL 2026 મિની ઓક્શનમાં જોવા મળનારા તમામ ખેલાડીઓની યાદી BCCI દ્વારા થોડા સમય પહેલા જાહેર કરવામાં આવી હતી. 1355 ખેલાડીઓએ હરાજી માટે પોતાનું નામ નોંધાવ્યું હતું અને માત્ર 350 નામોની પસંદગી કરવામાં આવી હતી. હવે BCCIએ તેની યાદીમાં થોડો બદલાવ કર્યો છે. કેટલાક ખેલાડીઓના નામ અંતિમ યાદીમાંથી રહી ગયા હતા અને હવે તેમને પણ જગ્યા મળી ગઈ છે. વિરાટ કોહલીના માનીતા અને પૂર્વ RCB ખેલાડીને પણ હરાજીનો ભાગ બનનારા ખેલાડીઓની યાદીમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે.

BCCIએ IPL ઓક્શનની યાદીમાં 9 નવા ખેલાડીઓને આપ્યું સ્થાન
BCCIએ પૂર્વ RCB ખેલાડી સ્વાસ્તિક ચિકારા, વિરાટ સિંહ સહિત કેટલાક સ્થાનિક ખેલાડીઓને સ્થાન આપ્યું છે. આ ઉપરાંત, ઓસ્ટ્રેલિયન ખેલાડી ક્રિસ ગ્રીનને પણ 359 ખેલાડીઓની યાદીમાં ઉમેરવામાં આવ્યો છે. નીચે તમામ ખેલાડીઓના નામ આપવામાં આવ્યા છે.

  • મણિશંકર મુરાસિંગ – બેઝ પ્રાઇસ: 30 લાખ રૂપિયા
  • સ્વાસ્તિક ચિકારા – બેઝ પ્રાઇસ: 30 લાખ રૂપિયા
  • વીરનદીપ સિંહ – બેઝ પ્રાઇસ: 30 લાખ રૂપિયા
  • એથન બોશ – બેઝ પ્રાઇસ: 75 લાખ રૂપિયા
  • ક્રિસ ગ્રીન – બેઝ પ્રાઇસ: 75 લાખ રૂપિયા
  • કે.એલ. શ્રીજીત – બેઝ પ્રાઇસ: 30 લાખ રૂપિયા
  • વિરાટ સિંહ – બેઝ પ્રાઇસ: 30 લાખ રૂપિયા
  • રાહુલ રાજ નામલા – બેઝ પ્રાઇસ: 30 લાખ રૂપિયા
  • ચામા મિલિંદ – બેઝ પ્રાઇસ: 30 લાખ રૂપિયા

IPL ઓક્શનનું આયોજન ક્યારે અને ક્યાં થવાનું છે?
ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ 2026ના મિની ઓક્શનનું આયોજન 16 ડિસેમ્બરથી થવાનું છે. હરાજી અબુ ધાબીમાં યોજાવાની છે. ભારતીય સમય અનુસાર બપોરે 2:30 વાગ્યે ઓક્શનની પ્રક્રિયા શરૂ થવાની છે. આ મોટી ઇવેન્ટને સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર લાઇવ જોઈ શકાશે.

ઓક્શનમાં કઈ ટીમ પાસે કેટલા પૈસા?

  • ટીમનું નામ                          ઉપલબ્ધ રકમ
  • કોલકાતા નાઇટ રાઇડર્સ      64.3 કરોડ રૂપિયા
  • ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ             43.4 કરોડ રૂપિયા
  • સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ       25.5 કરોડ રૂપિયા
  • લખનઉ સુપર જાયન્ટ્સ      22.95 કરોડ રૂપિયા
  • દિલ્હી કેપિટલ્સ                21.8 કરોડ રૂપિયા
  • રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર     16.4 કરોડ રૂપિયા    
  • રાજસ્થાન રોયલ્સ             16.05 કરોડ રૂપિયા
  • ગુજરાત ટાઇટન્સ             12.9 કરોડ રૂપિયા
  • પંજાબ કિંગ્સ                   11.5 કરોડ રૂપિયા
  • મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ                2.75 કરોડ રૂપિયા

