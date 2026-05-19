/CSK vs SRH : 15મી ઓવરના ત્રીજા બોલે એવું તો શું થયું કે સંજુ અને ક્લાસેન વચ્ચે થઈ બબાલ, જુઓ Video

CSK vs SRH : ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સને સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ સામે 5 વિકેટથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો. મેચ બાદ સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદની જીત પર ઓછી અને સંજુ સેમસન અને હેનરિક ક્લાસેન વચ્ચેની બબાલની વધારે ચર્ચા હતી. ત્યારે શું હતી સમગ્ર ઘટના તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
CSK vs SRH : IPL 2026માં 19 મેના રોજ એમએ ચિદમ્બરમ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી હાઇ-વોલ્ટેજ મેચ દરમિયાન ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ (CSK) અને સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ (SRH)ના ખેલાડીઓ વચ્ચે મેદાન પર તણાવ જોવા મળ્યો હતો. CSKના વિકેટકીપર સંજુ સેમસન અને SRHના સ્ટાર બેટ્સમેન હેનરિક ક્લાસેન વચ્ચે ઉગ્ર બોલાચાલી થઈ હતી.
15મી ઓવરમાં થઈ બબાલ
આ ઘટના સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ ઇનિંગ્સની 15મી ઓવર દરમિયાન બની હતી. નૂર અહમદે તે ઓવરનો ત્રીજો બોલ ઓફ-સ્ટમ્પની બહાર ગુગલી ફેંક્યો. ક્લાસેન મોટો શોટ રમવાના પ્રયાસમાં ક્રીઝની બહાર નીકળ્યો, પરંતુ બોલ બેટ પર આવ્યો નહીં અને વિકેટકીપર સંજુ સેમસનના હાથમાં ગયો અને ગણતરીની સેકન્ડમાં સેમસને ક્લાસેનને સ્ટમ્પ આઉટ કર્યો.
Someone in the dressing room would be smiling proudly right now 😎💛#SanjuSamson removes #HeinrichKlaasen with a quick glove work!
સંજુ સેમસનના આ સ્ટમ્પિંગે ચાહકોને મહેન્દ્ર સિંહ ધોનીની યાદ અપાવી. સોશિયલ મીડિયા પર પણ આ સ્ટમ્પિંગની સરખામણી ધોનીની ક્લાસિક વિકેટકીપિંગ સ્ટાઈલ સાથે થવા લાગી. જો કે, અસલી ડ્રામાં તો ત્યારે શરૂ થયો જ્યારે હેનરિક ક્લાસેન પીચ પાસે સંજુ સેમસન સાથે કંઈક ઉગ્ર ભાષામાં બોલાચાલી કરી રહ્યો હતો, જે બાદ બંને વચ્ચે ગરમાગરમી જોવા મળી.
અમ્પાયરોએ મામલો થાળે પાડ્યો
બંને ખેલાડીઓ વચ્ચે થોડીવાર માટે ઉગ્ર બોલાચાલી થઈ. દક્ષિણ આફ્રિકાનો પૂર્વ બેટ્સમેન હેનરિક ક્લાસેન પેવેલિયન જતા જતા પાછો વળીને કંઈક કહી રહ્યો હતો. જેનાથી સ્પષ્ટ થયું કે મામલો ફક્ત મજાક સુધી મર્યાદિત નહોતો. મેદાન પરના અમ્પાયરોએ દરમિયાનગીરી કરીને પરિસ્થિતિને શાંત કરવાના પ્રયાસ કર્યો.
હૈદરાબાદ પ્લેઓફમાં પહોંચ્યું
મેચમાં સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સને 5 વિકેટથી હરાવ્યું. આ જીત સાથે હૈદરાબાદે પ્લેઓફમાં પોતાનું સ્થાન નિશ્ચિત કર્યું, જ્યારે ગુજરાત ટાઇટન્સ પણ ટોપ-4માં પહોંચ્યું છે.