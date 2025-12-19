ઓક્શનમાં ના મળ્યો ભાવ, તો મેદાન પર કાઢ્યો ગુસ્સો... એકલા હાથે બનાવ્યા 227 રન
IPL 2026ની ઓક્શનમાં ઘણા સ્ટાર ખેલાડીઓ અનસોલ્ડ રહ્યા. એક ખેલાડીને આશા હતી કે તેને ટીમ ખરીદશે, પરંતુ એવું થયું નહીં. જે બાદ તેણે મેદાન પર તબાહી મચાવી અને શાનદાર બેવડી સદી ફટકારી.
IPLની આગામી સીઝન એટલે કે IPL 2026ને લઈને હાલમાં વાતાવરણ ગરમાયું છે. જેનું ઓક્શન 16 ડિસેમ્બરે અબુ ધાબીમાં યોજાયું હતું. તમામ ટીમોએ 77 ખેલાડીઓ પર 215 કરોડ ખર્ચ્યા હતા. 350થી વધુ ખેલાડીઓ ઓક્શનમાં ઉતર્યા હતા, જેમાંથી ફક્ત 77 વેચાયા હતા, અને બાકીના અનસોલ્ડ રહ્યા હતા. જેમાં ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સનો એક પૂર્વ સ્ટાર ઓપનર પણ હતો, જે અનસોલ્ડ રહ્યો હતો. ઓક્શનના બે દિવસ બાદ આ બેટ્સમેને 227 રન ફટકાર્યા, જે દર્શાવે છે કે ખેલાડીનું દિલ તૂટવાથી તે વધુ ઘાતક બની શકે છે.
આ ઓપનરે તેની 227 રનની ઇનિંગમાં 31 ચોગ્ગા ફટકાર્યા, જે દર્શાવે છે કે ટીમોએ તેને પસંદ ન કરીને ગંભીર ભૂલ કરી છે. આ બેટ્સમેને ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં એક નોંધપાત્ર ઇનિંગ રમી છે. તે પોતાની ટીમ માટે ક્રીઝ પર મજબૂત રીતે ઉભો રહ્યો અને વિરોધી ટીમના બોલરોને પરસેવો પાડ્યો. એક રીતે બોલરો તેની સામે લાચાર લાગતા હતા. અહીં જે વ્યક્તિ વિશે વાત થઈ રહી છે તે બીજું કોઈ નહીં પણ ડેવોન કોનવે છે, જે ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ માટે IPL રમ્યો હતો, જેને IPL 2026ની ઓક્શનમાં કોઈ ટીમે ખરીદ્યો નથી. 10 ટીમોમાંથી કોઈએ તેનામાં રસ દાખવ્યો નહીં.
કોનવેએ ક્યાં શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કર્યું ?
ન્યુઝીલેન્ડ અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે હાલમાં ટેસ્ટ શ્રેણી ચાલી રહી છે, જેની ત્રીજી મેચ માઉન્ટ મૌંગાનુઈ ખાતે રમાઈ રહી છે. કિવીઓએ ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવાનું પસંદ કર્યું અને તેમનો નિર્ણય સાચો સાબિત થયો. ઓપનર ડેવોન કોનવે અને ટોમ લાથમે પ્રથમ વિકેટ માટે રેકોર્ડ 323 રન બનાવ્યા, જેનાથી ટીમ મજબૂત સ્થિતિમાં આવી ગઈ. પહેલા દિવસે તેમણે 1 વિકેટે 334 રન બનાવ્યા. ટોમ લેથમે 137 રન બનાવ્યા જ્યારે કોનવેએ 227 રનની યાદગાર ઇનિંગ રમી.
બેવડી સદી ફટકારી, બોલરોને હંફાવી દીધા !
કોનવે વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામે પહેલા દિવસે અણનમ પાછો ફર્યો. ત્યારબાદ તેણે બીજા દિવસના પહેલા સેશનમાં શાનદાર બેટિંગ કરી. તેણે પહેલા દિવસે 279 બોલમાં 25 ચોગ્ગા સાથે 178 રન બનાવ્યા હતા. ત્યારબાદ બીજા દિવસે તેણે વાપસી કરી અને પોતાની બેવડી સદી પૂર્ણ કરી. તે 367 બોલમાં 31 ચોગ્ગા સાથે 227 રન બનાવીને જસ્ટિન ગ્રીવ્સના હાથે એલબીડબ્લ્યુ થયો. આ ઇનિંગની ખાસ વાત એ હતી કે તેણે એકલા હાથે 31 ચોગ્ગા ફટકાર્યા. તેણે એકલા હાથે વેસ્ટ ઇન્ડીઝના બોલરોને હંફાવ્યા હતા. આ તેની ટેસ્ટ કારકિર્દીની બીજી બેવડી સદી હતી. તેણે કિવી ટીમ માટે 32 ટેસ્ટમાં 2433 રન બનાવ્યા છે, જેમાં 13 અડધી સદી અને 6 સદીનો સમાવેશ થાય છે.
બેઝ પ્રાઈસ 2 કરોડ
ડેવોન કોનવે આઈપીએલ 2026ની ઓક્શનમાં 2 કરોડની બેઝ પ્રાઈસ સાથે પ્રવેશ કર્યો હતો. તેને ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ દ્વારા રિલીઝ કરવામાં આવ્યો હતો. આ કિવી ઓપનરે આઈપીએલમાં કુલ 29 મેચ રમી છે, જેમાં 11 અડધી સદી સહિત 1080 રન બનાવ્યા છે. તેનો સર્વોચ્ચ સ્કોર અણનમ 92 છે. ચાહકોને આશા હતી કે ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ તેને પાછો ખરીદશે, પરંતુ આ વખતે ચેન્નાઈએ યુવા ખેલાડીઓમાં રોકાણ કર્યું છે.
