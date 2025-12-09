Prev
IPL 2026ના ઓક્શનની લિસ્ટ થઈ ફાઇનલ, 1000થી વધુ ખેલાડીઓને કરવામાં આવ્યા બહાર, નવા નામોનો સમાવેશ

IPL 2026 Auction list: બીસીસીઆઈએ આગામી ઈન્ડિયન પ્રીમિયર લીગની હરાજી માટે યાદીને અંતિમ સ્વરૂપ આપી દીધું છે. આઈપીએલની હરાજીમાંથી 1,000થી વધુ ખેલાડીઓને પહેલાથી જ દૂર કરવામાં આવ્યા છે. તેઓ હવે હરાજીમાં ભાગ લેશે નહીં.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Dec 09, 2025, 08:29 AM IST

IPL 2026ના ઓક્શનની લિસ્ટ થઈ ફાઇનલ, 1000થી વધુ ખેલાડીઓને કરવામાં આવ્યા બહાર, નવા નામોનો સમાવેશ

IPL 2026 Auction list: ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) 2026 મીની ઓક્શન માટે ખેલાડીઓની યાદીને અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું છે. IPL હરાજી માટે 1,350થી વધુ ખેલાડીઓએ નોંધણી કરાવી હતી, પરંતુ 1,000થી વધુ ખેલાડીઓને અંતિમ યાદીમાંથી બાકાત રાખવામાં આવ્યા છે, કારણ કે ફક્ત 350 ખેલાડીઓ ભાગ લેશે. આમાં 25 નવા ખેલાડીઓનો સમાવેશ થાય છે જેમણે અગાઉ નોંધણી કરાવી ન હતી. ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) દ્વારા અગાઉ જાહેર કરાયેલી મીની ઓક્શન 16 ડિસેમ્બરે અબુ ધાબીમાં યોજાશે.

વિકેટકીપર-બેટ્સમેન મૂળ યાદીમાં નહોતા

બોર્ડે શરૂઆતમાં હરાજી માટે નોંધણી કરાવનારા 1,355 ખેલાડીઓની લાંબી યાદી બહાર પાડી હતી. BCCIએ બાદમાં IPL ટીમોને એવા નામો પૂછ્યા હતા જે તેઓ હરાજી પૂલમાં જોવા માંગતા હતા. અંતિમ શોર્ટલિસ્ટમાં 35 નવા નામોનો સમાવેશ થાય છે જે પ્રારંભિક યાદીનો ભાગ નહોતા, અને તેમાંથી એક આશ્ચર્યજનક એન્ટ્રી ક્વિન્ટન ડી કોક છે. દક્ષિણ આફ્રિકાના વિકેટકીપર-બેટ્સમેન મૂળ યાદીમાં નહોતા પરંતુ બાદમાં કેટલીક ફ્રેન્ચાઇઝીઓની વિનંતી પર તેમને સામેલ કરવામાં આવ્યા હતા.

શ્રીલંકાના ખેલાડીઓનો સમાવેશ

ખાનગી પોર્ટલ અનુસાર, તે વિકેટકીપર-બેટ્સમેન સાથે ત્રીજા લોટમાં છે. તે 1 કરોડ રૂપિયાના બેઝ પ્રાઈસ પર ઉપલબ્ધ રહેશે. ગયા વર્ષે કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સે તેને મેગા ઓક્શનમાં 2 કરોડ રૂપિયામાં ખરીદ્યા હતા. જોકે, KKRએ તેને હરાજી પહેલા જ રિલીઝ કરી દીધો હતો. અન્ય નવા ખેલાડીઓમાં શ્રીલંકાના ખેલાડીઓનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં ટ્રેવિન મેથ્યુ, બિનુરા ફર્નાન્ડો, કુસલ પરેરા અને ડુનિથ વેલાલેજનો સમાવેશ થાય છે.

હરાજીમાં 350 ખેલાડીઓ હશે

BCCI એ સોમવારે (8 ડિસેમ્બર) રાત્રે ફ્રેન્ચાઇઝીઓને મોકલેલા ઈમેલમાં જણાવ્યું હતું કે, "હરાજીમાં 350 ખેલાડીઓ હશે અને તે 16 ડિસેમ્બર, મંગળવારના રોજ UAE સમય અનુસાર બપોરે 1 વાગ્યે (ભારતીય સમય મુજબ 2.30 વાગ્યે) અબુ ધાબીના એતિહાદ એરેના ખાતે શરૂ થશે. 

1,000 થી વધુ ખેલાડીઓના સપના ચકનાચૂર

BCCI અનુસાર, ખેલાડીઓની હરાજી સ્પેશિયલાઇઝેશનના ક્રમમાં કેપ્ડ ખેલાડીઓના સંપૂર્ણ રાઉન્ડ સાથે શરૂ થશે - બેટ્સમેન, ઓલરાઉન્ડર, વિકેટકીપર/બેટ્સમેન, ફાસ્ટ બોલર અને સ્પિન બોલર, ત્યારબાદ અનકેપ્ડ ખેલાડીઓ માટે સંપૂર્ણ સ્પેશિયલાઇઝેશન રાઉન્ડ. આમ, એવું કહી શકાય કે IPLમાં રમવાના 1,000 થી વધુ ખેલાડીઓના સપના અહીં ચકનાચૂર થઈ ગયા છે.

નવા નામો:

વિદેશી ખેલાડીઓ: અરબ ગુલ (અફઘાનિસ્તાન), માઇલ્સ હેમન્ડ (ઇંગ્લેન્ડ), ડેન લેટેગન (ઇંગ્લેન્ડ), ક્વિન્ટન ડી કોક (દક્ષિણ આફ્રિકા), કોનર એજતેરહુઇઝેન (દક્ષિણ આફ્રિકા), જ્યોર્જ લિન્ડે (દક્ષિણ આફ્રિકા), બાયન્ડા માજોલા (દક્ષિણ આફ્રિકા), ટ્રેવીન મેથ્યુસ (શ્રીલંકા), બિનુરા લેન્કા ડુએરી (સાઉથ આફ્રિકા), બેન્યુરા લેન્કા ડુઅલ્સ (શ્રીલંકા). વેલ્સ (શ્રીલંકા), અકીમ ઓગસ્ટે (વેસ્ટ ઈન્ડિઝ).

ભારતીય ખેલાડીઓઃ સાદેક હુસૈન, વિષ્ણુ સોલંકી, સાબીર ખાન, બ્રિજેશ શર્મા, કનિષ્ક ચૌહાણ, એરોન જ્યોર્જ, જિક્કુ બ્રાઈટ, શ્રીહરિ નાયર, માધવ બજાજ, શ્રીવત્સ આચાર્ય, યશરાજ પુંજા, સાહિલ પારખ, રોશન વાઘસરે, યશ ડિચોળકર, અયાઝ ખાન, ધૂર્મિલ મટકર, નમન પુષ્પક, પરીક્ષીત વલસાંગક, પુરવ અગ્રવાલ, ઋષભ ચૌહાણ, સાગર સોલંકી, ઈજાઝ સાવરિયા અને અમન શેકાવત.

