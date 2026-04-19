બે ઓવરમાં માત્ર 4 રન અને CSKના હાથમાંથી ગઈ મેચ... કેપ્ટન રુતુરાજ ગાયકવાડે જણાવ્યું હારનું કારણ
CSK vs SRH : શનિવારે સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદે ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સને 10 રનથી હરાવ્યું. સીએસકેના કેપ્ટન રુતુરાજ ગાયકવાડે સ્વીકાર્યું કે 195 રનનો ટાર્ગેટ ચેઝ કરી શકાય તેમ હતો, પરંતુ 10મી ઓવર પછીની બે ઓવરમાં તેઓ ફક્ત 4 રન બનાવી શક્યા ત્યારે મેચ તેમની પકડમાંથી બહાર નીકળી ગઈ.
CSK vs SRH : શનિવારે હૈદરાબાદમાં રમાયેલી IPL મેચમાં સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદે ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સને 10 રનથી હરાવીને રોમાંચક જીત નોંધાવી. પહેલા બેટિંગ કરતા SRHએ 20 ઓવરમાં 9 વિકેટે 194 રન બનાવ્યા. જવાબમાં CSK ફક્ત 184 રન જ બનાવી શક્યું.
મેચ પછી ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ (CSK)ના કેપ્ટન રુતુરાજ ગાયકવાડે સ્પષ્ટપણે કહ્યું કે આ ટાર્ગેટ ચોક્કસપણે ચેઝ કરી શકાય તેમ હતો. તેણે કહ્યું કે આ વિકેટ પર ગમે ત્યારે 195 રનનો ટાર્ગેટ ચેઝ કરી શક્યા હોત. પાવરપ્લે પછી અમને લાગ્યું કે SRH 220-230ના સ્કોર તરફ આગળ વધી રહ્યું છે, પરંતુ અમે તેમને 30 રન ઓછા સુધી મર્યાદિત રાખવામાં સફળ રહ્યા જે એક શાનદાર બોલિંગ પ્રયાસ હતો.
આ હતો મેચનો ટર્નિંગ પોઈન્ટ
ગાયકવાડે મેચનો ટર્નિંગ પોઈન્ટ પણ જણાવ્યો. તેણે કહ્યું કે 10 ઓવર પછી બાકીની 10 ઓવરમાં અમને ફક્ત 80 રનની જરૂર હતી અને 6 વિકેટ બાકી હતી. તે સમયે અમારે ફક્ત ભાગીદારી બનાવવાની જરૂર હતી. જોકે, અમે આગામી બે ઓવરમાં ફક્ત 4 રન જ બનાવી શક્યા અને મેચ અમારી પકડમાંથી નીકળી ગઈ.
તેણે વધુમાં સ્વીકાર્યું કે ડેથ ઓવર દરમિયાન દબાણ વધુ બન્યું હતું. અમને ખબર હતી કે અંતિમ ઓવરમાં પ્રતિ ઓવર 12-13 રન બનાવવા મુશ્કેલ કાર્ય હશે. SRH બોલરોએ ખૂબ જ અંતમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું.
તેમના બોલિંગ યુનિટની પ્રશંસા કરતા ગાયકવાડે કહ્યું કે ટીમના બોલિંગ પ્રદર્શનમાં છેલ્લા ત્રણ મેચોમાં નોંધપાત્ર સુધારો જોવા મળ્યો છે. તેમણે અંશુલ કંબોજની ખાસ પ્રશંસા કરી, તે પોતાની ડેથ બોલિંગ પર સખત મહેનત કરી રહ્યો છે અને કેપ્ટનને પોતાની યોજનાઓ સ્પષ્ટપણે જણાવે છે.
ઈશાન કિશન શું કહ્યું ?
SRH કેપ્ટન ઈશાન કિશને તેની ટીમના યુવા બોલરોની પ્રશંસા કરી. તેણે કહ્યું કે જ્યારે તમારી પાસે યુવા બોલરો હોય છે જે તેમની યોજનાઓને અસરકારક રીતે અમલમાં મૂકે છે, ત્યારે કેપ્ટન પર દબાણ નોંધપાત્ર રીતે ઓછું થઈ જાય છે.
જોકે, કિશને સ્વીકાર્યું કે તેમની ટીમ આદર્શ સ્કોરથી થોડી ઓછી રહી ગઈ હતી. તેણે કહ્યું કે મને લાગે છે કે અમે 20થી 30 રન ઓછા હતા. પિચ બેટિંગ માટે સારી હતી, પરંતુ અમારા બોલરોએ શાનદાર વાપસી કરી. આ જીતથી SRHનો આત્મવિશ્વાસ વધ્યો છે, જ્યારે આ હાર નિઃશંકપણે CSKને નુકસાન પહોંચાડશે, કારણ કે એક સમયે મેચ સંપૂર્ણપણે તેમના નિયંત્રણમાં હતી.
SRH અને CSK પોઈન્ટ ટેબલમાં ક્યાં છે ?
આ જીત સાથે SRH હાલમાં પોઈન્ટ ટેબલમાં ચોથા સ્થાને છે, તેણે 6 મેચમાં 3 જીત અને 3 હાર મેળવી છે. દરમિયાન CSK 6 મેચમાં 2 જીત અને 4 હાર સાથે સાતમા સ્થાને છે. CSK હવે 23 એપ્રિલે મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ સામે પોતાની આગામી મેચ રમવા માટે તૈયાર છે. બીજી તરફ SRH 21 એપ્રિલે દિલ્હી કેપિટલ્સ સામે ટકરાશે.
