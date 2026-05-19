/SRH સામે હાર્યા બાદ પણ પ્લેઓફમાં પહોંચી શકે છે ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ, જાણો કેવી રીતે

CSK Playoff Scenario : પાંચ વખતની ચેમ્પિયન ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ હજુ પણ પ્લેઓફની રેસમાં જીવંત છે. જોકે, હવે તેના માટે સમીકરણ ખૂબ જટિલ બની ગયું છે. આ પાંચ ચોક્કસ શરતો પૂરી થાય તો જ ચેન્નાઈ ટોપ-4માં સ્થાન મેળવી શકે છે.
CSK Playoff Scenario : IPL 2026માં અત્યાર સુધીમાં 63 મેચ રમાઈ છે. જે બાદ હવે લગભગ ત્રણ ટીમો પ્લેઓફમાં પહોંચી ચૂકી છે. RCB ક્વોલિફાય થનાર પ્રથમ ટીમ હતી, ત્યારબાદ ગુજરાત ટાઇટન્સ અને 18 મેના રોજ રમાયેલી મેચમાં સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદે પણ ટોપ-4માં પોતાનું સ્થાન મજબૂત કર્યું છે. SRHએ ચેપોક ખાતે ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સને ઘરઆંગણે 5 વિકેટના માર્જિનથી હરાવીને પ્લેઓફ માટે પોતાની ટિકિટ બુક કરાવી.
પાંચ વખતની ચેમ્પિયન ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ માટે હૈદરાબાદ સામેની મેચ કરો યા મરો જેવી હતી. જો તેઓ જીતી ગયા હોત, તો તેઓ પ્લેઓફના ખૂબ જ નજીક આવી ગયા હોત. જોકે, ટીમ હારી ગઈ છતાં તેઓ ટોપ-4માં સ્થાન મેળવવાની રેસમાં હજુ જીવંત છે. ત્યારે એ જાણી લઈએ કે ચેન્નાઈ કેવી રીતે પ્લેઓફમાં પહોંચી શકે છે.
હજુ પણ પ્લેઓફમાં પહોંચી શકે છે CSK ?
IPL 2026માં 63 મેચો પૂર્ણ થયા પછી ફક્ત એક જ ફાઇનલ પ્લેઓફ સ્થાન ખાલી છે. એક એવું સ્થાન જેના માટે હાલમાં એક કે બે નહીં, પરંતુ પાંચ ટીમો સ્પર્ધા કરી રહી છે. પરિણામે, CSK ચાહકોના મનમાં સળગતો પ્રશ્ન એ છે કે શું ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ હજુ પણ પ્લેઓફમાં પ્રવેશ કરી શકશે ? અને હા તો કેવી રીતે ?
63 મેચો પછી પોઈન્ટ ટેબલમાં હાલમાં સીએસકે 12 પોઈન્ટ સાથે છઠ્ઠા સ્થાને છે. 13 મેચોમાં 6 જીત અને 7 હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. ચેન્નાઈ માટે સફળતાપૂર્વક ક્વોલિફાય થવા માટેના સમીકરણો નીચે મુજબ છે.
ચેન્નાઈને ગુજરાત ટાઇટન્સને મોટા માર્જિનથી હરાવવું પડશે
સૌપ્રથમ અને સૌથી અગત્યનું ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સે કોઈપણ કિંમતે તેની અંતિમ લીગ મેચ જીતવી જ પડશે. ગુજરાત ટાઇટન્સ સામેની આ મહત્વપૂર્ણ મેચ 21 મેના રોજ યોજાવાની છે. આ મેચમાં જીત ચેન્નાઈને 14 પોઈન્ટ સુધી લઈ જશે. જે બાદ તેનું ભાગ્ય અન્ય ટીમોના પરિણામો પર નિર્ભર રહેશે.
લખનૌ પંજાબ કિંગ્સને હરાવે
પંજાબ કિંગ્સ હાલમાં 13 મેચમાં 13 પોઈન્ટ સાથે ચોથા સ્થાને છે. તેની અંતિમ મેચ 23 મેના રોજ લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ (LSG) સામે યોજાવાની છે. ચેન્નાઈ આશા રાખશે કે લખનૌ આ મેચમાં પંજાબને હરાવે, જેનાથી પંજાબ કુલ 13 પોઈન્ટ પર અટવાયેલું રહે.
રાજસ્થાન રોયલ્સ બાકીની બંને મેચ હારે
રાજસ્થાન રોયલ્સ હાલમાં 12 મેચમાં 12 પોઈન્ટ સાથે પાંચમા સ્થાને છે. તેની પાસે બે મેચ રમવાની બાકી છે. જો લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ અને મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ (MI) બંને રાજસ્થાનને હરાવે છે, તો રોયલ્સના મહત્તમ શક્ય પોઈન્ટ 12 રહેશે. જે CSKના અંદાજિત 14 પોઈન્ટ કરતા ઓછા છે.
KKR દિલ્હી કેપિટલ્સને હરાવે
દિલ્હી કેપિટલ્સ હાલમાં 13 મેચમાં 12 પોઈન્ટ સાથે સાતમા સ્થાને છે. આ ટીમની છેલ્લી મેચ 24 મેના રોજ KKR સામે છે. જો KKR દિલ્હીને હરાવે છે, તો દિલ્હી પણ 12 પોઈન્ટ પર અટવાઈ જશે અને ક્વોલિફિકેશનની રેસમાંથી બહાર ફેંકાઈ જશે.
મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ KKRને હરાવે
કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ પાસે હાલમાં 11 પોઈન્ટ છે અને બે મેચ બાકી છે, જેનાથી તેમની કુલ 15 પોઈન્ટ સુધી પહોંચવાની સંભાવના છે. પરિણામે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ તેની આગામી મેચમાં KKRને હરાવે તે જરૂરી છે અને ત્યારબાદ KKR દિલ્હી કેપિટલ્સને હરાવે. આ પરિસ્થિતિમાં KKR પાસે કુલ 13 પોઈન્ટ રહેશે, જેનાથી ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સનો માર્ગ મોકળો થશે.
આ બધા સમીકરણો શક્ય થાય તો CSK પ્લેઓફમાં પહોંચે
જો આ પાંચેય શક્યતાઓ સાકાર થાય છે, તો ચેન્નાઈ પ્લેઓફમાં પહોંચી શકે છે. આવી સ્થિતિમાં ચેન્નાઈ 14 પોઈન્ટ સુધી પહોંચી જશે અને ચોથા ક્રમે રહીને ટોપ-4માં સ્થાન મેળવશે. આ પછી KKR 13 પોઈન્ટ સાથે સમાપ્ત થશે. દિલ્હી અને રાજસ્થાન 12 પોઈન્ટ સાથે સમાપ્ત થશે, જ્યારે પંજાબ કિંગ્સ 13 પોઈન્ટ પર અટવાયેલા રહેશે. જ્યારે ઘણીવાર એવું કહેવામાં આવે છે કે ક્રિકેટમાં કંઈ પણ અશક્ય નથી, તો આ પાંચેય સમીકરણો એકસાથે બને છે તો કોઈ ચમત્કારથી ઓછું નહીં હોય. જો એક પણ મેચનું પરિણામ આ સ્ક્રિપ્ટથી અલગ આવે છે, તો ચેન્નાઈની ક્વોલિફાય થવાની શક્યતા સંપૂર્ણપણે ખતમ થઈ જશે.