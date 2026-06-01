/IPL 2026 Awards : વૈભવ સૂર્યવંશીએ એકલાએ જીત્યા 5 એવોર્ડ... એક ક્લિકમાં જાણો કોણે જીત્યો કયો એવોર્ડ

IPL 2026 Awards Winners List : રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરે સતત બીજા વર્ષે IPL ટ્રોફી જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો છે. ફાઇનલમાં બેંગ્લોરે ગુજરાત ટાઇટન્સને 5 વિકેટથી હરાવ્યું. એક સમય હતો જ્યારે RCB 17 સીઝનમાં એક પણ ટ્રોફી જીતી શક્યું નહોતું. જોકે, રજત પાટીદારે બેંગ્લોર ફ્રેન્ચાઇઝનું નસીબ સંપૂર્ણપણે બદલી નાખ્યું છે.
બેંગ્લોરે સમગ્ર સીઝન દરમિયાન પોતાનું વર્ચસ્વ જાળવી રાખ્યું. પહેલા તેઓ પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોપ પર હતા. પછી તેઓએ ક્વોલિફાયર 1ના પડકારને સરળતાથી પાર કર્યો અને અંતે ફાઇનલમાં તેઓએ ગુજરાત ટાઇટન્સને એકતરફી હરીફાઈમાં હરાવીને ઇતિહાસ રચ્યો. જોકે, RCB ઉપરાંત આ સિઝન અન્ય ઘણા ખેલાડીઓ માટે પણ યાદગાર સાબિત થઈ.
વૈભવ સૂર્યવંશીએ એકલાએ જીત્યા 5 એવોર્ડ
આ સિઝન વૈભવ સૂર્યવંશીની પણ હતી, જે ઓરેન્જ કેપ જીતનાર ઇતિહાસનો સૌથી યુવા બેટ્સમેન બન્યો. સિઝન દરમિયાન ભુવનેશ્વર કુમારે પર્પલ કેપ માટેની રેસનું નેતૃત્વ કર્યું, પરંતુ અંતે કાગીસો રબાડાએ ટાઇટલ જીત્યું. વધુમાં વૈભવ સૂર્યવંશી એક જ સિઝનમાં સૌથી વધુ છગ્ગા ફટકારનાર બેટ્સમેન તરીકે ઉભરી આવ્યો. તેણે ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન 72 છગ્ગા ફટકાર્યા. ત્યારે એવોર્ડ વિજેતાઓની સંપૂર્ણ યાદી પર એક નજર કરીએ...
IPL 2026માં એવોર્ડ વિજેતાઓની યાદી