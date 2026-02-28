Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

IPL 2026ની તારીખો બદલાઈ, હવે આ દિવસથી શરૂ થશે ટુર્નામેન્ટ, જાણો શું છે કારણ

IPL 2026 : ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) 2026ના શેડ્યૂલ અંગે એક મોટી અપડેટ સામે આવી છે. ટુર્નામેન્ટ હવે નિર્ધારિત સમય કરતાં બે દિવસ મોડી શરૂ થશે. આસામ, પશ્ચિમ બંગાળ અને તમિલનાડુમાં આગામી વિધાનસભા ચૂંટણીઓને કારણે IPLનું શેડ્યૂલ હજુ સુધી જાહેર કરવામાં આવ્યું નથી. ચૂંટણી પંચે હજુ સુધી તારીખોની જાહેરાત કરી નથી, જેના કારણે મેચના આયોજન પર અસર પડી રહી છે.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Feb 28, 2026, 11:05 AM IST

Trending Photos

IPL 2026ની તારીખો બદલાઈ, હવે આ દિવસથી શરૂ થશે ટુર્નામેન્ટ, જાણો શું છે કારણ

IPL 2026 : IPL 2026ને લઈને એક મોટી અપડેટ સામે આવી છે. BCCIએ આગામી સીઝનની તારીખોમાં ફેરફારો કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. ESPNના અહેવાલ અનુસાર, આ ટુર્નામેન્ટ 26 માર્ચે શરૂ થવાની હતી, તેના બદલે હવે બે દિવસ મોડી 28 માર્ચે શરૂ થશે.

15 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ તમામ 10 ફ્રેન્ચાઇઝીઓને આપવામાં આવેલી માહિતીમાં 26 માર્ચની તારીખનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ હવે ટુર્નામેન્ટની શરૂઆતની તારીખ 28 માર્ચ નક્કી કરવામાં આવી છે. ફાઇનલ મેચ 31 મેના રોજ રમાશે.

Add Zee News as a Preferred Source

વિધાનસભા ચૂંટણીના કારણે શેડ્યૂલમાં વિલંબ

IPL 2026ના સંપૂર્ણ શેડ્યૂલની જાહેરાતમાં વિલંબનું મુખ્ય કારણ આસામ, પશ્ચિમ બંગાળ અને તમિલનાડુમાં આગામી વિધાનસભા ચૂંટણીઓ છે. આ રાજ્યોની ચૂંટણીની તારીખો હજુ સુધી જાહેર કરવામાં આવી નથી, જેના કારણે સુરક્ષા વ્યવસ્થા અંગે અનિશ્ચિતતા છે. ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ (CSK) અને કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ (KKR) જેવી મુખ્ય ટીમો આ રાજ્યોમાં તેમની ઘરેલુ મેચ રમવાની છે, તેથી BCCI ચૂંટણી પંચની તારીખોની રાહ જોઈ રહ્યું છે જેથી ખાતરી કરી શકાય કે મેચ દરમિયાન સુરક્ષા કર્મચારીઓની કમી ના રહે.

IPL ગવર્નિંગ કાઉન્સિલ આગામી અઠવાડિયે સમગ્ર શેડ્યૂલને અંતિમ સ્વરૂપ આપવા માટે બેઠક યોજાવાની છે. 2008માં IPLની શરૂઆત થઈ ત્યારથી, જ્યારે પણ દેશમાં લોકસભા કે રાજ્ય વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ યોજાઈ છે, ત્યારે શેડ્યૂલ બે ભાગમાં જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આવું 2009, 2014, 2019 અને 2024માં થયું છે. IPL ગવર્નિંગ કાઉન્સિલ આ વખતે આ મોડેલ અપનાવશે કે ચૂંટણીની તારીખોની રાહ જોશે તે હજુ નક્કી થયું નથી.

RCB ઓપનિંગ મેચ રમશે

ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (RCB) ટુર્નામેન્ટની પહેલી મેચ રમશે. જો કે, ગયા વર્ષે બેંગલુરુના એમ. ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમમાં આરસીબીની વિજય પરેડ દરમિયાન થયેલી ભાગદોડ બાદ ટીમ તેની હોમ મેચોને અન્ય સ્થળોએ ખસેડવાનું વિચારી રહી છે. આરસીબીએ નવી મુંબઈ, રાયપુર અને પુણેને વૈકલ્પિક સ્થળો તરીકે શોર્ટલિસ્ટ કર્યા છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

...और पढ़ें
ipl 2026IPL 2026 ScheduleIPL 2026 date Changeipl 2026 schedule update

Trending news