IPL ઓક્શનમાં બોલી ભલે 30 કરોડની લાગે પણ વિદેશી ખેલાડીને મળશે ફક્ત 18 કરોડ, IPLનો આ નિયમ ચર્ચામાં
IPL 2026ના મિની ઓક્શનમાં વિદેશી ખેલાડીઓ પર પૈસાનો વરસાદ થઈ શકે છે. જો કે, કોઈપણ વિદેશી ખેલાડી 18 કરોડથી વધુ કમાણી કરી શકશે નહીં. IPL ગવર્નિંગ કાઉન્સિલે આ અંગે પહેલાથી જ એક નિયમ બનાવ્યો છે.
Trending Photos
ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) 2026 માટે ખેલાડીઓનું મીની ઓક્શન આજે એટલે કે 16 ડિસેમ્બરના રોજ અબુ ધાબીમાં થવાનું છે. મીની ઓક્શન પહેલા વિદેશી ખેલાડીઓને નિયમ અંગે વ્યાપક ચર્ચા થઈ રહી છે. IPL ગવર્નિંગ કાઉન્સિલના નિયમો અનુસાર, એક વિદેશી ખેલાડી મીની ઓક્શનમાં વધુમાં વધુ 18 કરોડ જ મળે છે, ભલે કોઈ ફ્રેન્ચાઇઝ તે રકમથી વધુ બોલી લગાવે તો પણ આટલી જ રકમ મળશે.
આનો અર્થ એ થયો કે જો બોલી 30 કરોડ સુધી લાગે તો પણ વિદેશી ખેલાડીને 18 કરોડ જ મળશે. આ નિયમ સૌપ્રથમ IPL 2025 માટે મેગા ઓકશનમાં લાગુ કરવામાં આવ્યો હતો. હવે તે મીની ઓક્શનમાં પણ લાગુ કરવામાં આવ્યો છે. તેનો હેતુ નાણાકીય શિસ્ત જાળવવાનો અને મીની ઓક્શનમાં અતિશય બોલીઓ અટકાવવાનો છે.
ધારો કે ઓસ્ટ્રેલિયાના સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર કેમેરોન ગ્રીન માટે 30 કરોડની બોલી લગાવવામાં આવી છે, પરંતુ તેને IPL ફી ફક્ત 18 કરોડ જ મળશે, બાકીના 12 કરોડ ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI)ના ખેલાડીઓના કલ્યાણ ભંડોળમાં જશે. જો કે, ફ્રેન્ચાઇઝ ટીમે પોતાના પર્સમાંથી સમગ્ર 30 કરોડ ચૂકવવા પડશે.
KKR પાસે સૌથી મોટું પર્સ
કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ (KKR) પાસે મીની-ઓકેશન માટે 64.3 કરોડનું સૌથી વધુ પર્સ છે. પાંચ વખતની ચેમ્પિયન ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ (CSK) પાસે 43.6 કરોડ છે. બંને ટીમોના ખિસ્સામાં નોંધપાત્ર રકમ બાકી છે, પરંતુ તેમ છતાં વિદેશી ખેલાડીઓને 18 કરોડથી વધુ નહીં મળે.
આ નિયમ ફક્ત વિદેશી ખેલાડીઓને જ લાગુ પડે છે, અને ભારતીય ખેલાડીઓ સંપૂર્ણ બોલી રકમ માટે હકદાર રહેશે, ભલે તે 18 કરોડથી વધુ હોય.
IPL 2025 માટે મેગા ઓક્શનમાં ઋષભ પંત સૌથી મોંઘો ખેલાડી હતો. પંતને લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ (LSG) દ્વારા 27 કરોડમાં ખરીદવામાં આવ્યો હતો અને તેને સંપૂર્ણ રૂપિયા મળ્યા હતા. પંત IPL ઇતિહાસનો સૌથી મોંઘો ખેલાડી છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે