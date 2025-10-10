Prev
આ 5 ખેલાડીઓને રિલીઝ કરશે ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ, લિસ્ટમાં ટી20નો સૌથી મોટો ઓલરાઉન્ડર પણ સામેલ

IPL 2026 CSK Released Players List: IPL 2026 ની હરાજી ડિસેમ્બરમાં યોજાવાની છે, પરંતુ 15 નવેમ્બર પહેલા, બધી ટીમોએ તેમના રિલીઝ થયેલા ખેલાડીઓની યાદી જાહેર કરવી પડશે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Oct 10, 2025, 03:56 PM IST

ચેન્નઈઃ આઈપીએલ 2026ની હલચલ શરૂ થઈ ગઈ છે. ઈન્ડિયન પ્રીમિયર લીગની 19મી સિઝનની હરાજી ડિસેમ્બરમાં યોજાશે. આ વખતે ઓક્શન 15 ડિસેમ્બરે યોજાઈ શકે છે. આ એક મિની ઓક્શન હશે. આ પહેલા 15 નવેમ્બર સુધી બધી 10 ટીમોએ રિલીઝ અને રિટેન ખેલાડીઓનું લિસ્ટ જાહેર કરવું પડશે. આ વચ્ચે ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ ગ્રુપમાંથી મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. ક્રિકબઝના રિપોર્ટ પ્રમાણે ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ આઈપીએલ 2026ની હરાજી પહેલા 5 સ્ટાર ખેલાડીઓને રિલીઝ કરી દેશે.

રિપોર્ટમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે એમએસ ધોનીની ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ ત્રણ ભારતીય ખેલાડી અને બે વિદેશી ખેલાડીઓને રિલીઝ કરવા જઈ રહી છે. ચોંકાવનારી વાત છે કે આ લિસ્ટમાં વર્તમાન સમયમાં ટી20નો ખૂંખાર ઓલરાઉન્ડર તેમ કરન પણ સામેલ છે. ચેન્નઈના રિલીઝ ખેલાડીઓના લિસ્ટમાં દીપક હુડ્ડા, વિજય શંકર, રાહુલ ત્રિપાઠી, સેમ કરન અને ડેવોન કોન્વે સામેલ છે.

ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સનું ખરાબ પ્રદર્શન
આઈપીએલ 2025ની સિઝન ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ માટે નિરાશાજનક રહી હતી. ચેન્નઈની ટીમ પોઈન્ટ ટેબલમાં છેલ્લા સ્થાને રહી હતી. ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સની ટીમે 14માંથી માત્ર 4 મેચમાં જીત મેળવી હતી, જ્યારે 10 મેચમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. 2025ની નિરાશાજનક સિઝન બાદ આઈપીએલ 2026ના ઓક્શન પહેલા સુપર કિંગ્સ મોટા નિર્ણય લઈ શકે છે.

આ વખતે ભારતમાં યોજાઈ શકે છે હરાજી
આઈપીએલમાં સૌથી પહેલા બે સિઝન સુધી હરાજી એટલે કે ઓક્શનનું આયોજન ભારતની બહાર થયું હતું, પરંતુ આ વખતે મિની ઓક્શન હોવાને કારણે તેનું આયોજન ભારતમાં જ થઈ શકે છે. હરાજી કોલકત્તા કે બેંગલુરૂમાં યોજાઈ શકે છે, પરંતુ જો કોઈ નવું સ્થળ સામે આવે તો ચોંકાવનારી વાત નથી.

