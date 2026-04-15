Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSportsCSKએ મેચની અધવચ્ચે બદલ્યો પ્લાન, સીક્રેટ ફોર્મ્યૂલાએ અપાવી જીત! જાણો શું કહ્યું કેપ્ટને?

CSKએ મેચની અધવચ્ચે બદલ્યો પ્લાન, 'સીક્રેટ ફોર્મ્યૂલા'એ અપાવી જીત! જાણો શું કહ્યું કેપ્ટને?

CSK Vs KKR: ચેન્નાઈની ટીમે ઘરઆંગણે રમાયેલી આઈપીએલની મેચમાં કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સની ટીમને ફરાવીને શાનદાર જીત મેળવી. જીત મેળવ્યા બાદ કેપ્ટને એક મોટું નિવેદન આપ્યું. જાણો શું કહ્યું?

Written By  Viral Raval |Last Updated: Apr 15, 2026, 09:49 AM IST

Trending Photos

CSKએ મેચની અધવચ્ચે બદલ્યો પ્લાન, 'સીક્રેટ ફોર્મ્યૂલા'એ અપાવી જીત! જાણો શું કહ્યું કેપ્ટને?

14 એપ્રિલે ચેન્નાઈના એમ એ ચિદમ્બરમ સ્ટેડિયમ ખાતે આઈપીએલની મેચમાં ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સે ઘરઆંગણે કેકેઆરની ટીમને હરાવીને શાનદાર જીત મેળવી. હારની હેટ્રિક બાદ ચેન્નાઈ માટે આ સતત બીજી જીત કોઈ સંજીવનીથી  કમ નથી. ચેન્નાઈ આઈપીએલ 2026ની પહેલી એવી ટીમ બની છે જેણે 200થી ઓછાનો લક્ષ્યાંક સફળતાપૂર્વક ડિફેન્ડ કર્યો. ઈમ્પેક્ટ પ્લેયર તરીકે વધારાના બેટર આવે છે અને હવે 200થી વધુ ટોટલ કરવું સરળ બનતું હોય છે પરંતુ ચેન્નાઈની ટીમે 192 રનનું ટોટલ ડિફેન્ડ કર્યું. ટીમના આ શાનદાર પરફોર્મન્સથી કેપ્ટન ઋતુરાજ ગાયકવાડ ખુબ ખુશ પણ છે. તેમણે કહ્યું કે ટીમ 210-220 ટોટલ કરવાનું વિચારતી હતી પરંતુ મેચમાં અધવચ્ચે આ પ્લાન બદલી નાખવામાં આવ્યો. 

શું કહ્યું કેપ્ટને?
ઋતુરાજ ગાયકવાડે મેચ પછી થયેલી પ્રેઝન્ટેશન સેરેમનીમાં કહ્યું કે, સાચું કહું તો ખુબ સારું લાગે છે. મને લાગે છે કે અમે ફરીથી એકવાર સારો સ્કોર ડિફન્ડ  કર્યો. સાત કે આઠ ઓવર બાદ વિકેટ ખુબ બદલાઈ ગઈ. તે થોડી સ્પીન થવા લાગી. થોડી અટકવા લાગી. અમે પહેલા 210-220 નો સ્કોર કરવાનું વિચારતા હતા પરંતુ પછી અમે વિચાર્યું કે 190 કે 180 આસપાસ પણ એક સારો સ્કોર રહેશે  અને મને લાગે છે કે ત્યારબાદ અમારે બસ બોલિંગમાં એક સારો પાવરપ્લે મેળવવાનો હતો. પછી બસ તે રનરેટને જાણવી રાખવાનો હતો. 

Add Zee News as a Preferred Source

બોલિંગ પરફોર્મન્સ વિશે બોલતા ઋતુરાજ ગાયકવાડે  કહ્યું કે હા તે સારું હતું. ધીરે ધીરે મને લાગે છે કે તે એક સાથે આવવા લાગ્યું છે. દરેકને ખબર છે કે તેમની શું ભૂમિકા છે. કઈ ઓવર, કઈ રીતે બોલિંગ કરવાની છે, અને કઈ લેન્થ પર બોલિંગ કરવાની છે. આથી મને લાગે છે કે તેઓ ટીમની જરૂરિયાતો પ્રમાણે ખુબ સારી રીતે એડજસ્ટ, અને એડોપ્ટ કરી રહ્યા છે. જેમ કે મે કહ્યું, ધીર ધીરે અમે સારા અને વધુ સારા થઈ રહ્યા છીએ અને તે અમારા માટે એક સારી સાઈન છે. 

નૂર અહમદ અને અકીલ હુસૈન અંગે કેપ્ટને કહ્યું કે હાં અમે વિચાર્યું હતું, કારણ કે જો અમારી બેટિંગ ઓછી રહે તો અમે નૂરનો ઉપયોગ કરવા માંગતા હતા, પરંતુ પછી અમે વિચાર્યું કે અમે તેને કવર કરી લીધુ છે અને અકીલ બીજી ઈનિંગ્સમાં આવી રહ્યો છે, વધુ પાવરપ્લે બોલર હશે, પરંતુ સુનીલે બેટિંગ ઓપન કરી, અમે વિચાર્યું, છતાં પણ આ ગ્રિપિંગ હતું. વચ્ચે બે રાઈટ હેન્ડર, તેઓ હજુ પણ અમને સારી ઓવર અપાવી શકે છે. આવામાં મને લાગે કે તેણે ખુબ સારી બોલિંગ કરી, રડારની નીચે રહ્યો. 

કેચ ડ્રોપ અંગે કેપ્ટન ગાયકવાડ બોલ્યા, હાં મને લાગે છે કે અમે જે પણ કઈ આવ્યું તે ડ્રોપ કર્યું, બસ એક કે બે જ પકડ્યા. પરંતુ આમ છતાં મને લાગે છે કે આજે થોડી હ્યુમિડિટી હતી. આથી હાથમાં ખુબ પરસેવો આવતો હતો. આ કોઈ બહાનું નથી પરંતુ નિશ્ચિત રીતે અમે ઈમ્પ્રુવ કરવા માંગીશું. જ્યાં સુધી દરેક બોલ પાછળ એનર્જી છે, ઈન્ટેટ છે અને જેવું કે મેં કહ્યું, તેની પાછળ એટિટ્યૂડ છે, અમે ઠીક છીએ, પછી ભલે અમે કઈક ડ્રોપ કરીએ. 

મોટી ઈનિંગ હજુ બાકી છે
પોતાના ખરાબ ફોર્મ પર ઋતુરાજ ગાયકવાડે કહ્યું કે, સૌથી પહેલા મને લાગે છે કે, લાંબા સમય બાદ વિનિંગ સાઈડમાં હોવું સારું છે. મને લાગ્યું કે જ્યારે હું બેટિંગ કરતો હતો ત્યારે પણ તે મારા દિમાગમાં હતું પરંતુ ત્યારબાદ પાછલી ગેમમાં થોડો રિલેક્સ મહેસૂસ થયું અને મને લાગે છે કે હું ખરેખર ખુબ સારું મહેસૂસ કરું છું. પોઝિટિવ મહેસૂસ કરું છું અને બસ એક મોટી ઈનિંગ આવવાની છે, પરંતુ ત્યાં સુધી બીજા લોકો મારા માટે કવર અપ કરી રહ્યા છે, હું નિશ્ચિત રીતે જરૂર પડ્યે તે કરીશ (મોટી ઈનિંગ રમીશ). 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
ipl 2026CSK vs KKRRuturaj GaikwadCricketsports news

Trending news