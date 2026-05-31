/IPL 2026 ફાઇનલ પહેલા નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં ગુંજશે કૈલાશ ખેરનો અવાજ, આ કલાકારો પણ કરશે પરફોર્મ

IPL 2026 Closing Ceremony : આજે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર અને ગુજરાત ટાઇટન્સ વચ્ચે IPL 2026ની ફાઇનલ મેચ રમાશે. મેચ પહેલા કૈલાશ ખેરથી લઈને દેવાંશી શાહ સુધીના કલાકારો સ્ટેડિયમમાં ખેલાડીઓનો ઉત્સાહ વધારતા જોવા મળશે.
IPL 2026 Closing Ceremony : IPL 2026ને લઈને ઉત્સાહ હવે ચરમસીમાએ પહોંચી ગયો છે. આજે 31 મેના રોજ IPL 2026 ફાઇનલ રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર અને ગુજરાત ટાઇટન્સ વચ્ચે રમાશે, જેના કારણે બંને ટીમોના સમર્થકોમાં ભારે ઉત્સાહ છે. RCB અને GT વચ્ચેનો આ મુકાબલો અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે થશે, જ્યાં આ સિઝનના વિજેતા આજે રાત્રે મળશે.
RCB સતત બીજી વખત ટાઇટલ જીતવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે મેદાનમાં ઉતરશે, ત્યારે ગુજરાત ટાઇટન્સ 2022માં મળેલી સફળતાનું પુનરાવર્તન કરવાનો પ્રયાસ કરશે. બંને ટીમો જોરદાર ફોર્મમાં છે. આ વખતે આખરે કોણ ટ્રોફી ઉપાડે છે તે જોવું રસપ્રદ રહેશે. ફિનાલે પહેલા ઘણા ભારતીય કલાકારો IPL 2026ના ક્લોઝિંગ સેરેમનીમાં ખેલાડીઓનું મનોબળ વધારવા માટે શાનદાર પ્રદર્શન કરવા માટે તૈયાર છે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે IPL 2026ના ક્લોઝિંગ સેરેમનીમાં કયા કલાકારો પરફોર્મ કરવાના છે.
સ્ટેડિયમમાં ગુંજશે કૈલાશ ખેરનો અવાજ
કૈલાશ ખેર IPL 2026 ક્લોઝિંગ સેરેમનીની શરૂઆત એક પાવરફુલ પરફોર્મન્સ સાથે કરશે. તેમના મધુર અને કમાન્ડિંગ અવાજથી, કૈલાશ ખેર ખેલાડીઓના જુસ્સાને વધારશે સાથે જ ચાહકોને ઉત્સાહિત કરશે. કૈલાશ ખેરના અવાજમાં સ્વાભાવિક રીતે લોકોના દિલને ઉર્જા અને જુસ્સાથી ભરવાની શક્તિ છે. તેથી ચાહકો IPL ક્લોઝિંગ સેરેમનીમાં તેમના પરફોર્મન્સની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે.
આ સ્ટાર્સ પણ કરશે પરફોર્મ
કૈલાશ ખેર ઉપરાંત ગુજરાતી લોક ગાયક અરવિંદ વેગડા પણ IPL 2026 ક્લોઝિંગ સેરેમનીમાં પોતાનો જાદુ બતાવશે. 'જબરા ફેન'થી લઈને 'ભલા મોરી રામા' સુધીના ગીતો માટે જાણીતા અરવિંદ વેગડાએ આજ સુધી અસંખ્ય હિટ ગીતો આપ્યા છે અને ગુજરાતી ફિલ્મ ઉદ્યોગના સૌથી જાણીતા ગાયકોમાં સ્થાન મેળવે છે. અરવિંદ વેગડાની સાથ દેવાંશી શાહ પણ ક્લોઝિંગ સેરેમનીમાં પરફોર્મ કરવાના છે. દેવાંશી એક ગુજરાતી લોક ગાયિકા પણ છે જેણે ઘણા રિયાલિટી શો કર્યા છે.
ક્યારે અને ક્યાં જોઈ શકશો લાઈવ મેચ ?
IPL 2026 ફાઇનલની વાત કરીએ તો આ વર્ષની ટક્કરમાં RCB અને ગુજરાત ટાઇટન્સ વચ્ચે મુકાબલો છે. ફાઈનલ માટે સાંજે 7 વાગ્યે ટોસ થશે, ત્યારબાદ નક્કી થશે કે કઈ ટીમ પહેલા બેટિંગ કરશે. IPL 2026 ફાઇનલ મેચનું લાઇવ પ્રસારણ સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર કરવામાં આવશે અને દર્શકો ઓનલાઇન સ્ટ્રીમિંગ પ્લેટફોર્મ JioHotstar પર તેની એપ અને વેબસાઇટ બંને દ્વારા ફાઇનલનો આનંદ પણ માણી શકશે.